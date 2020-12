Ministr Hamáček: Systém má dostatečné záruky, aby nedocházelo ke zneužívání

reklama

Vážení kolegové, pane poslanče,

já jsem na tu vaši písemnou interpelaci odpověděl relativně obsáhle, protože vy jste také měl docela dost otázek - tuším, že ve finále to má asi šest stránek - a rozumím tomu tak, že pouze žádáte upřesnění nebo doplnění té pasáže o zadržování. Protože doufám, že s těmi ostatními odpověďmi jste byl spokojen.

Co se týká té problematiky zadržení osob, po kterých je vyhlášeno celostátní pátrání, tak chci jasně říci, že toto ta dohoda neupravuje. To znamená, ta dohoda s Hongkongem nezavazuje Českou republiku provést zadržení ani na základě této dohody. České orgány nemají nějaké nadstandardní pravomoci. České orgány postupují podle vnitrostátního právního řádu, zejména podle zákona číslo 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. No a ten obecně zajišťuje rovnováhu mezi nutností operativně reagovat na situaci, kdy máte na našem území přítomnou osobu, které je mezinárodně hledaná a na druhé straně samozřejmě jejich základními lidskými právy a svobodami.

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 1677 lidí

Takže v tom dnešním světě lidé cestují - pokud tedy není zrovna koronavirus - velmi rychle a zejména v Schengenu se ti lidé pohybují samozřejmě bez kontrol na vnitřních hranicích. Takže pokud se jedná o nějakou hledanou osobu, tak ona samozřejmě za pár hodin může být někde jinde. Takže ten současný postup já pokládám za adekvátní, protože ta policie má možnost postupovat dostatečně operativně, aby si mohla ty základní skutečnosti ověřit.

Ale samozřejmě ten postup policie podléhá kontrole ze strany státního zástupce. To znamená, tam je podle mě ta odpověď na tu vaši otázku, že vzhledem k tomu, že tam je kontrola na straně státního zástupce, tak by nemělo hrozit to, že tato věc bude nějakým způsobem zneužívána pro perzekuci někoho, kdo se trestného činu nedopustil, ale je pouze nějakým způsobem ze strany nějakého státu perzekuován nebo popostrkován. Takže je tam kontrola na straně státního zástupce. Ten samozřejmě provádí předběžné šetření a pak dává soudu návrh na vzetí osoby do vazby, popřípadě extradici. Ale to už jsme příliš daleko.

Takže z mého pohledu ten systém má dostatečné záruky, aby nedocházelo ke zneužívání dohody v politických nebo smyšlených kauzách. Myslím si, že navíc Česká republika jako demokratická země se svobodným tiskem je země, kde tyto kauzy případně získávají velmi značnou pozornost a média odvádějí svoji práci a upozorňují na to, že třeba se na naše území chystá někdo, koho by se to mohlo týkat. A jestliže nikdo si nedovolí, aby byl jen vzdáleně podezírán z toho, že tady nějakým způsobem jde proti tradicím a zákonům demokracie a demokratického právního státu jenom proto, aby nějakým způsobem "vyhověl" přání cizího státu.

Takže z mého pohledu ta situace takto, jak je, je upravena adekvátně. Na druhou stranu totiž si moc nedokážu představit, jak bychom ji měli upravit jinak, abychom tam zachovali tu možnost rychlé a adekvátní reakce pro ty běžné případy, těch je drtivá většina. A abychom tedy neoslabili funkčnost policie, tak zatím nikdo s nějakým jiným řešením nepřišel. A znovu říkám, že pokládám za nepřestavitelné, aby tady docházelo k tomu, že tady budeme někoho popotahovat jenom kvůli tomu, že prostě někde vyjádřil svůj politický názor.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lipavský (Piráti): Jak ochráníme čínské občany, kteří jsou režimu nepohodlní? Ministr Hamáček: Navrhujeme nižší procentuální snížení daně a vyšší daňovou slevu na poplatníka Ministr Hamáček: Česká pošta nechystá masivní propouštění, managementu klesne mzda o pět procent Ministr Hamáček: Klíčové budou statistiky v dalších dnech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.