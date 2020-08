Ministr Hamáček: Využít příslušníky armády nám přišlo logické

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny 19. srpna 2020 k vládnímu návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Děkuji. Velmi stručně k vystoupení paní poslankyně. To není pravda, že se s tím nedalo nic dělat. My jsme diskusi vedli několik týdnů a zástupce ODS, tuším, že to byl pan kolega Kupka, byl přítomen jednání a žádná kritika nasazení armády tam ze strany ODS nezazněla, takže kdybyste s tím svým nápadem přišli v diskusi, tak jsme o tom asi diskutovali, ale podle mě bychom došli ke stejnému závěru, že jediné možné je nasadit armádu.

My jsme, kolega Kupka to potvrdí, hledali způsob, jak co nejlépe zabezpečit speciální volební komise z hlediska ochranných prostředků. Upozorňuji na to, že jaksi manipulovat s ochrannými prostředky není úplně jednoduchá věc. Nejvíce kontaminace vzniká při oblékání a svlékání. A přišlo nám logické využít příslušníky Armády České republiky. A já za to chci Ministerstvu obrany a armádě poděkovat.

Nasazovat tam dobrovolné hasiče mně přijde velmi komplikované vzhledem k zákonu o IZS. Samozřejmě jsme mohli stáhnout hasiče z výjezdů, ale to mi nepřišlo rozumné. A kdybychom posadili do volebních komisí policisty, tak by někdo mohl hovořit něco o Bělorusku, takže si myslím, že jsme našli řešení, které je adekvátní. Znovu říkám, že armáda k tomu přistoupila vstřícně a nemyslím si, že bychom tím, že do těch komisí nasadíme naše vojáky, naše občany děsili. Armáda má velmi vysokou podporu veřejnosti a nemyslím si, že by před ní naši lidé utíkali.

