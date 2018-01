Ministr Plaga: Navyšování platů ve školství patří mezi mé priority

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes jednal s premiérem Andrejem Babišem a předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františkem Dobšíkem o nárůstu platů ve školství v příštích letech. Představil jim návrh postupného navyšování rozpočtu na platy tak, aby v roce 2021 brali učitelé průměrně 46.000 korun a nepedagogové 22.700 korun.

„V tomto roce předpokládáme průměrné meziroční navýšení platů o cca 3500 Kč u pedagogů a více než 3000 Kč u nepedagogů. Skutečný nárůst bude záviset na celkovém počtu zaměstnanců v regionálním školství. Budu usilovat o to, abychom v tomto trendu pokračovali, navyšování platů ve školství patří mezi mé priority,“ uvedl ministr Plaga.

Aby do roku 2021 vzrostly platy učitelů na 150 % průměrné mzdy v ČR, musel by se rozpočet navýšit o více než 26 miliard korun. Tato kalkulace zároveň počítá i s průběžným navyšováním počtu pedagogů, a to ze 161.000 v tomto roce na 167.000 v roce 2021.

Pokud by se měl průměrný plat nepedagogů, tedy například kuchařů či školníků včetně vedoucích pracovníků, zvýšit do roku 2021 na 22.700 korun, znamenalo by to navýšení rozpočtu o zhruba 2,9 miliardy. Počet nepedagogů by měl podle odhadů do roku 2021 vzrůst o více než 2000 na celkem 64.000.

Přehled vývoje platů od roku 2005 (ze státního rozpočtu vč. ESF), všech pedagogů a nepedagogů, a to včetně vedoucích pracovníků:

