Ministr Jurečka: Pracujeme na tom, aby se systém bez zaškobrtnutí v příštím roce rozjel

Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jenom velmi stručně, tento tisk 926 je vlastně nutný tiskem, který doplňuje už před chvílí schválený nový zákon o jednotném hlášení, za který děkuju, a za jeho podporu, která bylo opravdu napříč. Já jenom chci poznamenat, že jednotné měsíční hlášení a celý ten systém od 1. 7. tohoto roku vstupuje do pilotní fáze, bude tedy vlastně rozeběhnuto testování, které poběží celé druhé poletí tohoto roku. Jsou tam zapojeni zaměstnavatelé z řad jak veřejného sektoru, tak soukromého.

Byla tady ještě poznámka o přípravě těch IT systémů. My jednáme velmi podrobně na technické úrovni o tom, jaké budeme mít potom parametry pro tu datovou větu. Čekáme, jakmile dojde k projednání tohoto tisku, tak budeme logicky okamžitě také připravovat už potom i to technické nařízení vlády tak, aby bylo naprosto zřejmé, nezpochybnitelné, jak ta datová věta v té technické části bude přesně vypadat. Tolik ještě na margo toho, co tady bylo zmíněno od paní předsedkyně Schillerové, jestli jsou tady nějaké otazníky. Pokud jde o tu přípravu, tak my říkáme, tady opravdu jedeme velmi podrobně tak, aby ten systém opravdu se podařilo zdárně dobře, bez nějakých zaškobrtnutí v tom příštím roce rozjet.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



