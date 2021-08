Ministr Havlíček: Řada opatření jasně posilují ochranu spotřebitele

reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dovolte, abych uvedl tento předkládaný návrh z našeho pohledu velmi důležitého zákona. Což se ale bude týkat určitě i toho následujícího, který zde ještě dnes máme.

Co je cílem energetického zákona? Velmi zjednodušeně – posílení ochrany spotřebitele, a to mj. i zamezení tzv. nekalých praktik, zjednodušeně řečeno, boj proti energošmejdům, který jsme vyhlásili. A já jsem nesmírně rád, že v Poslanecké sněmovně na tom panovala v zásadě stoprocentní shoda, až na některé detaily, které jsme si průběžně diskutovali a nakonec byl tento zákon bez problémů schválen.

On se pochopitelně nevěnuje jen energošmejdům, i když se mu tak někdy říká, ale obecně je třeba říct, že mění celou řadu věcí v rámci energošmejdů. Ukotvuje zprostředkování jakožto podnikatelskou činnost. To je jeden z těch hlavních nástrojů, což se bude realizovat skrze Energetický regulační úřad. Jinými slovy, on bude vydávat tuto živnost nebo tuto podnikatelskou činnost, na základě jasných dat a na základě jeho rozhodnutí bude tedy moci tento zprostředkovatel podnikat.

Současně se ale zavádí ještě celá řada dalších opatření, která jasně posilují ochranu spotřebitele, zejména v oblasti smluv s dodavateli energie, jejich ukončování, informovanost spotřebitele a v oblasti plných mocí, což byl dlouhodobý nešvar a zneužívalo se toho, ať už vůči starším lidem, nebo vůči lidem, kteří se hůře orientují třeba v některých náležitostech smluvního charakteru apod. A nepochybně rovněž klíčovým důvodem, proč to předkládáme, je uvést českou právní úpravu do souladu s legislativou Evropské unie, a to zejména v návaznosti na formální upozornění, odůvodněné stanovisko Evropské unie, které České republice vytýká tzv. nesprávné provedení směrnic 3. liberalizačního balíčku v elektroenergetice a rovněž v plynárenství.

A ještě bych uvedl jeden cíl, a to je adaptace tuzemského právního řádu.

Děkuji za dosavadní diskusi, která byla. Hospodářský i ústavně-právní výbor souhlasil se zněním zákona tak, jak byl předložen v rámci Poslanecké sněmovny. A pokud by to bylo jenom trochu možné, i s ohledem na časový tlak bych poprosil, kdybyste mohli tento zákon zvládnout bez vratky do sněmovny. Myslím si, že by to nesmírně prospělo našemu prostředí a všichni, jak Poslanecká sněmovna, tak Senát, by vyslali signál, že skutečně boj s energošmejdy bude definitivně ukončen. Čeká se na to mnoho a mnoho let.

Děkuji.

