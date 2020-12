Ministr Hamáček: Je to prostě kauza, která byla šetřena důkladně a uzavřena

reklama

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové,

já tedy musím říct, že nevím, jestli je budova začarovaná a to kouzlo se sem přeneslo, protože já teď jako moc nevím, co s tím mám dělat. Já se pokusím vystoupením pana poslance Žáčka prokousat, no, uvidíme. Přiznám se, že tomu moc nerozumím.

Padly tady konkrétní otázky, na které jsem odpověděl v odpovědi na interpelaci. Pan poslanec chce doplnit pětku, to znamená odposlechy. Ano, já jsem si požádal o doplnění konkrétních věcí, jak se na to ptáte teď, takže odposlech a záznam telekomunikačního provozu byl nasazen na dobu od 10. 8. 2018 do 10. 8. 2019 u šesti účastnických stanic tří faktických uživatelů, od 10. 8. 2018 do 10. 12. 2018 u jedné účastnické stanice jednoho faktického uživatele a od 5. 12. 2018 do 22. 7. 2019 u jedné účastnické stanice jednoho faktického uživatele. A pokud se ptáte, kdo to povolil, tak byl vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 trestního řádu soudcem místně příslušného soudu, kterým byl Obvodní soud pro Prahu 6, na základě návrhu státního zástupce, který ve věci vykonával dozor, v souladu s ustanovením § 88 odst. 4 trestního řádu rozhodoval po uplynutí lhůty čtyř měsíců o opakovaném návrhu státního zástupce soudce Krajského soudu v Praze. To znamená, že to je odpověď na otázku 5.

Tomu zbytku, se přiznám, moc nerozumím. Já jsem z vystoupení pana poslance Žáčka, kdyžtak mě pan poslanec bude korigovat, pochopil něco v tom smyslu, že na ÚSTRu se začal opravovat plášť budovy, zakázka byla údajně zmanipulovaná, proto jsem na to reagoval ne slovy, že to je normální, ale že to je na trestní oznámení, aby bylo úplně jasno, co jsem tedy říkal za panem poslancem, které tam tedy evidentně padlo. Byla tam stanovena nějaká vyšetřovací verze. Předpokládám, že tam proběhl nějaký odhad škody, který, tuším, se pohyboval v desítkách miliónů korun, což už je z mého pohledu škoda značného rozsahu a začala to šetřit policie. A policie to šetřila, šetřila to evidentně velmi důkladně, protože tam probíhaly i odposlechy, šetřila to pod dozorem příslušného státního zastupitelství, nicméně na konci příběhu se došlo k závěru, že není možné jaksi dovodit konkrétní trestní odpovědnost konkrétní osoby, což je věc, ke které standardně dochází a rozhodování je plně v rukou příslušného dozorujícího státního zástupce.

A já se ptám, co dál k tomu pan poslanec Žáček potřebuje vědět. Já jsem tady zaznamenal nějaké náznaky o panu exministrovi Bublanovi, zaznamenal jsem nějaké náznaky o tom, že má někdo zájem o nějakou budovu. Ale já se přiznám, že doteď nevím, kde ten ústav sídlí. Tak jestli tady naznačujete, že jsou tady nějaká chapadla z Ministerstva vnitra, předpokládám, protože nevím, co v tom potom dělám já a Bublan, a mají zájem o budovu ÚSTRu, tak vám říkám otevřeně, že doteď nevím, kde ta budova je a je mi to úplně jedno. A rozhodně jaksi nejsem účasten nějakého komplotu na získání budovy někde, jak říkáte, u Viktorky Žižkov. A tudíž vůbec nerozumím, proč to posouváte do nějaké osobní nebo politické roviny, když tady prostě proběhlo šetření policie a policie to uzavřela nějakým způsobem a státní zástupce to uzavřel nějakým způsobem. To, že to šetřila NCOZ, předpokládám, je dáno výší té potenciální škody, ale pokud se ukáže, že ani přes ty odposlechy, které byly nasazeny, ani přes všechny ostatní úkony, které policie dělala, a to nerozhodla policie, to je otázka státního zastupitelství, a to nepatří pod Ministerstva vnitra, to nedopadlo jinak, tak je to jeden ze standardních závěrů vyšetřování. Prostě policie nebyla schopna shromáždit takové důkazy, aby někoho mohla postavit před soud, tak to prostě je. A já chápu, že jste možná nějakým způsobem formován tím, že jste na tom ústavu dělal, ale já jsem si Františka Bublana nevybral kvůli tomu, že byl zvolen do nějaké Rady ÚSTRu, já jsem si ho vybral jako bývalého ministra a bývalého šéfa naší rozvědky. To nemá s ústavem nic společného. Proto vůbec nechápu nějaké poukazování na nějaký jakoby příkop, nebo nějakou pauzu. Ve chvíli, kdy František Bublan skončil v Senátu, jsme se dohodli, že nastoupí na Ministerstvo vnitra jako můj poradce, a to s ÚSTRem nemá nic společného. Já se opravdu činnosti ÚSTRu nevěnuji, ani nijak zásadně věnovat nehodlám, protože to není v mojí kompetenci, a beru to jako ústav, který je zřízen, prostě má svoji náplň práce, ale tím to z mojí strany končí. Já nechápu ten posun do té politické roviny a nějaké náznaky, že v tom někdo něco organizoval a že někdo někoho kryl a někdo někomu slíbil, že když ten barák opraví a oni ho za to potom zavřou, že ho z toho dostane. To je prostě nesmysl. Já bych doporučil panu poslanci Žáčkovi, pokud má jakékoliv pochybnosti o činnosti policie, aby se obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů a tyto svoje domněnky, které tady formuloval na mikrofon, podal na GIBSu a GIBS samozřejmě prošetří, zda policie postupovala v pořádku, či nikoliv.

A pokud má pan poslanec nějaké informace o trestné činnosti někoho jiného než policistů, tak ho vyzývám k tomu, aby podal trestní oznámení a bude to řešeno. Ale z mého pohledu je to prostě kauza, která byla šetřena, byla šetřena důkladně, byla uzavřena a státní zástupce nedošel k názoru, že je možné na někoho konkrétního podat obžalobu. Toť vše a všechno ostatní jsou z mého pohledu nějaké smyšlenky a pro mě nepochopitelné konstrukce, které ale mají standardní řešení, tzn. neříkat je v Parlamentu na mikrofon, ale buď podat na GIBS, nebo na policii jako trestní oznámení.

