Ministr Rakušan: Trapné, fakt trapné

Děkuji vám, pane místopředsedo, za slovo. Vážený pane premiére, členky, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, poslanci Parlamentu České republiky. Myslel jsem, že budu mluvit i k nepřítomnému panu poslanci Babišovi. Tak on předtím tady nějak avizoval, že ví, co budu říkat. Mě to trochu vyděsilo, jestli ti holdingoví fízlové působí tak, že vidí i do našich příprav. Nevím, ale netrefil se. Tak jsem se potom trochu uklidnil. Já tady nejsem proto, abych vyprávěl nějaké záležitosti, které se primárně týkají hnutí ANO, byť na konci se k organizovanému zločinu a jeho prorůstání do různých struktur určitě a rád dostanu.

Ale nejdříve je potřeba si položit jednu zásadní otázku. Proč se tahle schůze dneska koná? Tahle schůze se koná proto, že se Andrej Babiš bojí. Čeho se Andrej Babiš bojí? Bojí se budoucnosti, bojí se soudu, bojí se protestujících na svých vlastních mítincích a bojí se samozřejmě i preferencí v prezidentských volbách. Ono to najednou začíná vypadat, že by to nemuselo úplně vyjít. A samozřejmě se bojí i mě na Ministerstvu vnitra, protože hnutí ANO vždycky vnímalo Ministerstvo vnitra jako ten silový, vlivový resort, odkud se ten stát řídí, kde se uplatňují nejrůznější ty struktury moci jako takové. A tak já Ministerstvo vnitra nikdy vnímat nebudu.

Já Ministerstvo vnitra chci vnímat jako úřad bezpečí, ministerstvo bezpečí, které dá občanům přehlednou veřejnou správu, které dá občanům funkční integrovaný záchranný systém, funkční krizové řízení, které dá občanům v té první fázi i digitální projekty, které budou mít nějaký smysl. A Ministerstvo vnitra jako takové rozhodně nevnímám jako to místo, odkud by se měl uplatňovat nějaký nelegitimní vliv na kterékoliv struktury v našem státě.

Možná proto bych na tom Ministerstvu vnitra neměl být, protože dnes zcela překvapivě Andrej Babiš připustil, že bych mohl být na jiném ministerstvu. Posílá mě na školství. Já tam nepůjdu, tam máme výborného ministra. Vladimír Balaš to zvládá určitě skvěle a zvládne. Takže on připouští, že mohu být ve vládě, nemohu být na vnitru. Z nějakého důvodu mu tam pravděpodobně vadím. Ale teď se budu věnovat tomu, možná trochu nudně, ale to je i součástí toho, že nás opozice dovedla k té rekapitulaci toho, co jsme dosáhli na svých ministerstvech. Budu se věnovat velmi věcně tomu, jakou agendou jsme se zabývali na Ministerstvu vnitra, jakých výsledků jsme dosáhli a čeho ještě dosáhnout chceme.

Zaprvé jsme se věnovali krizovému řízení. Jedno z prvních rozhodnutí, které jsem udělal, bylo zrušení, změna starého statutu krizového štábu, Ústředního krizového štábu, který jsme zdědili po hnutí ANO, kde pan premiér udělal předsedou Ústředního krizového štábu sám sebe. My jsme se vrátili k té zavedené tradici, že šéfem krizového štábu je buď ministr vnitra nebo ministr, ministryně obrany v případě válečného stavu. Zároveň jsme se vrátili, protože jsme přišli do vládních pozic v době covidu, k zavedenému funkčnímu řízení krize. Rozhoduje Ústřední krizový štáb a Ústředním krizovým štábem zřízené pracovní komise. Po dohodě s ministrem zdravotnictví Válkem jsme okamžitě zrušili Radu vlády pro zdravotní rizika, která v celém tom systému zvládání covidové krize tvořila jenom funkční duplicitu a jakési konkurenční centrum rozhodování vůči Ústřednímu krizovému štábu. Jak už tady zrekapituloval pan premiér, právě ten soustředěný, jednoznačně kvalitní a systematický boj s tou covidovou pandemií vedl k tomu, že tahle vláda, vláda Petra Fialy, to zvládla. Zvládla to velmi dobře, a to bez nějakých ostrých restrikcí vůči obyvatelům naší země, bez nějakého velkého zakazování a omezování života. Přesto jsme to zvládli.

