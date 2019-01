Ministr Plaga: Neznalost moderních dějin mezi mladými lidmi je alarmující

15. 1. 2019 15:30

„Schůzka s ředitelem BIS jenom potvrdila, že v této době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin. Měl by to být také jeden z cílů revize RVP.“ Je s podivem, co z tohoto vcelku neutrálního vyjádření ministra školství Roberta Plagy dokázala některá média udělat… Přitom nezaznělo ani slovo o proruských dějinách či bezhlavém naslouchání BIS, což některá média lživě uvádějí.