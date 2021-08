Ministr Havlíček: Důležité je, že jsme se dohodli na kompromisu

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dovolte, abych teď reagoval na ty pozměňovací návrhy. Přesto ještě bych chtěl před tím, než jak se vyjádřím, poděkovat za ten týden, který jsme „dostali“ nebo na kterém jsme se shodli, považuji ho za nesmírně důležitý, protože zejména ten balík těch změn a těch návrhů od pana předsedy Vystrčila jsme skutečně museli projednat.

Já vím, že minule to bylo trošku emotivnější, za to trochu omluva, ale na druhou stranu, prosím, pochopme to, že se jedná o důležitý zákon, když jsem ho dostal několik desítek minut předtím, v rámci mnoha změn, tak jsme nebyli schopni adekvátně reagovat na všechno, já jsem rád, že ta diskuse teď proběhla, protože ona to ani nebyla diskuse, ty týmy opravdu velmi zodpovědně pracovaly, my jsme si museli dopředu říct, o co nám jde. Buď o to, že tady naráz něco přijmeme s vědomím toho, že sněmovna to pravděpodobně smázne, pak ta snaha, která mohla být vedena, nepochybuji, že byla vedena i dobrými úmysly, padne vniveč, nebo se dohodneme na tom, aby to bylo průchozí, a hlavně prodiskutujeme bod za bodem. Domníváme se, že celá řada těch návrhů byla skutečně ve smyslu toho, že už tam byly v jiné formě, něco se nám zdálo nadbytečné, ale to teď není podstatné. Důležité je to, že jsme našli shodu, že ty návrhy, bavím se teď o tom celém balíku pana předsedy Vystrčila, jsme vzali jeden za druhým, dohodli se na výsledném kompromisu, který rozhodně v tuto chvíli tomu zákonu nijak neuškodí, v některých fázích mu může i pomoci, to si myslím, že je dobře.

Dopředu říkám, že k tomuto balíku dám pozitivní stanovisko, ještě jednou děkuji všem, kteří na něm participovali.

Co se týká návrhu lahví, propanbutanových lahví, tam musíme stále držet negativní stanovisko vůči návrhu pana senátora Voseckého, na druhou stranu je třeba říct, že to, co přednesl, představil pan senátor Hilšer, mně osobně nezní úplně špatně, je to jakýsi rychlý kompromis, který vypadá docela logicky. Máme dvě možnosti, jak se k tomu postavit. Já k tomu dám neutrálním stanovisko, čímž říkáme, že celá řada nebo část toho návrhu skutečně smysl dává. Abychom si rozuměli, vím, že nás nařknete z toho, že ministerstvo postupuje trošku rigidně. Popravdě řečeno, ministerstvo musí postupovat lehce rigidně, protože tady se ani nehraje o to, jestli víc lobbuje menší nebo větší hráč ve smyslu plniček, nejde tu o ty plniče nebo plničky. Jde tu o bezpečnost. Ministerstvo logicky vždycky bude hájit zájmy toho, aby bylo na straně bezpečnosti, myslím tím bezpečnosti bezpečnosti, v tuto chvíli logicky nemůžeme přijmout opravdu, k tomu se nemůžeme zavázat, že ty velké plničky bychom nechali zcela bezprizorně, to znamená, že by tam nebyla ta kontrola toho, kdo je jejich majitelem. To by prostě bylo do prvního problému, který nastane, poté by to byl opravdu vážný průšvih.

Ale rozumím jedné věci, kdybych byl majitelem malé propanbutanové lahve, myslím, že žádnou už doma nemáme, někde bych stanoval, taky by se mi nechtělo jezdit k tomu, komu patří, ještě zjišťovat, komu patří, a tak dále. To zase na druhou stranu neznamená, že u každé pumpy může kdokoli cokoli plnit. I tam prostě hrozí určité nebezpečí. Proto k tomu nedáváme zcela pozitivní stanovisko, dáme neutrální. Zvažte to.

Ale mám ještě jiný návrh, samozřejmě můžete říct, že si za něj nikdo nic nekoupí, ale je to gentlemanská dohoda, pojďme se dohodnout na tom, že když teď těm propanbutanovým lahvím dáme negativní stanovisko, nebudeme riskovat to, že ve sněmovně se díky tomu zamázne i vše ostatní, co jsme tady teď náročně dávali dohromady, okamžitě uděláme s vámi, kdo bude chtít, jednání, uděláme na to kulatý stůl a budeme systematicky připravovat to, že to dáme v rozumné podobě, ať je to opravdu vyprecizované, ze všech úhlů pohledu, do toho energetického zákona, který stejně teď připravujeme. Je to stejně 30 let, co se nad tím diskutuje, myslím si, že ten rok, kdy ještě se bude energeťák velký diskutovat, tak že se úplně nic zásadního nestane. Budeme mít aspoň v tomto případě čistý stůl v tom, že každý si k tomu může říct cokoli.

To jsou ta naše stanoviska k těm propanbutanovým lahvím. Co se týká...

Čili ještě jednou, návrhy pana Voseckého ne, návrhy pana senátora Hilšera neutrální. Co se týká těch technických věcí, ano, souhlasíme, to jsou návrhy pana senátora Voseckého, to jsou ty drobné legislativně technické úpravy, tam nevidíme problém, stejně pokud se to vrací do té sněmovny, ano. Kdyby se to tam nevracelo, tak se vůbec nic neděje. Protože oni by stejně neměli žádný vliv na tu aplikaci zákona. Ale rozumíme tomu, když už to tam půjde, tak ať je to zcela čisté. Nic proti tomu.

A co se týká návrhu paní senátorky Seitlové, nechci už prodlužovat tu diskusi, ona byla rok a půl, paní senátorka to zde řekla správně. Jsou to návrhy, které se moc nepotkaly. Nechci opakovat to, co vy jste tady už řekla, že je tam riziko ve smyslu těch developerských zneužití atd. Náš názor je stále stejný, to znamená, v tomto případě nesouhlasný.

Dovolte, abych ještě jednou poděkoval a zrekapituloval to, že pokud to projde v těch návrzích, které odsouhlasíme tady, myslím, dáme i my jakožto ministerstvo kladné stanovisko, případně neutrální, tak já udělám maximum pro to, aby to v Poslanecké sněmovně proběhlo s těmito změnami. Pokud to ale projde přes nesouhlasné stanovisko naše, což jsou ty lahve a návrh paní senátorky Seitlové, nemůžu garantovat to, že tou sněmovnou to projde.

Děkuji.