Zároveň v rámci krizového řízení chystáme něco, po čem starostky a starostové dlouho volají a nedostávalo se jim toho. Chystáme jednoduché karty, takzvané checklisty, které budou instruovat, jak se chovat v nejrůznějších typech krizí, při povodních, black outech, v pandemických krizích, v migrační krizi. Jednoduché, kontrolovatelné a lehko splnitelné body, které oni budou moci mít na svých pracovních stolech a rychle, aby chránili bezpeční a zdraví občanů České republiky, na to reagovat.

Zároveň máme nově pojaté pracovní skupiny Ústředního krizového štábu, které dobře pracují, strategická skupina pro řízení celé ukrajinské migrační krize samozřejmě také podléhá Ústřednímu krizovému štábu a nikomu jinému. Je to funkční, jasná, přehledná struktura.

Vláda se zavázala do konce roku 2023, tak je to ve vládním programovém prohlášení, novelizovat českou krizovou legislativu. Měli jsme tady mnoho debat, ať už jsme byli v opozici, nebo ve vládě o tom, jestli je, nebo není potřeba nouzový stav, v jaké chvíli ho vyhlásit, nevyhlásit, a opozice tady trochu falešně hrála na strunu toho, jak to, že v Polsku nepotřebují k ukrajinské krizi nouzový stav a podobně. No proto, že mají šest stupňů krizového řízení. My máme tři. My máme stav nebezpečí, máme nouzový stav a stav války. Toto chceme napravit a napravíme do konce roku 2023.

Dalším bodem je krizová komunikace. Zřídili jsme v rámci Ministerstva vnitra krizový informační tým odborníků KRIT (?). Jejich úkolem je vytvářet kampaně, informační kampaně v době krizí, ale samozřejmě, a my se nebudeme před populisty v tomto tématu schovávat, samozřejmě jejich úlohou je čelit dezinformacím. Ano, aktivně vyhledávat dezinformace, strategické dezinformace, které mohou škodit strategickým zájmům České republiky a mohou být i součástí širší dezinformační kampaně proti naší zemi. Co jste nám odkázali vy, vaše bývalá vláda v oblasti dezinformací? Nic. Struktura nebyla připravena a my jsme přišli s analýzou, kterou vypracovalo Ministerstvo vnitra, a ta jednoznačně říká: Není systémově dán rozvoj mediální gramotnosti, mediálního vzdělávání, není vytvořena kapacita pro komplexní strategickou komunikaci státu, není vytvořena podpora nevládního neziskového sektoru v této oblasti. No, jistě že je potřeba čelit dezinformacím, protože dezinformace jsou často motivovány právě tím prostředím, jako je Rusko, Čína a ovlivňováním našeho vnitřního života v naší zemi, a my se tomuto nebráníme.

Samozřejmě, že vláda udělala dobře, když zřídila pozici zmocněnce pro boj proti dezinformacím a udělala dobře a udělá, že zřídí i národního bezpečnostního poradce. Protože v téhle chvíli nevede Putin válku jenom proti Ukrajině, vede se informační válka, vede se energetická válka a my se rozhodně nestydíme za to, že náš stát a naše vláda je připravena všemi prostředky tomuto útoku na naši suverenitu a na procesy v naší zemi čelit. Jestli tomuhle říkáte cenzura, tak tomu vůbec nerozumíte. Nikdo nebude cenzurovat informaci na webu o tom, že Země je placatá, ať si o tom lidé diskutují a nevěří si vědeckým poznatkům. Ale každopádně strategické lži ohrožující bezpečnost naší země, no tak na ty každá vláda každopádně reagovat musí. To je to, co tady bylo zmíněno ve vystoupení pana předsedy Okamury, a já se rozhodně tomuhle tématu nebudu vyhýbat a jsem pyšný, jaký kus práce jsme oproti minulému období stačili udělat.

