Ministr Plaga: Na základě aktuálních dat se snažíme udělat co nejpřesnější analýzu

Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci,

na vaši písemnou interpelaci jsem odpověděl myslím si, že ve velké míře detailů, a to svým dopisem ze dne 26. 6. 2019. Veškeré mnou známé a dostupné informace o dotačních programech, které řeší navyšování kapacit základních a mateřských škol, které realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj, mám za to, že vám byly přehledně zaslány. Podotýkám, přestože jsem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, tak jsme dali dohromady i ty informace, které jsme měli dostupné o ostatních resortech a programech, které nejsou v naší gesci.

Samozřejmě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem financí a v rámci této spolupráce jsou dotační programy obou ministerstev koordinovány tak, aby se zacílení vzájemně doplňovalo a nedocházelo k nesystémovým překryvům. Ta koordinace probíhala řadu let, až do letošního roku. Rokem 2019 končí na MŠMT dotační program 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a celá tato dotační agenda včetně finančních prostředků přechází z rozhodnutí vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo, a já si myslím, že je to tak správně, systémově koordinovat, řídit a zastřešovat celou dotační politiku státu směrem k územním samosprávným celkům. Z pohledu starostů je to vcelku logické, abychom se dostali do situace, kdy nepátrá, které ze tří, čtyř ministerstev zrovna má dotační program, ale směřuje svou pozornost přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je k tomu určeno.

Tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již v rozpočtu na rok 2020 nemá na uvedený program alokovány žádné finanční prostředky a pokud bych chtěl být skoupý na informace, jakože jsem nebyl, tak bych řekl, že pro rok 2020 je nutno se obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o informaci, jaké dotační programy, ať národní či evropské, a s jakou alokací finanční se budou na rok 2020 a roky následující vypisovat a realizovat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude dále od roku 2020 pokračovat pouze s realizací dotačního programu 133310 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi. V tomto programu probíhá realizace deseti velkých projektů v prstenci kolem Prahy, je to ta již zmiňovaná akce v Psárech, která je skutečně moderní školou 21. století, a to také díky tomu, že vznikla na zelené louce. A proč stojí v tuto chvíli, protože zastupitelstvo jako zřizovatel si problému bylo vědomo v dostatečném předstihu a dostatečně dopředu začalo řešit územní dokumentaci a v podstatě projekt a následně bylo možno ho zrealizovat. Ve spoustě těchto obcí stavební připravenost ještě nebyla. To znamená, ptáte-li se, proč ten problém někde nebyl řešen dřív, tak i kdyby tady dotační prostředky byly, tak nebyla stavební připravenost na úrovni těchto obcí. Můžeme se bavit, jestli dříve slepice nebo vejce, jestli tedy má být napřed stavební dokumentace, nebo napřed mají vědět, že je dotační program. Ale není to nějakým opomenutím a já ani nezakrývám, že ten problém existuje v území a že ho nějakým způsobem řešíme. V předchozím větách jsem se snažil vysvětlit, že se ho snažíme řešit systematicky, to znamená koncentrací těchto zdrojů pod Ministerstvo pro místní rozvoj, kde když jenom si vezmu aktuální stav, se vzaly všechny možné úspory a koncentrovaly se na to, aby v rámci IROPu bylo možné zaplatit co nejvíce projektů mateřských školek a škol základních. Jsou to navýšení v řádu stamilionů, respektive miliard korun a je to konkrétní krok podpořený financemi.

Pokud bych měl odpovědět na vaše otázky, tak předesílám, že ať už v tom dopise, nebo v tuto chvíli to není dáno tím, že bych odpovídat nechtěl, ale pojďme si říct, jak to ve skutečnosti je. Pokud mi kladete otázku, opakovaně: bude pokračovat osvědčený dotační titul na Ministerstvu financí na výstavbu základních škol v okolí velkých měst, který má končit v roce 2020, tak jsem odpověděl se znalostí toho, co Ministerstvo financí dělá, ale ne jako ministr financí. Tedy musím vám odpovědět, že MŠMT nemá jasné informace, zda jiné gesční ministerstvo, tedy Ministerstvo financí bude dále jako správce toho programu v jeho realizaci pokračovat. Na tento dotaz musí odpovědět příslušný resort, pokud chcete širší odpověď než tu, kterou jsem vám dal já.

Kolik financí plánujeme vynaložit pro účely navýšení kapacit mateřských a základních škol v následujících dvou letech? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vynaložit v rámci programu 133310 na posílení kapacit základních škol v následujících dvou letech cirka 600 milionů korun. Kolik finančních prostředků plánuje vynaložit Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí, musí říci paní ministryně financí a paní ministryně pro místní rozvoj. Nebo chcete-li souhrnně, tak na to může odpovědět pan premiér. Ale lepší bude se zeptat těch gesčních ministerstev. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není odpovědným orgánem, ale to se asi nemusíme tady přesvědčovat, za sestavení rozpočtu těchto dvou zbývajících kapitol.

Kolik financí na to půjde z národních zdrojů, kolik z evropských zdrojů? Z národních zdrojů, jak jsem říkal, půjde 600 milionů korun, to jsou národní zdroje soustředěné na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ze kterých je financován celý program 133310. Informace o zdrojích Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj vám sdělí příslušné úřady.

Jaká ministerstva budou chystat dotační programy pro tento účel? Než dojde v budoucnu k plnému přechodu těchto věcí na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak budou ty programy ještě dobíhat. To znamená, moje odpověď je, jedná se o Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kolik financí to činí dohromady a zvlášť po jednotlivých ministerstvech v následujících dvou letech s rozpočtem po jednom roku. V programu 133310 je v rozpočtu na roky 2020 a 21 alokovaná částka 460 milionů na jeden rok, tedy celkově 920 milionů. Reálné čerpání bude dle stavu přípravy a realizace těchto akcí. A jak už jsem říkal, je odhadnuto na 600 milionů korun. Pro finanční alokaci programů v gesci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj je nutno obrátit se na příslušné kapitoly.

K doplňujícím dotazům, které jste ještě vznesla ohledně analýzy. Tak ano, o tom problému se dlouhodobě ví. Já jsem říkal, že bez spolupráce se zřizovateli těch škol, tedy s příslušnými, v případě základních škol, v případě zastupitelstev obcí, se nepohnete dál. Analýza, kterou děláme, má samozřejmě smysl i v tuto chvíli, protože se dívá na stávající kapacity a demografický vývoj.

Je dobré vědět, že tato analýza, aby byla přesná, tak pracuje samozřejmě s narozenými dětmi a z toho odhadujete ten demografický vývoj. Nedá se tam úplně za celou republiku obsáhnout ta věc, kdy masivně vzroste nějaká výstavba v dané oblasti. Přesto na základě aktuálních dat se snažíme udělat co nejpřesnější analýzu, která ukáže, že kromě prstence okolo Prahy a oblasti okolo Brna jsou i jiné oblasti, které potřebují tuto cílenou intervenci.

Děkuji za pozornost.

