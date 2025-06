Ministr Jurečka: Netvrdím, že ten návrh je geniální

Jenom krátce se vyjádřím k tomuto a pak bych s dovolením načetl, budu dneska delší, legislativně technické úpravy, které k tomuto tisku je nutné donačíst, a k některým jeho pozměňovacím návrhům.

K tomu, co teď zaznělo, já jsem si vědom toho, že najít v České republice systém, který by opravdu jako adekvátně reagoval na to, co říká naše ústava, Listina základních práv a svobod, aby lidé, kteří opravdu mají handicap, který je výrazný, který znamená, že jsou výrazně odkázaní na pomoc jiné osoby, tak se nám to nedaří už zhruba těch 30 let. Hodně se o tom mluví. Vždycky se přijde a řekne se, no, ono by to chtělo, tak to budeme rozpracovávat. A pak se vlastně nikdy nedotáhly ty věci do konce.

Já netvrdím, že ten návrh, který jsem předložil, je geniální a řeší všechny problémy té problematiky. Ale je to výrazný krok k tomu, abychom alespoň u těch lidí, kteří opravdu se bez pomoci jiné osoby neobejdou, jsme jim dali prostor, aby měli tu osobní asistenci 12 hodin 7 dnů v týdnu. A je tam ještě mechanismus, který jasně říká, že ten člověk napřed vlastně si tu službu sám koupí, zaplatí, a my ji potom vždycky po uzavřeném měsíci profinancujeme a doplatíme z Úřadu práce. To znamená, je tam vlastně vytvořený mechanismus, který říká, je potřeba, aby ten člověk sám si vyhodnotil, že tu péči potřebuje, on si ji sám objedná, nakoupí, a my to doplácíme tak, abychom třeba nekomplikovali i věci kolem podpory de minimis a služeb obecného hospodářského zájmu.

Je tam účinnost na rok 2027 proto, aby případně po příštích volbách bez ohledu na to, jak dopadnou, bylo možné případně to nějak dopracovat, třeba i rozšířit na stupně nižší než stupeň čtyři, jak to navrhuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale mně přijde vlastně jako strašně špatně, když my řekneme, (nesrozumitelné) nic nemáme a bude lepší, když nebude nic dál. Já nevím, jako kdo jsme schopni z nás potom k těm lidem přijít do jejich domácnosti, já jsem v těch domácnostech byl, a říct jako, nezlobte se, Sněmovna se jako nedokázala shodnout.

Tak já bych moc prosil, a teď se obracím na své kolegy jak z koalice, tak i z opozice, abyste tomu pozměňovacímu návrhu dali prostor s tím, že jak jsem tady zmiňoval, účinnost včetně dopadů rozpočtových není na příští rok, ale rok 2027.

Nyní mi teď dovolte, abych tedy, jak jsem avizoval, proto jsem se hlásil vlastně prapůvodně, tady v souladu s jednacím řádem v Poslanecké sněmovně navrhl u sněmovního tisku číslo 796 opravu data základní účinnosti zákona uvedené v části sedmé článku X, a to tak, že zákon nabude účinnosti dnem 1. července 2026. Obdobná úprava data základní účinnosti by měla být provedena v případě již schválení též u pozměňovacího návrhu E3, sněmovní dokument 6202 poslance Jiřího Navrátila.

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 0% Nesouhlasím 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 969 lidí

Návrh zákona měl původně nabýt účinnosti již 1. září 2025, podle pozměňovacího návrhu E3 1. dubna 2026. Bohužel se však již nyní ukazuje, že jde o velmi krátkou legisvakanční lhůtu, neboť návrh zákona je stále v legislativním procesu, a tak zásadní změna právní úpravy, kterou je převod výkonu státní správy nepojistných sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem z krajských poboček Úřadu práce na územní správy sociálního zabezpečení, vyžaduje delší přípravu a realizace tohoto procesu se tak stává od 1. září 2025, respektive od 1. dubna 2026 nemožnou.

Navrhovanou úpravou účinnosti se tak vytvoří pro Českou správu sociálního zabezpečení dostatečný prostor pro implementaci nové právní úpravy do aplikačního vybavení a pro odpovídající informační kampaň vůči veřejnosti.

S ohledem na uvedené navrhuji tyto opravy: sněmovní tisk 796 v části sedmé článku X, účinnost, se slova "1. září 2025" nahrazují slovy "1. července 2026".

Pozměňovací návrh E3. V bodě E3.19 slova "1. dubna 2026" nahrazují slovy "1. červenec 2026".

