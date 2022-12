Ministr Síkela: Chci ubezpečit pana místopředsedu Havlíčka, že si z něj legraci nedělám

reklama

Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci,

byť jsem si vědom, že tím asi prodloužím dnešní diskusi a vyvolám celou řadu připomínek a komentářů, tak protože jsem k tomu byl opakovaně vyzýván, tak se budu snažit reagovat a na ty výzvy a na ty otázky v tom pořadí, jak přicházely.

Takže nejprve začnu panem místopředsedou Havlíčkem, samozřejmě prostřednictvím paní předsedající, který mluvil o profesoru Chocholouškovi, a pravděpodobně tak chtěl zpochybnit moje duševní zdraví, a také položil otázku, jestli si z někoho dělám legraci. Chci ubezpečit, že ne. Ještě se k tomu dostanu. Bylo řečeno, že jsem předložil návrh o tři měsíce později, než jsem původně sliboval. V této souvislosti chci upozornit na několik věcí. Ten rozdíl, kolik elektřiny si vyrobíme z obnovitelných zdrojů, kterou si umíme vyrobit sami a kterou si vyrobí okolní státy Evropské unie, je dramatický. Ze slunce a větru vyrábíme šestkrát méně elektřiny, než je průměr Evropské unie, dokonce desetkrát méně, než je to v Německu, a před námi jsou dokonce země jako Polsko, nebo dokonce i Maďarsko, které nám tolikrát bylo dáváno za vzor, byť se k tomu někteří představitelé některých politických stran odmítají teď hlásit. Takže chci ubezpečit pana místopředsedu Havlíčka, že si z něj už legraci nedělám, prostřednictvím ani předsedající, protože už to není potřeba. On už si na to stačí sám. Takže to je poznámka k tomu.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, tak ten pozměňovací návrh C2, který zavádí nový pojem do české legislativy, tak jsme se nakonec rozhodli, že se k němu chceme vrátit, a sice z důvodu, že ten pojem převažující veřejný zájem je pojem, který do našeho práva přejde z práva Evropské unie, a v tuto chvíli dochází k precizaci termínu, co se má za převažující veřejný zájem, a já bych se chtěl vyhnout problému, o kterém je mi známo z jedné okolní země, kdy okolní země implementovala prvky z evropského práva ještě dříve, než byly na evropské úrovni doladěny, a teď to musí narychlo měnit, protože to vyvolalo určité problémy. Ale já pevně věřím, že možná už v příští novele se k tomuto tématu můžeme vrátit.

Pokud se jedná o pozměňovací návrh pana poslance Krále a ty otázky, jak se stavíme k centrálnímu vytápění, tak bych chtěl upozornit na jednu věc. My jsme si velmi dobře vědomi významu teplárenství v České republice a není to o tom, že my chceme dělat cokoliv proti podpoře teplárenství. Je to naopak. Již před dvěma lety, ještě pod minulým vedením Ministerstva průmyslu a obchodu, došlo k zahájení notifikace transformační podpory teplárenství u Evropské komise, kterou se dodneška nepodařilo dotáhnout. Můžeme se bavit o tom, jestli to bylo z důvodu toho, že už ten původní návrh nebyl napsán tak, jak by bylo potřeba, můžeme se bavit o tom, jestli to bylo proto, že ten tlak na Komisi, který jsme vyvíjeli a který byl velký, byl nedostatečný. My jsme dokonce do toho zapojili ve spolupráci se Svazem teplárenství i externí mezinárodní právníky. Skutečnost je taková, že jsme schválení této notifikační podpory do dnešního dne nedostali.

Po diskusích se Svazem teplárenství i s ČEZem, který také je součástí systému, ale už není členem Teplárenského sdružení - pardon, já to označuji špatně - tak jsme se dohodli, že já v nejbližší době využiji změn v dočasném krizovém rámci, a předpokládám, že ještě do konce roku představím vládě návrh na využití dočasného krizového rámce na speciální přechodnou výzvu na transformační podporu teplárenství, která by měla zajistit, aby teplárenství dostalo odpovídající podporu a aby se mohlo přizpůsobit novým podmínkám, které vycházejí jednak z energetických změn, na kterých se Evropská unie dohodla již v minulosti, ale i samozřejmě ze změn, které nastaly po ruské agresi proti Ukrajině. Takže ještě do konce roku předložím návrh, jak využít dočasný krizový rámec na transformační podporu teplárenství, a tento postup je konzultován a odsouhlasen i tedy s nejvýznamnějšími účastníky celého systému teplárenství.

Pokud se jedná o pozměňovací návrh pana poslance Krále, vy jste říkal, co vám je všecko líto. Mně je také strašná spousta věcí líto, ale nejvíc líto je mi, že ve vašem projevu zazněly i věci, které jsou buď nepřesné, anebo dokonce nepravdivé. To, že slovo zákaz nahradíme nutným souhlasem, to nemění právně nic na tom, že v takovém případě je neudělený souhlas zákazem. A já jsem říkal, velmi jemně jsem řekl, že ten váš pozměňovací návrh neharmonuje, nebo já už nevím, jaké slovo jsem použil, úplně s unijním právem. On je v této oblasti v přímém rozporu s unijním právem, protože pokud se jedná o odpojení od tzv. neúčinné soustavy, a prosím pěkně pro ty, kteří nejsou do energetiky takto načteni, tak neúčinná soustava znamená - jaksi účinný je z obnovitelných zdrojů a neúčinný je z jiných, tak vy prostě takovéto odpojení tou formou, jak to bylo předloženo, nemůžete zakázat. My jsme připravili jiný návrh, který už byl odsouhlasen, a já pevně věřím, že ten postup, který navrhujeme my, na jedné straně nebude v nesouladu s evropským právem a na druhé straně zabrání odpojováním, tak jak je to podle zákona, kde by například odpojení vedlo ke snížení energetické účinnosti, to znamená zvýšení energetické spotřeby.

Pokud se jedná o ten rozsah teplárenské soustavy, ano, jsme jedna ze zemí, která má velmi významný podíl dálkového vytápění, ale nejsme sami, abychom si to uvědomili. Například Dánsko je na tom možná ještě závislejší, pokud se jedná o centrální dálkové vytápění, a některé další země Skandinávie se nám v tomto blíží. Takže ona i ta diskuse na úrovni Evropské unie se zeměmi, které obnovitelné zdroje, a k těmto zemím Dánsko patří, je velice zajímavá, protože některé naše argumenty - oni říkají, ale my to známe, my to máme stejně, a přesto všechno se s tím umíme vypořádat jinak a řekněme více obnovitelněji, než jak to chcete vy. To znamená, ta diskuse není úplně jednoduchá, ale já se opravdu touto novelou snažím pouze dohnat to, co jsme zaspali ve formě, která nepovede k rozkolísání trhu a která opravdu zejména u těch malých zdrojů prostě umožní co nejrychlejší rozvoj prostřednictvím samovýroby.

Děkuji.

