Ministr Hamáček: Zeptejte se všech, jak to bylo za vás

Děkuji, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Já nechci zdržovat, ale jako vždycky mě těší ta dojemná starost pravice o osud sociální demokracie. A já chci jenom připomenout, že tady byly doby, kdy tady vládla pravicová vláda. A ti samí, kteří dnes hovoří o tom, že je potřeba zvedat rodičovský příspěvek, že je potřeba myslet na ty rodiny s dětmi, tak na to (nesrozumitelné) zapomněli. A během svých vlád nejenže nepřidávali, ale škrtali nejen ve výdajích na sociální politiku, ale v platech. Zeptejte se policistů, běžte na policejní stanici, běžte na hasičskou stanici, a zeptejte se, jak to bylo za vás? (Důrazně.)

Minus deset a zdanit výsluhy. To byla vaše práce! A nám budete tady něco vyčítat! A kdo vymyslel rodičovský příspěvek? Sociální demokracie! My jsme s tím přišli do vyjednávání s hnutím ANO a já chci poděkovat našemu koaličnímu partnerovi, že jsme se dohodli, a ten závazek jsme učinili a teď jsme ho prosadili. (S důrazem.) A vy nám budete něco vyčítat? Začněte u sebe. Začněte u sebe a zpytujte svědomí, jak jste spravovali tuto republiku. A jak jste dělali ty všechny věci pro lidi. My jsme řekli, že chceme zvednou rodičovský příspěvek. Ano, měli jsme trošku jinou představu, než náš koaliční partner, ale je to otázka kompromisu a ODS potvrdí, že když byla ve vládě, tak také musela dělat kompromisy - to já tomu rozumím. Ale ve finále jsme to prosadili. A co nám tady dneska vyčítáte? Začněte u sebe, zpytujte svědomí a běžte se postavit čelem k těm, kteří zažívali ty ústrky snižování mezd, snižování dalších benefitů za vaší vlády! Ty lidi už to vědí. Už vás... Mají s vámi zkušenost a vědí, co od vás můžou očekávat, tak to neházejte na sociální demokracii! My jsme si prosadili to, co jsme chtěli. Dneska jsme minutu od hlasování, tak nás to prosím, nechte odhlasovat. Ale vaše péče o sociální demokracii mě nezajímá.

My jsme udělali všechno to, co jsme našim voličům slíbili a jsme čistí. My máme čisté svědomí. Pochybuji o vašem! (Potlesk z lavic ANO a ČSSD.)

Jan Hamáček ČSSD



