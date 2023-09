Ministr Jurečka: Příspěvek na péči bude zvýšen v polovině roku 2024

reklama

Dlouho jsem o to usiloval, a proto jsem velmi rád, že se konečně podařila nalézt shoda s koaličními kolegy. Ke zvýšení příspěvku by mělo dojít v polovině roku 2024. Společně s navýšením chceme nastavit valorizační mechanismus, který by jednotlivé stupně příspěvku valorizoval automaticky.

Do budoucna zároveň plánujeme zavedení tzv. doplatku k příspěvku na péči. Jednalo by se o novou speciální dávku určenou pro ty příjemce příspěvku na péči, pro které je jeho stávající výše objektivně nedostatečná.

Není to ale to jediné, co pro lidi žijící s hendikepem děláme. Pro letošní a příští rok jsme spustili nový dotační titul, který jim pomůže s financováním dalších hodin osobní asistence. Lidé s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, tak díky titulu každý měsíc zaplatí maximálně 80 hodin asistence a veškeré hodiny navíc mají za symbolickou cenu 1 korunu za hodinu.

Již dříve došlo k navýšení příspěvku na mobilitu na 900 Kč měsíčně. Zvýšili jsme hodnotu maximálního příspěvku na zvláštní pomůcky o 100 tisíc Kč a také navýšili podporu osob se zvláštní dietou.

