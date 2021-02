Ministr Havlíček: Do státního rozpočtu má jít téměř o 50 % méně výnosů, než je tomu dnes

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, znovu se zde setkáváme k projednávání návrhu novely takzvaného horního zákona, který zpracoval Český báňský úřad společně s MPO.

Dovolte mi rekapitulaci. Dle platného znění horního zákona je v současnosti 40 % výnosů z úhrad účelově určeno přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí k odstraňování škod způsobených dobýváním ložisek nerostů, na likvidaci a zajištění opuštění důlních děl, sanaci, rekultivaci a revitalizaci dotčených pozemků, ochranu a evidenci surovinových zdrojů. Na co reaguji? Reaguji na senátní návrh, který to vrátil Sněmovně právě s tímto pozměňovacím návrhem, který navrhuje rozdělit tyto výnosy z úhrad vydobytých nerostů mezi obce, stát a nově i mezi kraje, a to tak, že do státního rozpočtu má jít téměř o 50 % méně výnosů, než je tomu dnes. Proto jsem vlastně uvedl v úvodu to, jakým klíčem se to rozděluje.

K čemu by došlo? Schválením tohoto pozměňovacího návrhu by došlo k významnému omezení jak Ministerstva průmyslu, tak životního prostředí plnit povinnosti uvedené v § 33 horního zákona, čili odstraňování škod způsobených dobýváním ložisek nerostů, likvidaci zajištěných opuštěných důlních děl, sanaci, rekultivaci, revitalizaci všech dotčených pozemků a tak dále. Současně by zde vznikla mezera, která neřeší, kdo by vlastně tedy tyto činnosti místo MPO a MŽP zajišťoval, a to je ještě otázka z jakých finančních zdrojů. Na schůzi Senátu zaznělo, že ambicí tohoto pozměňovacího návrhu má být skutečnost, že kraje lépe přerozdělí prostředky obcím zasaženým hnědouhelným dobýváním. Rád bych uvedl, že jak MPO, tak MŽP ze získaných prostředků financují odstraňování škod způsobených dobýváním ložisek nerostů a tak dále, sanaci po celé České republice, jinými slovy pomáhají v tuto chvíli všem obcím, všem krajům. Jinými slovy tyhlety peníze, tyhlety zdroje opětovně dáváme zpátky s tím, že odstraňujeme staré ekologické zátěže, které jsou způsobeny dobýváním, a do značné míry tak můžeme toto dělat ve všech regionech. Je pravda, že bezesporu by kraje dotčené dobýváním hnědého uhlí získaly do svých rozpočtů o něco více prostředků, abychom byli přesní, jedná se o desítky milionů korun, což s ohledem na to, kolik se chystáme těmto dotčeným krajům dávat z úhlu pohledu všech zdrojů typu takzvaného Just Transition Fundu, nebo fondů spojených s ostatními evropskými zdroji, je zanedbatelná část, ale fakticky by se v tuhletu chvíli do značné míry omezila činnost Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí.

Schválení tohoto pozměňovacího návrhu by tedy mělo za následek, jak už jsem říkal, významné snížení prostředků, které by šly do ostatních strukturálně postižených regionů, zejména potom v Moravskoslezském kraji. Pokud by prostředky získané kraji měly zjednodušeně řečeno směřovat k odstranění následků po těžbě, mělo by být rozpočtové určení úhrad krajů takto vysloveně stanoveno. Pro konkrétní představu jsem si ještě nechal provést srovnání konkrétních částek a provést přepočet přerozdělení prostředků z roku 2019, ať máme přesnější představu. Takže za rok 2019 šlo do státního rozpočtu 515 mil. korun, z toho do rozpočtu Ministerstva průmyslu bylo 144 mil. korun a do životního prostředí 61 mil. korun. A z této částky bylo tedy v roce 2020 použito přibližně zaokrouhleně 148 mil. na pomoc regionům, čili je zřejmé, že ty peníze se dávají zpátky a, jak už jsem říkal, právě v souladu s tím účelovým určením. Pokud bychom provedli přepočet prostředků podle předloženého pozměňovacího návrhu, obdrželo by Ministerstvo průmyslu pouze 70,6 mil. korun, čili je to v tuto chvíli přibližně polovina, na realizaci projektů k tomu určených a chyběla by logicky částka přibližně stejně velká. Tím pádem bychom tyto projekty nebyly schopni realizovat, takže opět by na tom byly bity kraje.

Sečteno a podtrženo jsme názoru toho, že by to mělo zůstat tak, jak to bylo přijato Poslaneckou sněmovnou, a proto vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, prosím a žádám, abyste tento pozměňovací návrh nepřijali a hlasovali tedy proti němu. Doporučuji, aby tedy tento pozměňovací návrh nebyl definitivně Poslaneckou sněmovnou přijat. Děkuji mockrát.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zelení: Úprava horního zákona zlepší situaci v krajích postižených těžbou Senátor Vosecký: Dokud nebudou férové přístupy na obou stranách, tak to nebude fungovat Senátor Balatka: Nůžky mezi regiony se stále více rozevírají Ministr Havlíček: Pětiletá fixace zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů byla příliš dlouhá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.