Ministr Petříček: Pan Nejedlý řešil především agendu prezidentských kanceláří

Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, paní poslankyně, páni poslanci, pan poslanec Lipavský vznesl řadu legitimních dotazů, které nicméně mohou těžko odpovídat z pozice ministra zahraničních věcí, protože se to týká záležitostí Kanceláře prezidenta republiky, nicméně k té cestě, kterou zmínil.

Cesta externího poradce prezidenta republiky a pana Martina Nejedlého se neuskutečnila na základě mandátu či instrukce Vlády České republiky, která je podle Ústavy České republiky vrcholným orgánem výkonné moci a zodpovídá tak i za provádění naší zahraniční politiky. A toto je fakt, který je dobře znám i našim partnerům.

Co se týče organizace a přípravy této cesty, tak ministerstvo do ní nebylo zapojeno, ze zápisu poskytnutého Kanceláří prezidenta republiky vyplývá, že pan Nejedlý při své schůzce s poradcem ruského prezidenta panem Ušakovem řešil především agendu prezidentských kanceláří, což je legitimní záležitost na úrovni prezidentských administrativ. V případě kompetenčního zákona, tak zde je, myslím, zcela jasné, že za výkon české zahraniční politiky odpovídá vláda, to zároveň ale také neřeší, že by prezidentská kancelář neudržovala kontakty s partnery na příslušné úrovni v zahraničí. Z tohoto hlediska já samozřejmě vnímám, že informace a transparentnost v takovýchto krocích by byla vítána. S Kanceláří pana prezidenta jsme o tom hovořili, věřím, že do budoucna by i Ministerstvo zahraničních věcí mělo být zapojeno do příprav jakýchkoliv cest, které mají diplomatický přesah, nicméně stejně jako my, stejně jako Kancelář prezidenta republiky nevystupuje do vládních záležitostí, do vztahů mezi státy, které má na starosti vláda, tak i my neurčujeme Kanceláři prezidenta republiky, jak má dělat své kroky v případě styků s prezidentskými administrativami či protějšky.

Co se týče interních záležitostí Kanceláře prezidenta, tak tady se necítím kompetentní, abych to komentoval, to je samozřejmě otázka, která by měla směřovat asi na jiné místo. Děkuji.