V návaznosti na tyto změny navrhuji rovněž adekvátní úpravu přechodných ustanovení.

Dále v této souvislosti navrhuji legislativně technickou úpravu sněmovního tisku číslo 796/0, která plyne z předneseného pozměňovacího návrhu E3.19, sněmovní dokument 6202 poslance Jiřího Navrátila, měnícího účinnost novelizačního bodu 10 v článku I.

V souvislosti s veřejným zájmem, kterým je zrychlení správního řízení ve věci příspěvku na péči, byla poslaneckou iniciativou navržena dřívější účinnost opatření týkajícího se přiznání příspěvku na péči osobám v inkurabilním stavu, a to od prvního dne následujícího kalendářní měsíce po vyhlášení zákona. Důvodem je současná situace, kdy osobám, které jsou v inkurabilním stavu, to je stavu vyžadujícím poskytování paliativní péče, u nichž jde o konečné stadium nevyléčitelné nemoci s očekávaným koncem života, není příspěvek na péči poskytnut včas tak, aby mohl být použit na poskytnutí aktuální péče a často je rodinám vyplácen až po úmrtí této osoby, což však mnohdy tyto rodiny přivádí do velkých finančních obtíží nebo do situace, kdy nemohou poskytnout osobě takovou péči, kterou by aktuální stav vyžadoval.

Dřívější nabytí účinnosti tohoto ustanovení před změnou kompetencí k rozhodování z Úřadu práce na územní správě sociálního zabezpečení však znamená, že tato řízení bude administrovat již Úřad práce, než dojde k převodu. Příspěvek na péči osobám v inkurabilním stavu se bude přiznávat na dobu 12 kalendářních měsíců od podání žádosti, a to ve stupni závislosti III. Správní orgán pak nejpozději dva kalendářní měsíce před uplynutím této doby zahájí správní řízení, aby byl posouzen nárok na další období.

V rámci původní navrhované účinnosti, kdy mezi dřívější a základní účinností byla doba kratší než 10 měsíců, tak nemohlo dojít k situaci, kdy by řízení z moci úřední měl nadále zahajovat Úřad práce, neboť v mezidobí by již došlo k převodu na územní správy sociálního zabezpečení.

V novelizačním bodu 10 části první v ustanovení § 13 odst. 3 zákona o sociálních službách se tak pracuje již ÚSSZ jako příslušným orgánem. S ohledem na prodloužení tohoto mezidobí dřívější účinnosti a účinnosti zákona jako celku, 10 či více měsíců, tak je nezbytné provést legislativně technickou úpravu v dotčeném ustanovení § 13 odst. 3 zákona o sociálních službách tak, aby bylo možné zahájení řízení z moci úřední i ještě na Úřadu práce, což umožní plynulé pokračování nároku osobám, které tuto pomoc nejvíce potřebují.

S ohledem na uvedené navrhuji tuto opravu: sněmovní tisk 796/0, v části první čl. 1 novelizačním bodě 10 se v nově vkládaném ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vypouštějí slova "územní správa sociálního zabezpečení" a slovo "zahájí" se nahrazuje slovy "se zahájí".

Konečně navrhuji legislativně technickou opravu, jejímž cílem je sjednocení účinnosti úpravy obsažené ve sněmovním tisku číslo 796/0 se související úpravou obsaženou v nově vyhlášeném zákoně č. 152/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci.

Jde o problematiku posuzování příjmů pro příspěvek na péči a pro dávky pro osoby se zdravotním postižením, tedy o změny v zákoně o sociálních službách a zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato úprava by měla z hlediska technické proveditelnosti respektovat účinnost převodu dávek z krajských poboček Úřadu práce na územní správy sociálního zabezpečení, neboť je to spojeno s přípravou agendového systému.

S ohledem na uvedené navrhuji toto: sněmovní tisk 796/0, za část šestou, článek IX se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní: "Část sedmá, změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci, článek X, zákon č. 152/2025 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci, se mění takto:

1. V článku LXIII se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmena e) až h) se označuje jako písmena d) až g).

2. V článku LXIII písm. s) se za text "116," vkládají slova "čl." - teď se omlouvám za arabské číslování - "XLVI bodů 3 až 6 a čl.LIV,".".

Dosavadní část sedmá čl. 10 se označuje jako část osmá článek XI.

Ustanovení nově označené části osmé čl. 11, účinnost, se upraví tak, aby ustanovení nové části sedmé článku X nabyla účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení zákona.

Děkuji za pozornost. Předávám kolegům tady za parlamentní, vládní agendu. Děkuji.