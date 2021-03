Ministr Havlíček: My pouze plníme to, k čemu nás vyzvaly bezpečnostní složky

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji. Nevím, jak se přišlo na to, že se vypsal tendr. (Oživení v sále.) Stačí si pouze dát dohromady základní atributy toho sdělení, které včera proběhlo, a zcela jednoznačné, že k žádnému vypsání tendru nemohlo dojít, ani nemůže dojít. V dané chvíli i po konzultaci s mezinárodní atomovou agenturou jsme postupovali naprosto v souladu s tím, jak se postupuje ve světě, a to tak, že se připraví bezpečnostní - můžeme tomu říkat - předkolo. Jinými slovy, tendr se vypisuje přesně v momentě, kdy investor po předchozím souhlasu nebo oponentuře vlády přes Ministerstvo průmyslu a obchodu dostane povolení k tomu, že může oslovit toho či onoho potenciálního dodavatele. K tomu nedošlo. Ještě jednou: k tomu nedošlo. To znamená, my jsme nedali žádný pokyn, že se má zahájit tendr. My jsme nedali žádný pokyn, že se má oslovit s nějakou ekonomickou nebo jakoukoliv jinou nabídkou jakýkoliv potenciální dodavatel. My jsme pouze dali souhlas k tomu, že může být provedena tzv. bezpečnostní prověrka. To znamená, v danou chvíli aby se udělalo úplně jasno ve smyslu toho, kdo vůbec bude mít zájem - ne indikativní, ale faktický do toho tendru jít ve smyslu zájmu konkrétního subjektu, určitých konsorcií, vše se tady diskutovalo mnohokrát a mnohokrát, tak ten nechť to dá na stůl, nechť jasně sdělí, že má, či nemá zájem v takovém či onakém konsorciu s takovým či onakým dodavatelským, subdodavatelským řetězcem a součástí toho tzv. bezpečnostního dotazníku, který samozřejmě bude konzultován, jak jinak, s bezpečnostními složkami - nedovedu si představit, že by to mělo být aranžováno jiným způsobem - tak na základě toho se vyhodnotí v prosinci tohoto roku všechny odpovědi a podle toho se rozhodne, kdo bude, či nebude přizván do tendru. A ten tendr potom bude probíhat už řádným způsobem. Z tohoto důvodu nebylo nezbytné, abychom k bezpečnostní prověrce přistupovali tak, že by o tom rozhodovala vláda. My pouze plníme to, k čemu nás vyzvaly bezpečnostní složky. A ty vyzvaly naprosto jasně, abychom dodržovali určitá pravidla. Máme na to několik zpráv. Tendr se nevypisuje a vyzvali jsme k tomu, aby se předložily určité podklady k tomu, aby se následně rozhodlo, jestli se ten tendr zahájí s tím či oním dodavatelem. Pochopitelně, že jsem o tom informoval jak předsedu vlády, tak předsedu koaliční strany pana Hamáčka a stejně tak jsme o tom diskutovali a byl informován i pan ředitel Koudelka z BIS.

V tuto chvíli se zmiňuje dokumentace. Prosím pěkně, dokumentace už se předávala v minulém roce. V minulém roce v desátém měsíci už byla předána část dokumentace všem potenciálním uchazečům ve smyslu lokalizace atd. atd. Žít v iluzích toho, že potenciální dodavatelé neznají detail zadávací dokumentace, je iluzorní. V dané chvíli jim navíc nedáváme zadávací dokumentaci, dáváme jim pouze část toho, aby se na základě toho mohlo připravit to bezpečnostní posouzení. Pochopitelně finální zadávací dokumentace bude předána až v závěru roku, resp. v momentě, kdy bude všechno na stole a vyhodnoceno.

Takže jsem v kontaktu s bezpečnostními složkami, o všem je průběžně informuji, tendr se nevypisuje. Je dostatek času na to, aby všichni předložili finální zájem nebo nezájem, aby jasně řekli, s kým by do toho tendru šli nebo nešli, a příští vláda - konečně i tahle diskuze zde probíhala - bude mít možnost se k tomu vyjádřit a pochopitelně bude to moct udělat pouze po schválení bezpečnostních složek. Takže pokud bezpečnostní složky rozhodnou na základě té dokumentace, která přijde, a vůbec seznamu potenciálních uchazečů, kteří to definitivně stvrdí, či nestvrdí, protože také to může nastat tak, že se přihlásí jeden nebo dva, tak poté se před zahájením tendru logicky bude postupovat v souladu s bezpečnostními složkami. Ono se dá postupovat kdykoliv ve smyslu vyřazení. Může se to udělat před tím, že se neosloví, může se to udělat v průběhu, může se to udělat na konci. Ano, je pravda, že bezpečnostní složky více tlačí na to nebo jednoznačně, abych byl úplně přesný, na to, aby se to udělalo před zahájením tendru, no tak se to udělá před zahájením tendru. To znamená, jestli to bude v prosinci, jestli to bude v lednu, je věc druhá, ale z tohoto úhlu pohledu jsme neudělali žádný krok, který by jakýmkoliv způsobem popřel to, co jsme tvrdili celou dobu. Jednáme v souladu s požadavky bezpečnostních složek - tendr se nevypsal, ani nemohl být vypsán. Děkuji.