Reforma policie, tak tady jsem si něco vyslechl na bezpečnostním výboru, jak je to nesystémové, jestli ten Rakušan nerozkládá náhodou NCOZ nějak účelově a podobně. No tak tuhle reformu tady připravovala ještě bývalá vláda, respektive pracovní komise jmenovaná bývalým ministrem vnitra. Můžete se k němu hlásit, nemusíte, byl z jiné strany, ale koaliční. A ta skupina - reforma - v nezměněné personální podobě, zastoupeni byli státní zástupci, elitní policisté, odborníci, akademici - připravila reformu specializovaných pracovišť. Ta už byla předložena za mého vedení, byla připravena ještě za bývalého policejního prezidenta, a mně ji prezentoval nový policejní prezident někdy v dubnu. Ta reforma vyčleňuje zvláštní pracovní útvary pro boj s terorismem, extrémismem a kybernetickou kriminalitou z NCOZ, vzniknou tady zvláštní útvary, které jsou schopny reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Jakákoli interpretace o tom, že se jednalo o něco účelového, je absolutně nesmyslná. A hlavně, a na to si musíte zvyknout, já jsem do toho policistům nezasahoval. S tím přišla odborná skupina na Ministerstvu vnitra, předložil mi to policejní prezident, já jsem po posouzení mým expertním týmem položením několika otázek v nezměněné podobě reformu specializovaných pracovišť podepsal a dal jsem na ni politicky ten palec nahoru, aby vám mohla být představena na všech platformách, kde představena být má. To je celé, to je čistý, transparentní proces.

A ono by asi bylo dobré si zvyknout, že takhle to bude probíhat v policii. Já ji nebudu nijak ovlivňovat politicky, abych vymýšlel, jako někteří bývalí ministři, jak mají vypadat specializovaná policejní pracoviště. Já se s tím seznámím a každopádně budu uplatňovat svoji politickou vůli, pokud seznám po poradě s odborníky, že ten směr je správný. A tady o tom pochybnost nemám.

Stejně tak pokud jsem já viněn v nejrůznějších kriminálních kauzách, že bych do něčeho zasahoval, tak evidentně právě to, že všechny kriminální kauzy padni komu padni se šetří, právě ukazují, že já do žádných takových procesů zasahovat rozhodně nebudu, ať se to týká kterékoliv politické síly v téhle zemi, ať se to týká kteréhokoliv politika, já nebudu nikdy uplatňovat žádný neformální vliv, a pokud to někdy v minulosti bylo zvykem, tak si holt všichni musí zvyknout, že takhle Ministerstvo vnitra nefunguje a fungovat rozhodně nebude.

Další záležitost, kterou bych tady rád zmínil, je Česká pošta. Uvědomujete si, v jakém stavu jste nám Českou poštu zanechali? S jakým dluhem? S jakými nevyplacenými státními podporami pro Českou poštu? Že Česká pošta, teď nekritizuji management, nekritizuji ani pana ředitele Knapa, že Česká pošta se prostě nemohla rozvíjet, pokud jí stát k tomu nevytvořil podmínky? Že pan ředitel České pošty už někdy v půlce loňského roku předložil ucelenou koncepci rozvoje České pošty, kterou vláda ani neprojednala? Ani se o to vláda nepokusila? Že jsem ji našel v šuplíku na Ministerstvu vnitra a nebyla vůbec nikým projednána? Nechali jste to plynout, nechali jste to plynout i tak, že platové podmínky zaměstnanců České pošty jsou tristní. Byla tam obrovitánská přezaměstnanost ve středním managementu, což jsme řešili my, asi 400 lidí bylo propuštěno, nikoliv pošťáků, nikoliv doručovatelů, nikoliv ředitelů, ale lidí, kteří mají ty bílé límečky a seděli na nejrůznějších PR pozicích managementu České pošty. To už se stalo, to už se realizovalo. Ano, odvolali jsme dozorčí radu České pošty, a pokud srovnáte to minulé a současné složení, tak každopádně doznáte, že ta profesionalita kandidátů, kteří nakonec byli nominováni, je mnohem vyšší a že stranická příslušnost nebo příslušnost k nějaké byznysové skupině tady žádnou roli nehrála.

