Ministr Metnar: Počítáme s co největším zapojením českého průmyslu

Veletrh IDET v Brně ukázal význam a postavení českých firem, které mají světu co nabídnout.

Patnáctý ročník mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2019 v Brně se nesl ve znamení podpory českého zbrojního průmyslu. Desítky domácích firem, ale i špičková technika ze zahraničí znamenala předzvěst nejen budoucnosti nákupů nové techniky pro potřeby Armády ČR, ale také ukázku nejmodernějších trendů, které budou panovat na bojištích 21. století. Expozice přilákaly desetitisíce návštěvníků.

„Rozjíždíme několik nových významných akvizic a počítáme u nich s co největším zapojením českého průmyslu. Domácí průmysl je pro nás klíčový a jsem rád, že i veletrh IDET ukazuje význam a postavení českých firem, které mají světu co nabídnout," řekl ministr obrany Lubomír Metnar.

400 vystavujících firem z 35 zemí světa

Na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky se představilo 400 vystavujících firem z 35 zemí světa. „Zájem vystavovatelů o IDET je vyšší než před dvěma lety, veletrh je rozsáhlejší a na exponáty bohatší. Nárůst spočívá zejména ve výrazném rozšíření pronajatých ploch, protože firmy chtějí předvést větší množství atraktivních exponátů,“ sdělil ředitel bezpečnostních veletrhů Michalis Busios.

Zájemci si prohlédli ukázky techniky společností EVPÚ Defence, Česká zbrojovka, Glomex MS, Omnipol, VOP CZ, SVOS, LOM PRAHA, PRAGA-Export, Czechoslovak a další. Společnost Zetor Engineering, tradiční výrobce traktorů, na veletrhu představila obrněnec Gerlach, VOP CZ pro změnu mobilní antény či minomet Antos-LR, který je určen pro posílení palebné síly výsadkových, průzkumných a speciálních jednotek. Jeho úkolem je plnit funkci podpůrné dělostřelecké zbraně vojenských jednotek na úrovních družstva, případně čety. Dále nechyběla ani protidronová munice, prostředky pro eliminaci a zachycení dronů či takzvaná hlídkující munice Hero-400.

100 let GŠ a 20 let v NATO

Atraktivní podívanou nabídla expozice Ministerstva obrany ČR a Armády ČR. Prezentace připomněla významná letošní výročí – 100 let od vzniku Generálního štábu a 20 let od vstupu do NATO. A právě v tomto duchu byla uzpůsobena výstavní plocha, včetně barevných kombinací symbolizující barvy NATO a naší trikoloru.

Program vnější části expozice zahrnoval řadu dynamických ukázek, především manipulaci s přepravními kontejnery (např. s naloženým LOV Iveco) nebo modelové obnovení mobility humanitárního konvoje technikou AČR. Novinkou bylo představení činnosti vojenských kynologů a speciální přehlídkové vystoupení motocyklové jednotky Hradní stráže. Nechyběla ani akční ukázka na přilehlém polygonu, kde se v akci představily nejen obrněné transportéry Pandur a IVECO, ale také BVP-2 Ozbrojených sil Slovenské republiky, hasiči, strážníci a policisté.

Ukázka budoucích BVP

Veletrhu se účastnili také klíčoví uchazeči o největší zakázku v historii Armády ČR na nová pásová bojová vozidla pěchoty. Dodavatel bude pravděpodobně vybrán mezi čtyřmi firmami, jde o britský BAE Systems (CV-90), španělský General Dynamics European Land Systems (Ascod) a dvě německé společnosti PSM (Puma) a Rheinmetall Landsysteme (Lynx). Všechny čtyři obrněnce si návštěvníci prohlédli ve vnitřní expozici.

Výstava Ten druhý život

Na volné ploše K byla k vidění také statická ukázka dílenských a opravárenských činností Armády ČR, z techniky pak vrtulníky Mi-171š a W3-A Sokol nebo nákladní automobily Tatra s protiletadlovým kompletem RBS-70 a minometem PRAM. To vše završila řada stánků představující informační centrum pro nábor do Armády ČR, Aktivní zálohy, představilo se zde i brněnské komunitní centrum pro válečné veterány a Vojenský fond solidarity. Už čtvrtým rokem se zde prezentuje putovní výstava Ten druhý život, která představuje každodenní život vojáků sloužících v zahraničních misích.

Ocenění Zlatý IDET

Česká firma Agados za svůj obojživelný přívěs získala na letošním mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky 1. místo v soutěži Zlatý IDET 2019 v kategorii Vojenská a bezpečnostní logistika a služby – Logistika a servis. Ocenění udělila odborná komise. Obojživelný přívěs získal také prestižní ocenění Bronzový IDET News od mezinárodní novinářské poroty.

