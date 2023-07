Ministr Jurečka: Oprav dům po babičce

reklama

Už od září se spustí program Oprav dům po babičce, který pomůže lidem opravit rodinné či rekreační domy. Mladí to dnes nemají vůbec lehké, když chtějí sehnat bydlení a založit rodinu. Přitom 17 procent rodinných domů je u nás neobydleno úplně zbytečně. To jsou statisíce domů, v kterých by mladé rodiny mohly bydlet, a právě to podpoříme.

Z nového motivačního programu na opravu domů bude možné získat přes jeden milion korun a k tomu i výhodný úvěr do 4 % na renovaci bydlení. Zejména cílíme na mladé rodiny, a proto nabídneme i bonus ve výši 50 tisíc korun na nezaopatřené dítě žadatele. Zásadní výhodou programu bude možnost čerpat finanční prostředky předem.

Je to spolu s navýšením daňových bonusů na děti, rodičovského příspěvku, vytvářením nových dětských skupin a podporou zkrácených úvazků další krok v podpoře pracujících rodičů. O tom je lidovecká politika.

