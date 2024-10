Ministr Jurečka: Měníme podmínky podpory, aby se pracovat vyplatilo

Práceschopný člověk nemá sedět doma a čekat na podporu, ale má se snažit svou situaci zlepšit, pracovat a postavit se zpátky na vlastní nohy. K tomu mu má pomáhat sociální systém. Zdůrazňuji pomáhat, ale nikoli sloužit jako životní styl. Přesně tak to i bude díky revizi dávek, která řeší roky přehlížené problémy, o kterých asi každý ví, ale nikdo je neřešil. Jedním z nich jsou ubytovny.

Obchodníci s chudobou, jinak jim snad říkat ani nejde, dnes fungují zhruba následovně. Do vybydlených domů s holobyty ubytují neskutečné množství lidí, kteří využívají sociální podporu. Když stanovují ceny, tak se tváří, že jim pronajímají pomalu luxusní byty v centru Prahy, aby co nejvíce navýšili podporu pro své nájemníky a pak ji sami shrábli do své kapsy. Přitom takové byty často nemají sociální zázemí, kuchyně apod. Prostě se v nich ani nedá důstojně žít.

Tak přesně těmto lidem jsem se rozhodl šlápnout na kuří oko a ukončit jim jejich nemravný byznys. Dávky pro lidi z ubytoven celkově omezíme, a navíc v revizi dávek zavedeme silnou motivaci pracovat, takže nepůjde jen tak čerpat peníze.

Měníme i podmínky podpory tak, aby se těm, co chtějí pracovat, skutečně pracovat vyplatilo. Aktuální systém kvůli pár korunám znamenal ztrátu podpory, a to si pak řada lidí logicky spočítala, že je lepší mít podporu bez práce. Nově to bude přesně naopak. Lidem, co se snaží, bude systém pomáhat s jednoznačným cílem, aby svůj příjem dostali svou vlastní prací na takovou úroveň, že už dávky nebudou potřebovat vůbec, nebo jen minimálně. K tomu má sociální systém být a to je cíl revize dávek.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



