Ministr Šalomoun: Zbrojaři nejsou vhodným sektorem pro tento typ zdanění

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

já mám za to, že ty zbrojaře není vhodné zařazovat vlastně z toho důvodu, že ta daň, ta windfall tax je myšlena na to, že jsou to nadměrné zisky v případě nepředvídatelných okolností, že přestože ty subjekty, na které to dopadá, tak nepřekypují nějakou novou aktivitou, ale přesto jim to tak ten osud přihrál do klína, že opravdu ty nadměrné zisky mají.

U těch zbrojařů si myslím, že to je něco jiného, že oni začali násobně asi víckrát vyrábět, takže o to se jim zvýšil ten obrat, ale opravdu to mají za to, že opravdu toho zboží udělají podstatně více. Kdežto tady to cílí na sektory, které aniž by nějak zásadně inovovaly, aniž by to svou aktivitou nějak zvyšovaly, tak stejně se jim ten zisk nadměrným způsobem zvýší. A na to to míří, a proto asi ti zbrojaři nejsou vhodným sektorem na tento typ toho zdanění.

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. BPP

Předseda Legislativní rady vlády

ministr pro legislativu