To, že budeme vypisovat výběrové řízení transparentní, otevřené a sofistikovaně formulované výběrové řízení na nového generálního ředitele, je zcela legitimním krokem a určitě uvidíte, že ty podmínky budou vypsány tak, že se do nich bude moci přihlásit široké spektrum kandidátů, samozřejmě s tím patřičným odborným zázemím a zkušenostmi. Nikdo dopředu vybraný není. My naopak chceme, abychom získali kvalitního manažera, který zvládne transformaci České pošty, a je potřeba říci, že v této podobě Česká pošta opravdu nepřežije. Ve chvíli, kdy budeme zavádět i rozhodnutím bývalého Parlamentu i bývalé vládní koalice datové schránky i pro všechny živnostníky a výrazně nám klesne objem toho, z čeho Česká pošta teď těží, to jsou cenná psaní, tak samozřejmě i ty příjmy klesnou a my musíme reagovat tím, že struktura České pošty bude vypadat jinak. Ale my jsme se do toho pustili, už v těch prvních měsících na tom pracujeme a děláme postupné kroky. S managementem projednáváme to, co vy jste nechali někde ležet zavřené v pracovním stole, protože to asi nebylo úplně sexy předvolební téma, dělat nějaké reformní kroky a něco měnit.

Zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, opět měl být schválen loni v létě, nechali jste ho tady ležet, my jsme na tom začali okamžitě pracovat, ten zákon po dlouhé,s těžké politické i odborné debatě s takovými organizacemi, jako je Rekonstrukce státu a podobně, došel k tomu, že byl schválen jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem. Za prvé jsme tím zařídili to, že nebudeme platit žádnou pokutu, evropská transpozice tady je. Ale za druhé jsme zabránili šikanózním podáním, která obtěžují starosty, hejtmany a nejrůznější úřady, to je velmi důležitý bod. Za druhé jsme zařadili takové firmy jako ČEZ do toho systému, že musí poskytovat informace, opět další výrazný krok k transparentnosti.

A za další jsme také zařídili to, že vědecký výzkum a data z něj jsou pod patřičnou ochranou, stejně jako stěžejní informace o kritické infrastruktuře v rámci České republiky.

Chystáme zákon o správě voleb. Určitě to bude veliká debata v Poslanecké sněmovně, na kterou se s vámi těšíme. Je už tady nějaký pracovní návrh. Kromě toho, že bude informační systém voleb, ten se připravuje, kandidátní listiny budou moci být podávány z pohodlí domova, nebudou muset zástupci politických stran stát dlouhé fronty, budeme tady mít nástroj e-petice, budeme tady mít jednotný seznam voličů, takže si budete moci voličský průkaz vyzvednout i jinde než na úřadě, kam patříte. Tady právě bude naplněna ta možnost bez problému volit v jiné části republiky, v různých typech voleb, budeme určitě diskutovat o tom, jestli mají smysl dvoudenní volby, nebo by byly efektivnější volby jednodenní, budeme určitě diskutovat o zrušení místní příslušnosti pro vydání voličského průkazu atd.

Stejně tak přicházíme se zákonem, který také mnohým třeba neudělá radost - dohled nad politickými stranami. Úřad, který dohlíží nad politickými stranami, a všichni jsme zažili, že často kontroluje formality, ale potom třeba nezkontroluje to, že jedna politická strana rozdává knížku v kampani a nemusí ji tam zakalkulovat, protože to určitě není produkt volební kampaně, určitě ne se všude jenom podepisuje a rozdává, ale není to ten produkt, který se tam nezapočítává.

Pak bychom chtěli, aby ta volební kampaň v České republice skutečně probíhala podle takových podmínek, které budou pro všechny srovnatelné. A to je určitě věc, která mnohým také nevyhovuje a na tu diskusi tady a argumenty se moc těším.

Základní registry - v jakém stavu jste nechali základní registry. Víte kolik je odhadováno na investice do základních registrů? 300 milionů korun jednorázově. V této nouzi to budeme muset udělat. Upozorňovali jsme na to jako opozice, v jakém jsou stavu - to základní, z čeho čerpáme státní data. My teď připravujeme materiál, který má tuhle havarijní situaci - opět dědictví bývalé vlády na resortu vnitra řešit, a to v horizontu týdnů, měsíců, protože tady se můžeme dostat skutečně do kritické situace.

