Ministr Rakušan: Vytíženost hlavních měst, metropolí, center bude a je vždycky největší

Já už jsem to chtěl nechat na závěrečné slovo, nechtěl jsem už ani vyvolávat smršť faktických poznámek. Tak já jenom odpovím panu kolegovi Nacherovi, aby to bylo solidní, že i na něj reaguji.

Samozřejmě že my jsme nechávali prověřit různé metody té motivace, která se zdá být nepřípustná. Byť by z logiky věci byla nejúčinnější ta - a to nás upozorňoval i pan hejtman Schiller správně dopředu, že pravděpodobně nepřípustná bude, legislativní skupina tak pravila, to znamená, že bychom výši sociální dávky v Praze dávali třeba nižší než v jiných regionech, abychom motivovali. Nicméně to bohužel je nepřípustné a názor legislativců je celkem jednoznačný.

Potom je to samozřejmě informační kampaň, která bude vycházet z reálných čísel toho, jaká je dostupnost školních kapacit v Praze. Tady se určitě ten problém ukáže. A samozřejmě s těmi lidmi hned na základě toho hovořit, ukazovat jim, kde ty možnosti v těch krajích jsou apod., stejně tak jako mít připraven přesně ten podklad v rámci toho dashboardu, který se připravuje, který vám rozklíčuje ty jednotlivé kapacity v jednotlivých krajích. Potom se lépe samozřejmě adresně motivuje pro ty lidi, pro které by ta kapacita v Praze nebyla. Je iluzorní si myslet, že to budou vysoké tisíce, že bychom se dostali na nějakých osm tisíc lidí, které někam přesuneme z Prahy. Můj odhad je, že bychom se mohli dostat k nějakým třeba třem tisícům, ale skutečně říkám, teď je to odhad. I to by Praze ulevilo. Ale stejně tak je iluzorní se domnívat, že to rozložení po České republice někdy bude nějakým způsobem zcela rovnoměrné. My budeme mít připraven ten kapacitní model tak, aby co nejlépe odpovídal, budeme se snažit o tu pozitivní motivaci. Máme určitý systém i toho, jakým způsobem ty informace k lidem posílat, připravuje se i nějaké konkrétní IT řešení, které by mohlo pomoci v nějaké informační platformě apod. To všechno by pomoci mohlo. Na druhou stranu nemysleme si, že to bude samospásné. I ta zahraniční zkušenost hovoří o tom, že ta vytíženost hlavních měst, metropolí, center bude a je vždycky největší, a je to i v rámci jednotlivých krajů. I pokud se podíváme příkladově na Jihočeský kraj, už jsem to tady uváděl, tak prostě ta koncentrace u Českých Budějovic vždycky bude vyšší než u jakýchkoli menších center v jednotlivých krajích. Ale uděláme maximum pro to, aby se Praze ulevilo. Takto já s panem primátorem opakovaně mluvím.

Další nějaké výroky teď nebudu už komentovat. Děkuji.

