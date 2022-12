Ministr Jurečka: Opakování příběhu roku 2009-2010 nehrozí

reklama

Děkuji moc. Protože tady rezonuje velmi silně téma agrivoltaiky, tak mi dovolte pár poznámek k tomu tématu. Já jsem před třemi týdny svolal jednání svých kolegů z Ministerstva životního prostředí a z Ministerstva zemědělství, protože tahle problematika je potřeba ještě, aby byla ošetřena zcela jasně o zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu. Tady jsme se dohodli na principech, jakým způsobem toto nastavíme.

Bude to ošetřeno, novela bude finalizovaná v průběhu ledna. Počítáme, že potom půjde do toho finálního legislativního kolečka s tím, že jasné je to, že nikdo nechce dopustit to, aby nám tady vznikala nová solární pole. To si myslím, že nikdo není takto padlý na hlavu, aby opakoval příběh roku 2009 - 2010.

My chceme za rozumných podmínek umožnit tam, kde je to například kombinace využití při pěstování jak trvalých kultur, kde máme nějaké nosné konstrukce, tam, kde pěstujeme ovoce a zeleninu, tam, kde třeba to může být součást i zastínění, a tam, kde případně na některých vybraných částech ploch za jasně daných podmínek, v některých omezených částech pozemků to umožnit, aby tam agrivoltaika v rozumné míře mohla být, nikoliv však jako součást nějakého celého půdního bloku, který bude pokrývat tu zemědělskou produktivní plochu na bonitních půdách. To v žádném případě.

Chci uklidnit tady obavy jak zemědělské veřejnosti, tak reakce z Agrární komory a podobně, nehrozí opakování příběhu roku 2009 - 2010, z toho jsme podle mě všichni poučeni. Ano, primárně využijeme střechy, fasády obytných domů, průmyslových objektů a v některých případech to mohou být vodní plochy nebo části zemědělské půdy nebo zemědělských konstrukcí u trvalých kultur, ale za jasně definovaných rozumných podmínek a pravidel.

