Kdo tu straší lidi? Evidentní lži. Nacher a Kupka se zhádali. A přišla pozitivní zpráva

CNN Prima News v Partii Plus představila další z řady průzkumů STEMu. Nadále v něm vede hnutí ANO disponující podle průzkumu silou 30,9 procenta hlasů. Koalice Spolu s Petrem Fialou v čele se těší podpoře 20,5 procenta voličů. Třetí příčku pomyslného stupně vítězů obsadilo hnutí SPD Tomia Okamury a jeho partneři z Trikolory, Svobodných a hnutí PRO. Se ziskem 13,9 procenta hlasů. Pověstnou bramborovou medaili by v tomto průzkumu získalo hnutí STAN s 12,3 procenta a Piráti takřka s 8 procent. Na hraně vstupu do Sněmovny se nalézá uskupení Stačilo! s pěti procenty hlasů.

Kupka si hned v úvodu posteskl, že bitcoinová kauza přibrzdila růst koalice Spolu, ale jedním dechem dodal, že teď je na členech této koalice, aby ukázali lidem, jak Česko opravdu vypadá, že hospodářství sílí a lépe se začíná dařit celé ekonomice.

„To, co by hrozilo České republice v okamžiku, kdy by současné opoziční strany získaly většinu v Poslanecké sněmovně, tak to můžeme vidět na Slovensku, můžeme to vidět v Maďarsku. Příklon v mnoha směrech k Rusku, spekulace o tom, jak budeme nebo nebudeme vystupovat z NATO a z EU. To by nepochybně další prosperitě České republiky nepomohlo,“ rozjel se ve vysílání Kupka.

A hned dodal, že se chystá projet střední Čechy křížem krážem a že má koalice Spolu pro občany připravenou jistou lahůdku. Konkrétně projížďky historickým autobusem Škoda RTO. „Budeme na kolech, na lodích. Chceme opravdu v tomto směru ukázat na důležité věci,“ zdůraznil Kupka.

Nacher hned přešel do protiútoku.

„Já bych potřeboval zareagovat na pana ministra. On hned v té první odpovědi popírá to, na čem mají tu kampaň postavenou. Oni říkají, že my strašíme. Přitom vlastně jeho odpověď byla postavená vlastně na tom strašení. Na evidentních lžích typu: ne že se my jako vláda pochlubíme, co jsme dělali pro občany, pro podnikatele, pro OSVČ, ale varování, nedej bože, aby tady vládla opozice, protože by nás přitáhla k Rusku, vystoupili bychom z NATO a z Evropské unie. Přitom za hnutí ANO, které má přes 30 procent, je přece úplně jasné, že nechceme vystupovat z NATO, ani z EU. Řekli jsme to stokrát. Přesto tady slyšíme od Spolu. Jestli tady někdo straší, tak to jsou oni,“ rozzlobil se Nacher.

Připomínal divákům, že koalice se skládají až po volbách, takže teď nelze popisovat, jak bude vypadat příští vláda, i když podle dosavadních trendů vyhraje hnutí ANO.

Kupka se jal odpovídat, že díky stávající vládě čtyřkoalice je Česko v lepší bezpečnostní kondici.

„Já si to budu psát,“ ozval se Nacher.

„Klidně si to pište. To se může i tesat,“ pousmál se Kupka, podle něhož je minimálně jasné to, že se tato vláda zasadila i o větší energetickou bezpečnost Česka, když rozjela přípravu stavby dvou bloků jaderné elektrárny.

„A posílení dopravní infrastruktury. Tolik, kolik se investovalo v posledních letech, tak to Česká republika objektivně nezažila. Důchodová reforma, na kterou se předchozí vlády chystaly, o které předchozí vlády říkaly, jak je potřeba, tak nakonec jsme ji udělali my,“ pravil Kupka.

Poté přešel k bitcoinové kauze. „Za mě je to selhání státu,“ zdůraznil Nacher. Varování v této věci mělo být tak důrazné, že si i exministr Blažek měl říct, že z bitcoinové kauzy vycouvá.

Kupka žádal, aby vše vyšetřily určené orgány, protože na výsledcích kvalitního vyšetření má zájem celá Česká republika. „Pojďme si počkat na závěry vyšetřování,“ žádal Kupka.

Nacher kontroval, že v řadě kauz dochází k únikům informací, což je problém a opozice má právo o situaci hovořit. Zvlášť, když se ukázal, že aparát ministra Stanjury pozdržel zásadní dopis určený pro pana ministra. Nacher vyjádřil pochybnosti o tom, že je to jen náhoda.

Vládě také vmetl, že kromě silniční daně zvedla snad všechny daně, i když před volbami slibovala, že to dělat nebude.

Kupka okamžitě odmítl, že by Fialova vláda zvýšila takřka všechny daně.

A pokud jde o důchodovou reformu, Nacher to vidí tak, že koalice jen posunula věk odchodu do důchodu a říká tomu důchodová reforma. A do takových politických her se podle Nachera opozice nechce nechat zaplést.

Ve stejném duchu odmítal vládu chválit za zvyšování výdajů na obranu, protože debata o zvyšování výdajů na obranu je z jeho pohledu jen klouzáním po povrchu bezpečnostního tématu, což ho uráží. „My budeme chtít zvýšit naši obranyschopnost. To je ta podstata. … Já bych si třeba dovedl představit navýšit fyzickou připravenost a zdraví Čechů,“ poznamenal s tím, že se nesmíme dostat do situace, kdy v Česku bude dost zbraní, ale nebude k dispozici dost zdravých vojáků, kteří budou schopni v případě potřeby vzít zbraně do rukou.

„Nejde o to říkat: papírově tady mám dvě procenta a zasloužím si pohladit po vláskách, ale ve skutečnosti tu obranyschopnost nezvyšovat,“ zlobil se v pořadu Nacher.

Ministr Kupka v závěru pořadu upozornil na zvláštní anketu britského Daily Mailu, kterou vyhrála Česká republika. Kupka s nadsázkou poznamenal, že anketa dokládá, jak se Češi rádi sebepoškozují.

„Ptal se na to, který národ vychází jako nejzábavnější. Vyhráli jsme to. Česká republika vynikla svým sebedestruktivním humorem, ostrou ironií a dobře načasovaným sarkasmem,“ podotkl Kupka.