Obnovili jsme na Ministerstvu vnitra sekci veřejné správy. Historicky tam byla, nesmyslně byla zrušena. Protože my chceme, aby Ministerstvo vnitra bylo tím úřadem, který je zároveň jakýmsi metodickým místem pro starosty, starostky, zastupitele, hejtmany, komunikovat s veřejností otevřeně, transparentně, pomocí nových aplikací, nové internetové stránky a otevřít to vnitro, které mělo vždycky punc nějakého baráku represe, právě jako úřad moderní veřejné správy - to je naší ambicí, to je naší vizí, ministerstvo bezpečí, a my ji naplňujeme a naplňujeme ji na to, že jsme ve vládě několik málo měsíců, s týmem na Ministerstvu vnitra velmi úspěšně.

Lustrační zákon - ten bude asi bolet. My sem s ním přijdeme. A tady možná chápu další souvislosti, proč bych neměl být na vnitru, ale i kdybych tam nebyl, oni to kolegové dotáhnou. Lustrační zákon je důležitý. My chceme obnovit lustrační zákon, tak aby premiér této země, ministr a nebo náměstek ministra nemohl být estébákem. (Potlesk pravé části Sněmovny.) Ať už pracovníkem, agentem, donašečem, ať už pracoval v té hodné nebo zlé STB, já tedy o žádné hodné nevím, podle mne byla všechna zlá, prostě ten, kdo nemá negativní lustrační osvědčení v této funkci nebude moci působit. To možná také vadí.

Nechávám si tady zvládnutí ukrajinské krize - my často slyšíme věty, že to zvládli hejtmani, starostové, neziskový sektor, naši lidé. Máte pravdu, zvládli to skvěle, bez nich bychom to rozhodně jako vláda nezvládli. Našli jsme perfektní partnery v té komunikaci a ukázal se především IZS, hasiči, policisté jako absolutní profesionálové. Ale vláda, Ministerstvo vnitra nastavilo systém na přijímání migrantů, Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, nad tím Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, který zvládl odbavit přes 400 tisíc příchozích do České republiky bez toho, aby ti lidé museli spát na ulici, bez toho, aby ti lidé se ocitly v nějaké finanční nebo materiální nouzi. My jsme se o ty lidi zvládli v České republice postarat a ten náš systém zvládání ukrajinské krize jezdili opisovat lidé z celé Evropy. Toto je jednoznačný úspěch a je před námi mnoho dalších výzev, které se Ukrajiny týkají a s kterými se ještě budeme potýkat. Ale vláda to zvládla i přes ten nepopulární nouzový stav, ale měli jsme jasný systém řízení i národní koordinace byla dána Ministerstvu vnitra. Do konce nouzového stavu to bylo logické. Vláda se rozhodla ponechat řídící funkci tam a ukrajinskou krizi zvládáme.

Byla tady zmíněna ilegální migrace, že ji neřešíme. Ne. My jenom neděsíme, nestrašíme, nerozdělujeme společnost, ale samozřejmě řešíme. Policie České republiky, kromě toho spektakulárního cvičení na slovenských hranicích, kde uzavírala hranice, má zvýšený dohled nad hraničními přechody, jsou tam i namátkové kontroly na hranicích, byly navýšeny stavy policistů v příhraničních oblastech, policejní prezident vedl jednání se slovenským policejním prezidentem. Mne příští týden čeká jednání se slovenským ministrem vnitra o readmisích, to znamená o návratech směrem na Slovensko, tak jak podle mezinárodních smluv mají fungovat. Navýšili jsme kapacity správy uprchlických zařízeních, což bylo samozřejmě nutné. Ti lidé si zaslouží také velkou poklonu, jsou velmi vysíleni ukrajinskou krizí. Jednoznačně to v této chvíli zvládli a snažíme se tu zátěž vybudováním tzv. registračních center rozložit nejenom na ty dva nejexponovanější kraje, které se ocitají na slovensko-české hranici.

