Ministr Havlíček: Teď jste mi ještě přišili MPSV. Jestli je to třetí resort, tak... Já vás asi zklamu

Já tady už obhajuji průmyslové aktivity, dopravní aktivity, za pana premiéra jsem tady dneska představoval body, vědecké aktivity... Teď jste mi ještě přišili ministerstvo práce a sociálních věcí. Jestli je to třetí resort, tak... Já vás asi zklamu. Mně se to těžko hodnotí, ne snad proto, že by člověk neměl žádný názor. Ono to zní možná hloupě, já jsem to opravdu nevěděl. Jak to teď před chvílí zaznělo, tak jsem si to rychle vygoogloval, zjistil jsem, že paní ministryně byla v nějakém podniku, je to z médií. Ty otázky jsou asi relevantní, těžko se tomu v tuto chvíli nějakým způsobem oponuje, nejsem si jistý, jestli je to ten správný adresát. Vím, že můžete říct, že jsem vicepremiérem vlády, mám jednat pohotově, ale zase objektivně řečeno bych měl mít asi nějaké podklady, měl bych si zjistit, kdo a kde byl, přiznám se, že ani přesně nevím, co tento úřad, který tam byl, resp. s ním byla paní ministryně, nebo aspoň jsem se to dočetl, co všechno má kontrolovat, jaká má pravidla, jak se tam má hlásit, jak se tam nemá nahlásit... Z mého pohledu, pod mým resortem jsou, rychle si vybavuji, tuším, že dva tyto úřady, pod MPO je to Česká obchodní inspekce a Státní energetická, nikdy jsem s nikým nikam nevyjel. Myslím si, že má každý právo na to zkontrolovat jakoukoli firmu, pokud postupuje zákonně, pokud postupuje tak, jak postupovat má. Nevím, jestli se tam má chodit s tím, že se má nahlásit nebo je cílem se tam nenahlašovat... To opravdu nevím, co tam má nastávat, jakou formou se to má dělat. Ale já osobně se u toho nefotím. Zaprvé na to nemám čas, za další se domnívám, že tyto věci si mají dělat odborníci, ten ministr potom se má nějakým způsobem hlásit k tomu, jaký je tam výsledek či není tam výsledek.

Na první pohled se mi to zdá, ano, do značné míry jako marketingová akce, popravdě řečeno, i toto se mi trochu zdá jako marketingová akce, šikovné využití toho, že se zase může opozice ozvat, něco odsoudit, takže ono je to v tomto případě marketing asi ze všech stran. Ale beru, že tady je nějaký návrh, který asi bude přijat. Pochopitelně vláda se tím bude řídit. Určitě k tomu dá stanovisko. Děkuji.

