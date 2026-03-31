Pražské služby: Pražané se učí uklízet chytře

Statistiky ze sběrných dvorů, které provozují Pražské služby, ukazují za rok 2025 zajímavý trend v chování Pražanů. Zatímco celkové množství odevzdaného odpadu zůstalo s necelými 60 tisíci tun na podobné úrovni jako v roce 2024, počet návštěv skokově narostl o téměř 20 tisíc. To znamená, že lidé nevyčkávají na obří hromady haraburdí, ale do sběrných dvorů jezdí častěji s menším množstvím věcí.
„To je skvělá zpráva. Sběrné dvory se pro občany stávají dostupnou a logicky první volbou při velkém úklidu. Čím častěji k nám lidé zamíří, tím méně se budeme setkávat s nesprávně odloženým objemným odpadem u popelnic a kontejnerů,“ říká generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.
Aby ulice nebyly popelnicí
Právě jarní období je kritické z pohledu čistoty ulic. Pražské služby v tomto směru navazují na svou úspěšnou komunikační linku, která s nadsázkou připomíná, že stará matrace nebo vyřazená lednice k popelnici na ulici nepatří. Sběrné dvory přijímají zdarma široké spektrum odpadu, od objemného nábytku, koberců a dřeva až po bioodpad ze zahrad či stavební suť.
Druhý život pro věci v nových Reuse pointech
Velkým tématem letošního roku je posílení cirkularity. Hlavní město v lednu rozšířilo síť o dva nové Reuse pointy, které doplňují stávající kapacity na sběrných dvorech. Tato místa slouží k odevzdávání věcí, které jsou stále funkční a zachovalé. Místo aby skončily mezi odpadky, mohou v rámci přirozeného koloběhu sloužit dál někomu jinému.
„Zájem o reuse v Praze roste. Lidé si zvykají, že ne všechno staré je automaticky na vyhození. Do Reuse pointu mohou zájemci přivézt nábytek, sportovní potřeby, nádobí, knihy, dekorace nebo vybavení domácnosti. Společně těmto věcem dáváme druhou šanci, což šetří přírodní zdroje i peněženky obyvatel,“ doplňuje tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.
Deset dvorů pod značkou Pražských služeb
Pražské služby provozují v současnosti 10 sběrných dvorů hlavního města Praha. Zbylých 10 spravují jiné firmy. S příchodem hlavní úklidové sezóny jsou všechny pečlivě připraveny na zvýšený nápor návštěvníků.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.