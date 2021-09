Ministr Kulhánek: Pomáhám českým firmám, aby se mohly prosadit na zahraničním trhu

reklama

Zdravím vás všechny u mého pravidelného souhrnu událostí posledních dní. Tady je to nejdůležitější, co byste určitě neměli prošvihnout:

Začátek týdne byl ve znamení cesty do Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie - samozřejmě s delegací českých podnikatelů. Jak asi víte, od chvíle, co jsem se stal ministrem, pomáhám českým firmám, aby se mohly prosadit na zahraničním trhu. Najít partnery znamená přilákat investice do Česka a dát tak zelenou třeba novým pracovním místům nebo posílení naší ekonomiky. A proto se snažím, jak můžu, a mám pocit, že ekonomické diplomacii se v tomto směru fakt daří. Mimochodem, věděli jste, že v českém pavilonu EXPO2020 v Dubaji jsou vystavené unikátní exponáty z českých dílen? A to z nejrůznějších odvětví - třeba sklářství nebo nejrůznější díla českých umělců. Dokonce tam předvádíme systém, který dokáže proměnit pouštní vzduch na pitnou vodu. Úžasný! Když jsem o tom poprvé slyšel, přišlo mi to jak z nějakého sci-fi filmu. Češi prostě umí zaujmout! Do našeho pavilonu jsem v Dubaji pozval tamní ministryni pro mezinárodní spolupráci a ministra zahraničí. Myslím, že se to všem moc líbilo.

A ve čtvrtek už zpátky v Česku! Předával jsem mimo jiné ceny Gratias Agit. Patří Čechům, kteří šíří v zahraničí dobré jméno naší republiky. Oceněné letos dostalo 11 laureátů, osobě jsem ale bohužel mohl vyznamenat jen dva - choreografa Jiřího Kyliána a Ivana Lišku, ředitele Bavorského státního baletu v Mnichově. Ostatní dostali kvůli covidovým opatřením svá ocenění na zastupitelském úřadě v zemi jejich působnosti. Gratuluji všem vyznamenaným a děkuji Vám na dálku za Vaši práci!

V pátek jsme na ministerstvu uspořádali velkou tiskovou konferenci ke končící letní sezóně. Mám radost, že se povedlo nastavit bezpečnější a předvídatelnější podmínky pro cestování. Hlavně mě těší, že jsme už na červen dokázali vyjednat skvělé podmínky při cestách do našich sousedních zemí nebo do Chorvatska pro ty, kteří měli po první vakcíně očkování. Češi měli tyhle nadstandardní možnosti cestovat do Chorvatska nebo Bulharska jako jedni z prvních v Evropě! Doufám, že jste si moře, sluníčko a zasloužený odpočinek pořádně užili! Povedlo se nám také spustit web dovolena2021.cz, kam stále dáváme nové informace o cestování do těch nejoblíbenějších destinací a máme na to pozitivní ohlasy, díky za to! Na tomto webu už brzy najdete informace k zimním dovoleným. Další zajímavosti z tiskovky čtěte ZDE.

O víkendu jsem se byl podívat na Dnech NATO v Ostravě. Vždycky jsem si přál pilotoval letadlo a na Dnech NATO se mi to skoro povedlo. Prostě jsem si je nemohl nechat ujít. Dny NATO patří ale především policistům, vojákům, hasičům a záchranářům, kteří se starají o naši bezpečnost. Bez nich bychom poslední rok a půl jen těžko zvládali.

Mimochodem, dnes jsem už v New Yorku, kde je zasedání Valného shromáždění OSN - jedná se tradičně o jednu z největších diplomatických událostí roku. Během týdne se do New Yorku sjedou světový státníci a pro mě je čest, že mohu zastupovat naši zemi. Určitě se zase ozvu.

