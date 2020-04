Ministr Hamáček: Pravomoc skončí s koncem platnosti mimořádných opatření

reklama

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři,

dovolte mi, abych velmi stručně uvedl tento návrh zákona o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření, my ten návrh zákona předkládáme s cílem posílit vymahatelnost opatření, které nařizuje vláda a ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s probíhající epidemií.

Policie ČR a obecní policie v rámci své činnosti odhaluje porušování nařízených opatření, je proto žádoucí, aby mohla také tato porušení na místě projednat. Příkazem na místě lze podle obecné úpravy uložit pokutu až do výše 10 tisíc korun, pokud k vyřízení nepostačí domluva. Zkušenosti z projednávání ostatních přestupků ukazují, že výše pokuty, která je ukládána příkazem na místě, v průměru nepřesahuje 500 korun. Vyřízení přestupku na místě je navíc podmíněno souhlasem obviněného, takže obavy z toho, že by probíhala nějaká nadměrná represe, nejsou na místě.

Návrh zákona přinese snížení administrativní zátěže krajských hygienických stanic a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které by jinak projednávaly přestupky v klasickém správním řízení, rovněž obviněním z přestupků odporují náklady a povinnosti spojené s klasickým správním řízením.

Pravomoc policie a obecní policie bude vázána pouze na opatření, která jsou přijímaná v souvislosti s aktuální koronavirovou nákazou, proto je to upraveno v samostatném zákoně. Jestli dovolíte, já možná předběhnu diskusi, pokusím se zareagovat na pár argumentů, které padly ve veřejném prostoru nebo při projednávání ve sněmovně.

Jak jsem uvedl, to, že je v tom návrhu uvedena max. sazba 10 tisíc korun, neznamená, že by to měl být nějaký návod policistům či strážníkům, takovéto pokuty ukládat. Jak jsem dokladoval na ostatních přestupcích, ten průměr nebo ta nejobyčejnější sazba je kolem 500 korun, já předpokládám, že v případě, že tento zákon bude schválen, tak bude vydán příslušný metodický pokyn pro policii a obecní policii, jak mají v těchto případech postupovat. To zaprvé.

Zadruhé, rozhodně to není o tom, že by policie chtěla toto nové oprávnění nějakým způsobem zneužívat, já možná bych to ilustroval na tom příkladu z Velikonoc. Policie během Velikonoc provedla 50 tisíc kontrol, to znamená, v 50 tisících případech zjistila, že došlo k nějakému porušení, pouze 3700 případů bylo odesláno do správního řízení, to znamená, těch zbylých nějakých 46 300 bylo řešeno na místě domluvou. Takže není žádný důvod, aby po schválení tohoto zákona si někdo myslel, že to bude jinak. To znamená, policisté vždy využijí toho svého práva domluvit, nařídit nápravu, a pokud neuspějí, tak je tam možnost uložit blokovou pokutu.

Zaslechl jsem argument, že ti, kteří jsou ochotni, protože to je podmíněno souhlasem toho přestupce, ti, kteří jsou ochotni zaplatit blokovou pokutu, budou trestáni, to znamená, že jakoby trestáme ty slušné, samozřejmě to je do jisté míry relevantní argument. Na druhou stranu, pak se ptám, proč máme vůbec institut blokové pokuty v zákoně, protože to by se dalo vztáhnout na jakékoli přestupky, které spadají do řízení blokovou pokutou. Nicméně, pokud mohu použít ten případ z těch Velikonoc, tak pokud by se nám touto novelou podařilo z těch 3700 případů, které byly odeslány do správního řízení, blokově na místě vyřešit nějakých 10 – 20 %, tak to znamená buď 370 nebo 740 správních řízení, která neproběhnou, to znamená, nebude o to zatížena hygiena či obce s rozšířenou působností. Já jsem přesvědčen, že každá stovka správních řízení, která nebude odeslána zejména na hygienu, která je přetížena v současné době, je dobrou zprávou, a pokud to budeme schopni řešit blokově, tak to rozhodně krajským hygienickým stanicím ulehčí. Takže bychom byli vedeni touto snahou, znovu říkám, není to... Já vím, že to vzbudilo velké haló ve společnosti, novináři se mě pravidelně ptají, jaký bude sazebník, kolik bude za co, ale já říkám, že je to pouze další možnost, jak dát policii schopnost efektivně vymáhat ta platná nařízení. Znova i na číslech jsem dokladoval, že rozhodně nechystáme žádný policejní stát, drtivá většina těch přestupků se bude řešit domluvou, nicméně jsou tady lidé, kteří si prostě domluvit nenechají, z mého pohledu, pokud ta policie má působit efektivně, tak má mít takovýto nástroj v ruce, jakkoli by měla být velmi opatrná s jeho používáním, protože v současné době ti lidé už také zjistili, jaká je realita, pokud někomu hrozí pokuta ve správním řízení někdy za rok, tak ta efektivita vymáhání nápravy není taková, jaká by asi měla být.

Vzhledem k tomu, co jsme zažili o Velikonocích, že došlo k zásadnímu rozvolnění dodržování těch opatření, to si myslím, že má velmi negativní dopad, bude mít velmi negativní dopad na tu aktuální epidemiologickou situaci, tak bych takovouto pravomoc pro policii přivítal. Je evidentní, že tato pravomoc skončí nebo by skončila s koncem platnosti těch mimořádných opatření, takže zase tady není žádné opatření, které by se tady zavádělo napořád, ale je to spojeno s tou aktuální situací, s bojem proti pandemii. Takže z mého názoru možná tento zákon vyvolal více pozornosti, než si zasloužil, ale na závěr, pokud mám být tím, který bude potom odpovídat za to, že policie funguje tak, jak má, že policie vymáhá to, co je nařízeno, tak jsem přesvědčen, že toto oprávnění potřebujeme. A pokud se rozhodnete tento zákon zamítnout, tak si myslím, že to nebude dobrý vzkaz jak veřejnosti, tak rozhodně to nebude dobrý vzkaz policii, kterou tady všichni společně v posledních měsících chválíme.

Děkuji vám za pozornost.

