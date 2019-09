Ministr Plaga: Administrativní náročnost odstraní platba na hlavu registrovaného sportovce

Co se týká, to číslo aktuální v tuto chvíli, čímž možná vyřeším řadu dalších interpelací, které na mě budou směřovat. V programu Můj klub v roce 2019 se sešlo celkem 5 951 žádostí a 388 klubů nevypořádalo dotaci toho předchozího roku a z toho 51 klubů nežádalo dotaci pro rok 2019. To znamená, těch dotčených klubů, které mají tento typ pochybení, je v tuto chvíli 337 a je to 5,6 % žadatelů. A podmínka toho vypořádání není nějakou podmínkou, kterou by si stanovilo ministerstvo o své vůli. Vychází ze zásad vlády o financování neziskových organizací a je podmínkou vypořádání se státním rozpočtem a není to formální pochybení, že by chyběla tabulka, která by se dala dodat kdykoli v průběhu toho rozpočtového roku, protože to má závazný termín vypořádání se státním rozpočtem.

Jak už jsem řekl, ta situace mě netěší. Ministerstvo v posledních dvou letech opakovaně na Radě vlády pro neziskové organizace chtělo změnu těchto zásad, aby to nebyla tak tvrdá podmínka jako je a my nemuseli mít takto striktně propsáno do toho dotačního programu. To znamená, jedna věc, která se může změnit, tak to jsou samozřejmě ty zásady. Druhá věc, o které jsem hovořil, to je v tuto chvíli to samozřejmě neřeší situaci 337 klubů, ale pro příští rok se snažíme, aby to administrativní zatížení, resp. propsání do chybějící A4 proběhlo automaticky, tzn., aby když vyplňují tu jednu věc, kterou vyplňují všichni, tak aby se to okamžitě propsalo do tohoto jednoho papíru a nedošlo k tomu, že si prostě nevšimnou, že tuto podmínku, na kterou jsou upozorňováni, to považuji za nutné říct, to není tak, že by o tom nevěděli, ale samozřejmě chápu, že 6 000 klubů po republice, kde někdo vyplňuje žádost, tak v tom tu chybu udělá, jak se ukázalo v 5,6 % případů, a že je tím ohroženo sportování dětí, resp. finanční podpora sportování dětí.

To znamená, pro příští rok, kdy to ještě běží na Ministerstvu školství, to, co můžu přímo ovlivnit, tak je, aby se to okamžitě propisovalo a aby, když vyplní jednu tabulku, tak aby tato věc byla zároveň vygenerována a tím odpadne toto opomenutí, tato chybovost, nebo se minimálně tato chybovost sníží. To, co jsem tady ale říkal, že je řešením do budoucna a už si myslím, že je možné ho využít v roce 2021 ve vazbě na vzniklý rejstřík sportovců a jeho dočištění a jeho plnou funkčnost a úpravu rozpočtových pravidel od ledna 2021 myslím tak, jak je plánována, tak by mělo být možné tam skutečně posílat de facto paušální platbu nebo platbu na hlavu. A jenom na základě toho, že jsou vedeni v tom rejstříku. Tohle já vnímám jako ne hudbu budoucnosti, ale jako reálné řešení, které odstraní administrativní náročnost a bude to prostě platba na hlavu registrovaného sportovce. Samozřejmě podotýkám, i když už to nebudu mít v gesci, že je potřeba z pohledu těch klubů počítat s tím, že by neměly podvádět v tomto výkaznictví a že samozřejmě, pokud někdo bude přichycen u toho, že podvádí, tak by měl nést následně následky a neměl by v dalších letech dostávat dotaci tímto zjednodušeným způsobem.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Janda (ODS): Nepotřebujeme zajišťovat realizaci, ale sport skutečně podporovat Ministr Plaga: Nelze oddělovat zodpovědnost obce za vývoj území a za školu jako celek Ministr Plaga: Na základě aktuálních dat se snažíme udělat co nejpřesnější analýzu Ministr Plaga: Slova k začínajícímu školnímu roku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV