Ministr Jurečka: Rozšiřujeme množinu těch, kteří mohou být příjemci podpory

Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo Senátu, milé senátorky, vážení senátoři. Dovolte mi na úvod ještě také poděkovat za to, že tady mohu dnes být nejen jako představovatel a předkladatel návrhu tohoto zákona, ale také, pokud se nepletu, jako člen nové vlády, která tady poprvé prezentuje už svůj návrh zákona. Tak bych chtěl říci, že budu velmi rád za dobrou spolupráci mezi novou vládou a vámi jako Horní komorou. S vámi se všemi napříč politickým spektrem. Myslím si, že naše vláda vnímá velmi důležitou úlohu Senátu nejen coby ústavní pojistky, ale i jako komory, která prokázala i v posledních letech, jak je důležitá z hlediska třeba úpravy a nápravy některých věcí, které se nám v době a tvorbě legislativního procesu ne vždy úplně povedly. Ať už na půdě vlády, nebo na půdě Dolní komory Poslanecké sněmovny.

Chci předeslat to, že stojíme o dobrou spolupráci. Předpokládám, že i mé kolegyně a kolegové z vlády budou rádi chodit nejen na jednání pléna Senátu, ale také podle jejich možností i na jednání jednotlivých výborů. Pokud samozřejmě vy budete mít jakékoli podněty, poznatky, připomínky, tak budeme rádi, když se budete uplatňovat i vůči resortům, abychom je včas dokázali do legislativy zapracovávat a vypořádávat řádně připomínky. Tolik jenom stručný komentář k této situaci a k tomuto okamžiku, který je určitou novou etapou i pro nás, pro vládní koalici.

Nyní k samotnému návrhu zákona o státní sociální podpoře. Já si myslím, že všichni vnímáme situaci v energetickém sektoru a dopady, které dopadají na domácnosti v České republice. Ta situace nám začala gradovat ve 3. a 4. kvartálu loňského roku. Vnímáme i to, že v letošním roce vývoj nemůžeme ještě nějakým způsobem jednoduše predikovat. A proto přicházíme s tím, že jsme jako vláda řekli, že chceme domácnostem pomoci, ale že nechceme jít cestou plošného řešení odpuštění nebo snížení DPH nebo úpravy zeleného bonusu. Protože toto řešení by bylo zaprvé z hlediska dopadů na státní rozpočet opravdu velmi nekomfortní. Bylo by to v částkách, které by převyšovaly 25 miliard Kč. A navíc by to řešení těm lidem, kteří opravdu potřebují pomoci, nepřineslo. Pomohlo by to těm lidem, kteří dnes nevědí, jak zaplatit účty za vyúčtování, za zálohy. To by jim snížilo náklady o 20 – 25 %. A co ten zbytek?

Proto jsme jako vládní koalice řekli, že chceme jít cestou adresného řešení a pomoci těm, kteří tu pomoc opravdu potřebují. Proto přicházíme s touto novelou v rámci stavu legislativní nouze, tak, abychom tento nástroj mohli velmi rychle aplikovat do praxe. Zvyšujeme zde normativy pro příspěvek na bydlení a děláme ještě i operativní opatření pro rok 2022, kdy s ohledem na vývoj, který nemůžeme dnes úplně predikovat, dáváme zmocnění vládě, aby vláda svým nařízením mohla ty normativy upravit.

Měníme také princip toho, že chceme na vývoj na energetickém trhu reagovat nejen zpětnou formou, tzn. na základě indexů Českého statistického úřadu, ale udělali jsme ve spolupráci s MPO a Energetickým regulačním úřadem, abychom případně reagovali už i na jejich odhad predikce vývoje.

To znamená, dostáváme zde nástroj, abychom přes úřady práce mohli zvýšenou částku v rámci příspěvku na bydlení pomoc navýšit. A zároveň logicky reagovat i na větší okruh uživatelů, občanů a domácností, kteří tu pomoc budou potřebovat. Rozšiřujeme množinu těch, kteří mohou být příjemci této podpory. To znamená i o lidi, kteří jsou v podnájemním bydlení. A zároveň také o skupinu osob lidí, kteří bydlí v rekreačních zařízeních, která jsou ale zkolaudovány pro to, aby tam mohl občan bydlet, a mají v tom místě i trvalý pobyt. To znamená, aby nedocházelo k nějakému obcházení a využívání této formy podpory.

To jsou myslím základní atributy změny tohoto zákona. Z hlediska finančních dopadů očekáváme, že by pomoc v roce 2022 mohla dopadnout na 220 – 280 000 domácností, neboli žadatelů. S dopady na státní rozpočet někde mezi 2,5 – 3 miliardami Kč. Děláme i opatření komunikační, abychom k lidem, kteří mohou spadat do těch ohrožených skupin prostřednictvím úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení, ve spolupráci s městy a obcemi, abychom v maximální možné míře dostali informace, jakou formu pomoci mohou ti lidé čerpat, kam se mají obracet, jaké jsou kontakty na úřady práce, aby tito lidé tyto informace dostali jak v tištěné podobě, jak formou inzerce, tak i prostřednictvím sociálních sítí a webového rozhraní, kde budeme zítra také spouštět kalkulačku, na základě které si každý člověk může napočítat, zdali je on tou skupinou, která už tu pomoc může získat či nikoliv.

To jsou podstatné věci, které souvisejí přímo se změnou zákona, která je tady předkládána. A zmínil jsem i věci, které souvisí s tou agendou a s tím problémem jako takovým. Předesílám také to, že jsme si vědomi, že v oblasti příspěvku na bydlení je tady více podnětů z praxe, na které je více potřeba vést debatu a připravit případně legislativní úpravu, která by ty věci opravdu zahrnula komplexněji. Ale říkám, že teď jsme v situaci, kdy jsme potřebovali rychlé operativní řešení. Proto jsme šli tou cestou změn, které jsou opravdu nezbytně nutné, je potřeba je udělat teď, abychom pomohli v rámci energetické krize. Ty další věci, pokud i vy máte nějaké náměty a návrhy, jak upravit do budoucna otázku podpory bydlení, tak samozřejmě ji uvítám v nějaké další debatě při přípravě potom už případné rozsáhlejší novely tohoto zákona.

Děkuji za pozornost a děkuji za tu podporu tak, abychom to dnes projednali, pokud možno, věcně a rychle. Děkuji.

