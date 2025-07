Ministr Jurečka: Úřady si teď vytvoří formulář během pár minut

Materiál připravila Digitální a informační agentura (DIA) a popisuje aktuální stav digitalizace, další plánovaný vývoj a také výjimky, které byly schváleny kvůli tzv. nepřiměřené zátěži. Cílem harmonogramu je zajistit, aby rozhodnutí o digitalizaci byla datově podložená, jednotná a transparentní.

Stát má dnes díky Digitální a informační agentuře (DIA) vůbec nejpodrobnější přehled o tom, jak si vede s digitalizací služeb. Nový harmonogram ukazuje nejen to, co už funguje, ale také jaké služby budou online v následujících letech.

Ze sledovaných více než 6 100 služeb veřejné správy je aktuálně 1242 služeb plně digitalizovaných, a tedy dostupných online. Dalších 2 257 služeb má jasně stanovený harmonogram, podle kterého proběhne jejich digitalizace v následujících letech. V některých případech, například pokud službu využije jen pár desítek lidí ročně, může stát využít výjimku. U 2 044 služeb byla na základě zákonných podmínek uznána výjimka z digitalizace kvůli tzv. nepřiměřené zátěži a lidé je mohou vyřídit tzv. volnou formou podání (datovou schránkou, e-mailem se zaručeným podpisem, papírově). Nejčastěji uznané žádosti se týkají jednoduchých služeb s nízkou četností podání (do 60 ročně).

„Digitalizace veřejné správy musí být srozumitelná a přínosná jak pro občany, tak pro stát. Nový harmonogram, který jsme na vládě schválili, přináší jasný časový rámec i konkrétní milníky. Díky práci Digitální a informační agentury máme poprvé ucelený přehled o tom, co už funguje a co nás ještě čeká. V oblasti digitalizace státní správy jdeme na MPSV příkladem a postupně přinášíme on-line řešení všude tam, kde to má smysl. Řadu žádostí lze jednoduše vyřídit v Klientské zóně Jenda, která eviduje už více než 5 milionů přihlášení. A bez cesty na úřad si už můžete požádat třeba i o důchod, a to v ePortálu ČSSZ. Své on-line služby ale samozřejmě přináší i další resorty,“ uvedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Digitální a informační agentura je hlavním koordinátorem digitalizace veřejné správy od dubna 2023. Řídí agendu zákona o právu na digitální služby, poskytuje technickou i metodickou podporu, zajišťuje koordinaci napříč úřady a posuzuje také žádosti o výjimky z digitalizace.

Jedním z nových nástrojů, které DIA připravila, je nový systém zjednodušeného formulářového řešení. Každý resort si nyní může vytvořit digitální formulář pro jednoduchá podání s několika parametry pro občany během několika minut. Toto technické řešení umožňuje generování formulářů s minimálními náklady na jejich vývoj a provoz.

„Ve finále jsou důležité samozřejmě jednotlivé služby, ale v současnosti je nejdůležitější systém. DIA ho nastavila a maximálně zjednodušila, takže všechno běží tak, jak má. To je podstatou tohoto kroku,“ dodává k tomu Martin Charvát z Digitálního Česka.

Díky nové metodice, spolupráci s úřady a důslednému sběru dat je nyní k dispozici nejkomplexnější přehled o stavu digitalizace služeb veřejné správy. Do konce listopadu 2025 předloží DIA aktualizovaný harmonogram, který doplní zbývající služby vhodné k digitalizaci i ty, u nichž nebyla schválena výjimka.