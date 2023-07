Ministr Kupka: ČR představí výhrady vůči emisní normě EURO 7 španělskému předsednictví

reklama

Jedná se o další krok ve vyjednávání o změně znění normy. Česká republika dlouhodobě usiluje o odložení účinnosti emisní normy a významnou úpravu jejích klíčových parametrů a na její straně stojí další členské státy.

"Když Evropská komise loni v listopadu představila normu EURO 7, byli jsme to my, kdo první jasně popsal, v čem je norma neproveditelná a proč představuje hrozbu pro evropský automobilový průmysl i spotřebitele. Podařilo se nám dát dohromady koalici členských států EU, která usiluje o zásadní změnu normy EURO 7. Už teď je jisté, že v současné podobě EURO 7 nikdy neprojde. Nepolevujeme, právě naopak. Naši diplomaté v Bruselu představí novému španělskému předsednictví hlavní výhrady vůči normě a věřím, že je podpoří i státy ze společné naladěné skupiny a i další členské státy. Některé u nich stále vnitrostátně projednávají národní pozici a tvoří si názor na tuto evropskou legislativu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Česká republika, Francie, Itálie, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko na počátku června představily společný poziční dokument, ve kterém požadují změnu návrhu EURO 7.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedná se především o následující změny:

Jakákoli nová pravidla pro emise výfukových plynů (včetně nových požadavků na testování nebo nových emisních limitů) pro osobní automobily a dodávky by měla být odstraněna, protože by mohla ohrozit cíle evropského automobilového průmyslu směrem k zákazu prodeje nových spalovacích motorů po roce 2035.

Termín vstupu normy v účinnost musí být prodloužen a má se počítat až do vydání návazné prováděcí legislativy.

Požadavky na těžká nákladní vozidla neodpovídají současným technologickým možnostem a měly by být zmírněny. Segment těžkých nákladních vozidel navíc zahrnuje různé typy vozidel a je nutné, aby emisní norma odrážela specifika jednotlivých kategorií vozidel.

Pravomoci Evropské komise v oblasti přijímání sekundární legislativy musí být jasně ohraničeny a definovány. Právě prováděcí předpisy jsou klíčové, budou totiž definovat faktickou podobu emisní normy.

Musí být zajištěn soulad mezi cíli nové emisní normy a závazku EU ke konci prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. V současné podobě by emisní norma EURO 7 podkopala snahu o ekologicky šetrnější dopravu.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 43% Nevadí 57% hlasovalo: 19178 lidí

Česká republika také usiluje o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu. Jako problematické se jeví aktuální podoba On-Board-Monitoring, tj. systému na palubě vozidla, nebo takzvané okrajové podmínky měření, které by měly stanovit, že vozidlo má splňovat stejné emisní limity bez ohledu na to, jestli jede po rovné dálnici ve střední Evropě, ve městě nebo třeba s přívěsem v zimě v alpském průsmyku.

„Všechny tyto požadavky by vedly k jedinému – že by se nové auto stalo nedosažitelným luxusem pro běžného občana. Skončil by prodej malých a cenově dostupných aut, automobilky by musely uzavírat továrny, tisíce lidí by skončily bez práce. Pokud budou požadavky Euro 7 příliš nerealistické, zbrzdí i přechod na bezemisní mobilitu, posílí stagnaci obnovy vozového parku a celkově povedou ke zhoršení kvality ovzduší. Tomu všemu chceme zabránit a normu EURO 7 zásadně změnit,“ dodává ministr Kupka.

V současné době stále probíhá vyjednávání o konečné podobě návrhu emisní normy. Předsednictví pod taktovkou na volby se připravujícího Madridu chce do konce července zveřejnit nové kompromisní znění a přijetí pozice Rady EU, tzv. obecného přístupu, plánuje v průběhu září.

Psali jsme: Ministr Kupka: Řídit v 17 letech? Vycházíme ze zkušeností jiných států Ministr Kupka: Jsme nespokojeni s kvalitou služeb na vlakové lince mezi českou a bavorskou metropolí Ministr Kupka: Zrekonstruovaný sedmikilometrový úsek bude průjezdný od zítřka Ministr Kupka: Přestupky budou zařazeny pouze do tří kategorií oproti nynějším pěti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.