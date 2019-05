Ministr Metnar: Za každým úspěchem je nejen kapka nezbytného štěstí, ale především tvrdá dřina

Ministr obrany Lubomír Metnar nepřijímá jen zahraniční delegace a velvyslance. V úterý se setkal se sportovci ASC Dukla i jejich trenéry, kteří během letošní zimní sezóny dosáhli skvělých výsledků, a předal jim děkovné listy.

„Mohu říct, že zimní část sportovní sezóny byla pro naše resortní armádní sportovní centrum Dukla opět výtečná, ať už jde o množství medailí či o mimořádné sportovní výsledky,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar.

Vyzdvihl například výkon snowboardcrossařky Evy Samkové, která získala první titul mistryně světa a druhý velký křišťálový glóbus ve Světovém poháru, či čtyři po sobě jdoucí vítězné sezóny snowboardistky Ester Ledecké v celkovém hodnocení paralelních disciplín ve Světovém poháru. Zmínil se také o novém evropském juniorském rekordu ve střelbě ze vzduchové pušky, jehož je držitelem mladý sportovní střelec Filip Nepejchal.

Kapka štěstí i tvrdá dřina

„Za každým úspěchem je v každém sportu nejen kapka nezbytného štěstí, ale především tvrdá dřina, sebekázeň a také to, čemu se říká chuť bojovat a zvítězit. A v neposlední řadě stojí za vaším vítězstvím také podpora vašich trenérů. Jsou to právě oni, kdo za vámi stojí i v momentě, kdy se vám nedaří. Kdo vás ve správný okamžik naladí do té nejlepší formy. Děkuji vám všem, sportovcům i trenérům za vzornou reprezentaci armády i České republiky,“ dodal ministr Metnar.

Za sportovce poté poděkovala snowboardcrossařka Eva Samková. V krátkém projevu vyjádřila vděčnost zejména za podporu, které se všem sportovcům dostává.

Pro děkovné listy si došli nejen mistři světa, ale i úspěšní sportovci ze Světového poháru, Halového mistrovství Evropy či ze Zimní světové univerziády. Právem patřily i trenérům a vedoucím trenérům. Jako první se jeho držitelkou stala Eva Samková, mistryně světa ve snowboardcrossu a držitelka velkého křišťálového glóbu za celkové vítězství ve Světovém poháru. Gratulace ministra obrany patřila také Ester Ledecké, majitelce velkého a malého křišťálového glóbu za prvenství ve Světovém poháru ve snowboardingu v paralelních disciplínách a v paralelním obřím slalomu. Michalu Novákovi, který získal stříbrnou medaili na mistrovství světa do 23 let v běhu na lyžích na 15 km volně.

Držitel nového rekordu

Děkovný list si zasloužil i Jakub Rataj, bronzový medailista z mistrovství světa družstev v kombinaci parašutismu a sjezdového lyžování (paraski), Nikol Kučerové za sedmé místo na mistrovství světa ve skikrosu, Tomáši Staňkovi za bronzové umístění z atletického halového mistrovství Evropy ve vrhu koulí i Filipu Nepejchalovi, mistru Evropy ve sportovní střelbě a držiteli nového evropského juniorského rekordu ze vzduchové pušky na 60 ran. Ocenění si odnesl také stříbrný medailista z Halového mistrovství Evropy ve sportovní střelbě mix na běžící terč Bedřich Jonáš a akademická mistryně světa v běhu na lyžích a sprintu volnou technikou ze Zimní světové univerziády Petra Hynčicová.

Stejné ocenění potěšilo i úspěšné trenéry Armádního sportovního centra Dukla Marka Jelínka, Tomáše Banka, Vasila Husáka, Jana Tylče, Jana France, Zdeňka Šafáře, Jana Videckého, Jana Wantulu, i vedoucí trenéry Armádního sportovního centra Dukla Michala Georgieva, Jiřího Šafandu, Jiřího Šimice a Bohumíra Pokorného.

autor: PV