Ministr Kupka: Babiš se rozhodl dohnat a předehnat největší české dezinformátory

Andrej Babiš se zjevně rozhodl “dohnat a předehnat” největší české dezinformátory. Jinak si nedokážu vysvětlit jeho nesmyslné výkřiky k výpadku elektrického proudu z minulého pátku.

Pokud někdo nedokáže vyjmenovat planety sluneční soustavy a pouští se do energetiky, nevěstí to nic dobrého ani kompetentního. Akorát by se pak dotyčný neměl ucházet o křeslo premiéra Česka.

Pojďte se se mnou podívat na to, jak to doopravdy bylo s výpadkem proudu minulý pátek. Rozhodně za to nemohla vláda Petra Fialy, ani Green Deal, ani přebytek energie z obnovitelných zdrojů z Německa.

Pojďme spolu soupeřit v kampani ostře, ale s fakty a pravdivými informacemi. Dosahy na TikToku to asi nezvýší, ale našemu Česku by to určitě pomohlo.

Mgr. Martin Kupka ODS



