Ministr Stanjura: Možnost výpovědi byla zakotvena a je standardní

Děkuji za slovo. U té jedné smlouvy jsem to řekl. Ale zopakuji to, aby to bylo úplně jasné. V každé z těch bank se pokusíme uzavřít dohodu o finančním vypořádání, jak to je možné podle stanov. Řekl jsem, že jsem poměrně skeptický, že se to povede. Nicméně během výpovědní lhůty budeme pracovat a budeme navrhovat tu smlouvu o finančním vypořádání ve spolupráci i s dalšími členskými zeměmi a s našimi kolegy z Polska, Bulharska, Rumunska a Slovenska.

U Mezinárodní banky hospodářské spolupráce máme splacený kapitál 26,7 milionu euro. Je tam nerozdělený zisk. Našemu podílu odpovídá 12 milionů euro. To je do roku 2020 včetně. A pak je tam zisk za rok 2021, který vlastně ještě nebyl účetně uzavřen, ale který odhadujeme na 0,5 milionu euro. Takže to je celkem 39,2 milionu euro v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce.

V Mezinárodní investiční bance, já to řeknu teď, i když je to ten druhý bod, máme splacený kapitál za 37,4 milionu euro. Nerozdělený zisk dělá 5,2 milionu euro. A zisk za rok 2021 0,7 milionu euro. Celkem 43,3 milionu euro.

A teď budu počítat z hlavy, takže když to sečtu, tak je to dohromady 82,5 milionu euro v obou bankách, z čehož dělá zisk za rok 2021 1,2 milionu euro, nerozdělený zisk minulých let dělá dohromady 17,2 milionu euro a splacený kapitál dělá 64,1 milionu euro. Říkám, dohromady je to 82,5 milionu euro. Kdybychom použili průměrný kurz, vydržte chvilku, já to nacvakám do kalkulačky: 82,5 krát 25 korun - tak je to zhruba 2 miliardy korun.

Ale říkám, během výpovědní lhůty se pokusíme uzavřít. Pokud neuzavřeme, tak to stejně budeme vymáhat jako pohledávku, na kterou máme právo, protože my nic neporušujeme. My postupujeme standardně. A možnost výpovědi tam byla zakotvena a je standardní, když akcionář odchází, že se uzavře dohoda o finančním vypořádání.

Současně jenom připomenu slova pana ministra zahraničí, že v tuto chvíli zejména Ministerstvo zahraničí pracuje na diplomatickém řešení a vyjednávání s Mongolskem a Vietnamem v této bance. Stejně tak my se pokoušíme na úrovni těch pěti ministrů financí našich kolegů vyvinout stejné diplomatické úsilí směrem k těmto dvěma zemím.

Ještě tam byla nějaká otázka druhá? Myslím, že byly jenom ty podíly. Tak jestli to takhle stačí? (Předseda Fiala souhlasí, že stačí.) Tak to by měly být veškeré informace a měly by to být dostačující informace a odpověď na ty dotazy.

