Ministr Petříček: Naším nejdůležitějším partnerem v Latinské Americe je Mexiko

Jednání s ministrem zahraničí Mexika Marcelem Ebrardem také umožnilo debatu o aktuálních regionálních i globálních otázkách. Petříček v rámci návštěvy rovněž uctil památku T. G. Masaryka a zahájil výstavu připomínající sametovou revoluci.

Společně s ministrem Petříčkem do Mexika odcestoval i velitel Vzdušných sil Armády České republiky Petr Hromek, který zde podepsal Memorandum o porozumění s Ministerstvem obrany Mexika. V něm se obě strany zavazují ke spolupráci v oblasti bezpečnosti. I proto tvořili delegaci podnikatelů zástupci českého obranného průmyslu. Podnikatelská mise v Mexiku, které je nejdůležitějším obchodním partnerem Česka v oblasti Latinské Ameriky, prezentovala své produkty a navázala důležité osobní kontakty.

„Mexiko a Česká republika měly vždy přátelské vztahy. Mexiko je naším nejdůležitějším partnerem v Latinské Americe. Jsem rád, že se vzájemnému obchodu daří a doufám, že má cesta to ještě více podpoří,“ řekl před odletem ministr Petříček. Obrat vzájemného obchodu se pohybuje kolem 38 miliard korun ročně (1,6 mld. USD) a do Mexika směřuje více než polovina celkového exportu vyváženého z Česka do Latinské Ameriky.

„Můžeme Mexiku nabídnout špičkové výrobky a alternativu k obchodu se Spojenými státy. Pyšníme se například vynikajícími firmami vyrábějícími letadla. Postavíme všechno od vrtule po kompletní stroj a jsme jednou ze sedmi zemí světa, která dokáže vyrobit i letecký motor. Mexická policie už používá české pistole a munici, rád bych, aby tento vzor přebraly i další ozbrojené složky tohoto státu,“ shrnul Petříček po jednání na Ministerstvu obrany Mexika.

Hlavním tématem setkání s ministrem zahraničí Mexika pak byly inovace a spolupráce v oblasti inovací, vědě a výzkumu. Ministři otevřeli také témata jako brexit či situace ve Venezuele. „Ministr Ebrard ocenil naši spolupráci také v oblasti výcviku policejních psů, dořešit ale musíme otázku financování. Ocenil také krásu Česka a jeho kulturu,“ dodal český ministr zahraničí.

Šéf české diplomacie se v rámci cesty poklonil také památce T. G. Masaryka, jehož pomník stojí na Masarykově třídě v centru hlavního města. První československý prezident měl velmi blízko k tehdejšímu mexickému prezidentovi Lázaru Cárdenansovi.

Petříček v Mexiku zahájil rovněž výstavu připomínající 30. výročí sametové revoluce a 15 let od vstupu ČR do NATO. „Ministerstvo zahraničí nechce pořádat připomínky 17. listopadu 1989 jen v ČR, od toho máme např. ministerstvo kultury, naším cílem je šířit povědomí o tomto významném milníku našich dějin především v zahraničí. Po Stockholmu, kde jsem zahajoval výstavu se symbolickým Růžovým tankem, v Mexiku je to výstava fotografií připomínající sametovou revoluci i naše dosavadní členství v Unii,“ okomentoval ministr Petříček akci, která probíhá přímo v mexickém parlamentu a je doplněna také o ochutnávky českého jídla a pití.

