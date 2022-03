Ministr Nekula: 5000 korun opakovaně, a to až po dobu dalších 5 měsíců

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace navazuje a doplňuje předchozí návrh zákona, senátní tisk č. 214. Tento návrh obsahuje opatření v oblasti trhu práce a zaměstnanosti, sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí, dětských skupin a zajištění základních životních potřeb osob s dočasnou ochranou prostřednictvím humanitární dávky. V neposlední řadě je tímto návrhem zajištěno ubytování v domácnostech prostřednictvím příspěvku pro solidární domácnost. V oblasti přístupu na trh práce a zaměstnanosti se cizincům s dočasnou ochranou přiznávají stejná práva a povinnosti, jakými disponují cizinci s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců. Tito lidé tak budou moci využít širšího portfolia služeb zaměstnanosti za účelem zvýšení možnosti svého uplatnění na trhu práce. Budou se tedy moci stát zájemci o zaměstnání, popřípadě také uchazeči o zaměstnání, čímž mohou být v případě potřeby podpořeny i v rámci nástrojů a opatření aktivní politicky zaměstnanosti, jakými jsou například rekvalifikace, některé z příspěvku aktivní politiky zaměstnanosti a také poradenství.

Tato úprava umožní Úřadu práce České republiky aktivně napomáhat začleňování těchto osob na tuzemský trh práce. Vytvoření takového právního základu je zcela žádoucí, protože umožní, aby se tito cizinci v co nejkratší době stali ekonomicky činnými. Rychlé zapojení těchto osob do pracovního procesu zcela nepochybně napomůže překlenout jejich situaci a stav, ve kterém se budou nacházet po vstupu na území České republiky. V oblasti sociálních služeb návrh zákona stanoví, že budou velmi příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou takové, že mu neumožní ani částečnou úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb, budou mu sociální služby poskytnuty bez úhrady nákladů. Náklady za takto poskytnuté sociální služby bude hradit stát. Pro umožnění zaměstnání cizinců s dočasnou ochranou v oblasti sociálních služeb se po dobu prvních 6 měsíců ode dne udělený dočasné ochrany cizinci s dočasnou ochranou zjednodušuje prokazování základního vzdělání a bezúhonnosti. Po uplynutí této doby je možné doložit dosažené vzdělání obdobné základnímu vzdělání podle školského zákona čestným prohlášením, jen nelze-li jej prokázat řádným způsobem. A bezúhonnost výpisem z evidence rejstříku trestů za dobu pobytu na území České republiky na základě dočasnou ochrany. V oblasti sociálně-právní ochrany dětí se pro přijímání nezbytných opatřeních na ochranu nezletilých ukrajinských dětí ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí zakotvuje možnost nahrazení veřejné listiny čestným prohlášením. U dětských skupin se po dobu 6 měsíců ode dne udělení dočasné ochrany dítěti zavádí možnost přijetí dítěte s dočasnou ochranou do dětské skupiny bez prokázání vazby rodiče na trh práce, při zachování nároku na příspěvek ze státního rozpočtu.

Zavádí se možnost poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, aniž by poskytovatel, to je zaměstnavatel, byl zaměstnavatelem, co by osoby s dočasnou ochranou. Pro umožnění výkonu činnosti, kterou se uskutečňuje výchova a péči o dítě v dětské skupině, se umožňuje po dobu prvních 6 měsíců doložení vzdělání a praxe čestným prohlášením. Poté je možné doložit čestným prohlášením, jen nelze-li prokázat řádným způsobem.

Bezúhonnost se dokládá po dobu prvních 6 měsíců čestným prohlášením. Poté výpisem z evidence rejstříku trestů za dobu pobytu cizince na území České republiky na základě udělené dočasné ochrany. Cizinec s dočasnou ochranou musí vždy pracovat společně s pečující osobou.

S cílem podpory nových míst a zařízení se návrhem umožňuje podat žádost o příspěvek na provoz dětské skupiny i po zákonem vyžadovaném termínu. Humanitární dávka je nový institut v oblasti sociálního zabezpečení, který nahrazuje finanční příspěvek, který byl zakotven pro cizince s dočasnou ochranou při paragrafu 31 v zákoně o dočasné ochraně cizinců. V tomto případě se jedná o promítnutí článku 13 směrnice Rady 2001/55 ES, o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob.

Je to prvotní pomoc poskytovaná maximálně zjednodušeným způsobem bez užití správního řízení a dalších formalit. Způsob a výše pomoci reaguje na nastalou situaci. A současně dodržuje závazky České republiky vyplývající ze mezinárodních smluv. Například z Evropské sociální charty. První dávka ve výši 5000 korun bude poskytnuta automaticky v návaznosti na vydání povolení k pobytu. Dále je možné poskytnout tuto dávku ve výši 5000 korun i opakovaně, a to až po dobu dalších 5 měsíců, pokud situace osoby, zejména z hlediska příjmů a majetku, bude i nadále neuspokojivá. Po ukončení této formy pomoci nastoupí ochrana systémem pomoci v hmotné nouzi. Odhad finančních nákladů při předpokladu cca 200 tisíc cizinců s dočasnou ochranou, kteří by dávku obdrželi po dobu 6 měsíců, by se jednalo o 6 miliard korun. Příspěvek pro solidární domácnost bude náležet osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Poskytování příspěvku pro solidární domácnost vláda aktivuje nařízením v závislosti na vývoji ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny a jeho dopadů na možnosti zajištění přiměřeného ubytování cizinců s dočasnou ochranou na území České republiky.

V takovém případě zároveň upraví nařízením výši příspěvku, minimální počet dnů, po které musí být ubytování poskytnuto, a období, po které bude příspěvek poskytován. Účinnost zákona se navrhuje dnem vyhlášení. Platnost zákona je časově omezena na jeden rok. Stejně jako u dvou současně přijímaných zákonů. Na závěr si vás dovoluji požádat o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost a předem i za podporu tohoto návrhu. Ještě jednou děkuji.

Ing. Zdeněk Nekula KDU-ČSL



