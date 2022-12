Ministr Stanjura: Návrh je o tom, jestli stát má důvěru ve své občany

reklama

Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dovolte mi, abych vám v krátkosti představil návrh zákona, kterým se ruší elektronická evidence tržeb, neboli, jak jsme zvyklí říkat, EET.

Všechna ustanovení v návrhu zákona souvisí s ukončením evidence tržeb, nejsou navrhovány žádné úpravy nad rámec těch nutných ukončení evidence tržeb.

Jenom připomenu, že v současné době je systém evidence tržeb přerušen zákonem s účinností od 27. března 2020 do konce letošního roku. To jsou skoro tři roky. V důsledku tohoto přerušení nikdy nedošlo k aktivaci 3. a 4. vlny, která by se týkala statisíců malých podnikatelů, drobných živnostníků. Pokud by tento návrh nebyl přijat, tak by právě 1. ledna příštího roku vznikla povinnost nejenom obnovit těm, kteří byli zvyklí EET používat v 1. a 2. vlně, ale také pro všechny ty, se kterými potenciálně počítala 3. a 4. vlna.

Důvody pro zrušení jsou poměrně jasné.

Ten nejzávažnější je, že výrazným způsobem roste počet bezhotovostních plateb. V roce 2021 to bylo 60 %, předpoklady, že do roku 2025 to bude až 80 %. Jak všichni víme, Ústavní soud zrušil jako neústavní povinnost v EET evidovat bezhotovostní platby.

Zadruhé jsme schválili, nejprve s limitem 1 milion, poté s limitem 2 miliony, institut paušální daně, kde potom ta potřeba kontrolovat EET je marginální. Stejně tak došlo ke zvýšení hranice pro povinnou registraci k DPH, tím se taky snižuje motivace uměle dodržovat tu hranici tržeb 1 milionu. Taky došlo ke zvýšení základní sazby na poplatníka a zrušení tzv. superhrubé mzdy, kdy tato opatření směřují proti vyplácení mezd načerno nebo na ruku, bez evidence, nezákonným způsobem.

V té veřejné debatě, zejména těch, kteří ten projekt od začátku hájili, připravili a prosadili, se mluví o fiktivních desítkách miliard korun, o které by potenciálně přišel státní rozpočet. Nechal jsem zpracoval kvalifikovaný odhad, je to i v podkladech návrhu zákona, který zpracovalo ministerstvo financí. Podotýkám, jsou to lidé, kteří tam pracovali před jmenováním této vlády, to znamená experti s dlouhodobou kvalifikací. Jejich odhady, případné pozitivní odhady jsou zhruba 4 miliardy korun na státní rozpočet.

Od toho ovšem musíme odpočítat náklady. Stát přímo ušetří, pokud tento návrh zákona přijmeme a zrušíme EET, 463 milionů korun ročně, při náběhu 3. a 4. vlny je odhad, že by se to mohlo týkat až půl milionu podnikatelů. Když si řekneme velmi konzervativní odhad 500 korun měsíčně, 3000 korun ročně, je to 1,5 miliardy výdajů na straně podnikatelského sektoru.

To jsou všechno důvody pro to, abychom v tom nepokračovali.

Pro informaci, před vypnutím zákona o EET bylo zhruba 130 tisíc poplatníků, kteří to používali, na konci října, dobrovolně, to znamená, někam do černé díry posílalo tu evidenci a data 38 tisíc poplatníků. Není pravda, že 60 až 70 procent poplatníků to dobrovolně využívá.

V Poslanecké sněmovně jsme debatovali návrh opozice na zavedení tzv. dobrovolné EET, ale nikdo nebyl schopen přinést jakýkoli efekt pro ty, kteří by to dobrovolně činili. Nemělo by to efekt ani pro stát, ani pro ty poplatníky, jenom by na straně podnikatelů byly náklady v řádu miliard ročně, nebo jednotek miliard, možná 1 miliardy, a na straně státu by bylo takřka těch 500 milionů korun ročně.

Možná ten důvod, který není ekonomický, ale je, já bych řekl, morální nebo mravní, je o tom, jestli stát má důvěru ve své občany a v ty, kteří podnikají. Ten systém EET vyrobil ze všech těch, kteří tu povinnost měli, sprosté podezřelé, kteří se v režimu 24/7, to znamená 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, museli vyviňovat a dokazovat, že jsou oni poctiví. Vím, že to není 100 % těch kteří přísně a správně dodržují daňová pravidla a daňový řád, daňové zákony, ale je jich drtivá většina, naprostá drtivá většina. Na ty ostatní se zaměříme v našich kontrolách, tam budeme postupovat velmi přísně. Ale není důvod, abychom kvůli minimálně skupině těch nepoctivých trestali a administrativně zatěžovali tu drtivou většinu těch poctivých. To je pro mě osobně nejdůležitější důvod, kromě těch ekonomických, proč bychom měli přistoupit ke zrušení EET.

Děkuji, pane předsedo, za úvodní slovo.