Dali jsme úkol i službám, aby podrobně zmapovaly trasy, budeme mít jednání s Ministerstvem spravedlnosti o zpřísnění trestání převaděčů tak, aby byly ty tresty opravdu odstrašující a aby ti lidé si uvědomili, jak závadnou trestnou činnost v této době konají.

Stejně tak není pravda, jak jsme tady slyšeli od pana bývalého premiéra a současného poslance Babiše, že nefunguje formát V4. Já nevím, kde to vzal. Formát V4 minimálně na platformě ministrů vnitra samozřejmě funguje. Střetáváme se několikrát, řešíme právě situaci, která se týká migrace, řešíme situace ochrany hranic, s Maďarskem spolupracujeme na tom, že náš policejní kontingent pomáhá hlídat hranici i v Maďarsku, jen to stále prodlužováno, máme bilaterály, máme setkání všech 4 států, zveme k tomu samozřejmě i Rakousko, uplatňujeme i ten slavkovský formát (?). Jenom se nedíváme na V4 jako na formát, který má konkurovat tomu, že se v rámci Evropy a vyjednávání vytváří i další spojenectví, že jako ministr vnitra samozřejmě jednám i se zeměmi "met five" (?), samozřejmě jednám i s dalšími zeměmi, které mají nějaký vztah k těm problémům, které řešíme a snažíme se jako předsednická země u těch nejdůležitějších problémů naleznout shodu, která zabezpečí to, aby Evropa byla bezpečným místem v téhle turbulentní době.

Samozřejmě, že ta ukrajinská krize na sebe bude vázat potenciálně i další sekundární jevy a může se posílit i migrace z jiných částí světa. Putin se může pustit do toho, co udělal Lukašenko, instrumentalizace migrace, zneužívání migračních proudů a na toto všechno musíme být v Evropě připraveni. A my to jako předsednická země beze zbytku plníme a tu širokou agendu toho, která na nás v této turbulentní době padla, naplňujeme beze zbytku. Nevím, kde tohle pan bývalý premiér vzal.

Hasiči, že si zaslouží podporu - no ano, hasičům samozřejmě i v průběhu roku navyšujeme rozpočet a vláda bude jednat o odměně všech hasičů, ať už státních, profesionálních nebo dobrovolných, kteří zasahovali v Českém Švýcarsku a odvedli tam fantastický výkon. A vláda samozřejmě bude jednat i o kompenzaci poničené techniky, především u dobrovolných hasičů v této oblasti. To je přece přirozené. Oni předvedli skvělý výkon. A tahleta vláda na lidi, kteří téhle zemi slouží, chrání ji a chrání bezpečnost občanů, nikdy nezapomínala a zapomínat nebude. Koneckonců i 10procentní navýšení platů do tarifů pro všechny policisty, hasiče a vojáky od příštího ledna je myslím jasným důkazem, že my každopádně na Ministerstvu vnitra vidíme důležitost těchto složek a vždycky uvidíme.

Co se týká rozvědky, já z toho samozřejmě radost nemám a byl bych velmi rád, abychom v horizontu dnů nejdéle týdnů našli šéfa rozvědky, který bude mimo veškerou pochybnost, který stabilizuje tu službu, který bude mimo mediální pozornost, protože to je to, co ta služba potřebuje. A já oceňuji rozhodnutí ředitele Mlejnka, které bylo vedeno především tím, že ta služba se dostala pod obrovský mediální tlak, který jí neprospívá. Koneckonců i jednání bezpečnostního výboru bylo veřejné. Adresa, kde žije šéf tajné služby byla zveřejněna. A v téhle chvíli on skutečně efektivně tu službu jako takovou řídit nemohl. Já jsem ve chvíli jeho výběru postupoval podle zákona a podle těch informací, ke kterým legálně mám přístup, k informacím z bezpečnostní komunity, prověrka NBÚ, prověrka NATO Secret, zkušenosti, reference. Běžný výběr. Bavit se teď ex post, kdybych věděl, pod jaký drobnohled se dostane tahle služba, jestli to bylo správné nebo není, no tak samozřejmě, že Focus na tu službu jako takový správný není, ale Petr Mlejnek ten měsíc a půl v čele služby předvedl velmi dobrý profesionální manažerský výkon.

Na druhou stranu jeho rozhodnutí v téhle chvíli považuji za velmi rozumné pro tu službu jako takovou. A my při výběru nového ředitele jako vláda určitě budeme postupovat tím stylem, jakým postupovat máme. Budeme mít všechny informace, na které máme jako zákonní adresáti právo. A budeme doufat, že v mediálním prostoru se nějaká černá informace neobjeví. Ale my potřebujeme ředitele, který dá té službě samozřejmě klid. A nějaká slova pana kolegy Okamury o tom, kdo doporučil pana Mlejnka, já opravdu už tohle nehodlám poslouchat. Pana Mlejnka jsem nikdy neznal, pana Mlejnka doporučil Jan Bartošek, s kterým jsem se bavil poprvé, potom předložil vizi rozvoje této služby, která mimochodem byla určitě kvalitní.

A potom se chci dostat k jedné věci a nebojte se, už brzo budu končit. My se tady bavíme o tom, že Andrej Babiš mě nazývá - dneska se to myslím na mikrofon úplně neopovážil - jako představitele organizovaného zločinu. Já bych vám tak mimochodem chtěl říct, že já jsem žádného pana Nemraha Zakiho jako paní Vildumetzová Mračková neviděl nikdy v životě. Pan Dovhomilja, který podle stejných informačních zdrojů, jako má pan premiér, což je server Seznam, tak tenhle pán byl podle stejných informačních zdrojů, já jiné nemám, u pana Faltýnka doma, pořádal semináře v Poslanecké sněmovně s poslanci hnutí ANO; to jsou fakta, která čerpám z veřejného prostoru. A já bych chtěl říct, že Zakiho jsem nikdy neviděl, pana Dovhomilju jsem nikdy neviděl pana Redla, jsem nikdy neviděl, neměl jsem na ně žádný telefon. A jediný člověk, který je teď obžalován z organizace dotačního podvodu, s kterým jsem se stýkal, byl Andrej Babiš. To je mu jediný dotyk s oblastí (Potlesk zprava.) organizovaného zločinu

Já samozřejmě ctím presumpci neviny, ale pokud tady člověk, který za 11 dnů jde k soudu za to, že organizoval dotační podvod, a tenhle člověk o mně, který nebyl nikdy trestně stíhán, vyšetřován a nikoho z těch lidí neznám, mluví jako o představiteli organizovaného zločinu, tak už mě to nepřijde jenom neuvěřitelné, mně to přijde trapné, fakt trapné.

A další věc, kterou bych tady chtěl ještě přečíst tak jako historicky, tak zase veřejné zdroje 2005 Babiš, Krejčíř připravuje se nějaký obchod jejich, tak tady bude vyčítat něco nějakému čarodějovi třetí kategorie Redlovi. V roce 2017 pan Pitr: S Babišem se mi obchodovalo dobře. Neválčili jsme. Zemi by vedl lépe než Sobotka. No to je skoro předvolební heslo. A potom tady máme ještě nějaké věci ohledně nějakého pana Mrázka, kdy měl pan Babiš v roce 2003 sdělovat, že policie nefunguje, jak by měla. No, to já doufám, že policie nikdy nebude fungovat, tak, jak by si přál Andrej Babiš. A dokud já budu na Ministerstvu vnitra, tak bude fungovat tak, že ty kauzy, ať se týkají našeho hnutí nebo jakéhokoliv jiného hnutí v téhle zemi prostě vyšetřovat bude. A já, dokud budu mít podporu vlády, dokud budu mít podporu svého premiéra, tak budu pokračovat v té práci, kterou jsme s mým týmem na Ministerstvu vnitra začali. To je v budování transparentního otevřeného úřadu, který nebudí strach, ale který pomáhá lidem v téhle zemi, aby se cítili bezpečně. Který pomáhá otevřené veřejné správě. A myslím si, že tyhlety vize budu uplatňovat opravdu důsledně i přesto, že se mě Andrej Babiš na Ministerstvu vnitra bojí. Děkuju. (Potlesk zprava.)

