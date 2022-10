Ministr Stanjura: Není pravda, že jsme navýšili tarify a neposlali peníze

reklama

Já bych to asi za dvě minuty nestihl, tak jsem si vzal přednostní právo, ale já bych reagoval na ty dotazy nebo vystoupení pana poslance Vondráčka. Porovnávat platy bez ohledu na to, že řeknu průměrnou třídu, není úplně korektní. Porovnání platů. Já to mám porovnání v konkrétních třídách, abychom byli schopni jednotlivé instituce a jejich průměrný plat porovnat, tak se musíme podívat, jaká je průměrná platová třída. Protože tam se odráží vzdělanostní struktura. Určitě by se nám nelíbilo, kdybychom používali, že máme průměrný plat v soudnictví, a připočetli, spočetli jsme průměr platu soudců plus platu těch zaměstnanců. A vyšla by nám zase úplně jiná čísla.

Takže z roku 2021 logicky čísla, abychom věděli a porovnávali. Ano, 32 800, to co tady řekl pan poslanec Vondráček, je průměrný plat občanských zaměstnanců soudu. Doufám, že to říkám správně. Průměrná třída je 8,9, tzn. osmou, nebo spíš k deváté platové třídě. U policie je to 30 637 u tohoto typu zaměstnanců. Na úřadu práce 31 667, na státním zastupitelství 32 738, což je vlastně obdobné jako u soudu, je tady rozdíl dvaceti korun. Na České správě sociálního zabezpečení je to 34 000 a na katastrálních úřadech 34 400. To jenom pro porovnání.

A když teď porovnáme jednotlivé instituce z hlediska tříd 8. a 9., což jsou ty nejběžnější, jak to odpovídá, tak například v 9. třídě, a to je to, jak říkám, že potom ten poměr zkresluje, v 9. třídě Česká správa sociálního zabezpečení, která tam měla tak vysoké číslo, má 29 225 průměrný plat. Úřady práce 29 241, katastrální úřady 30 532, policie 33 000, soudy 35 346 a státní zastupitelství 40 249. Když si vezmete nižší o jednu, 8. platovou třídu, tak opět nejvyšší z porovnávaných je na státním zastupitelství 34 422. Policie asi 31 000, pak jsou soudy 30 300, a mnohem níž jsou Česká správa sociálního zabezpečení 27 700, úřady práce 27 800, katastrální úřady 26 100.

Já to neříkám proto, abych říkal, že mají vysoké platy. Jenom říkám, že když dáme průměrný plat celé instituce a neporovnáme průměrnou platovou třídu, v které se zohledňuje například kvalifikace, stupeň vzdělání, tak to není úplně přesné.

Jsem rád, že říkal pan poslanec Vondráček, že to je dlouhodobý problém. Já tady mám nějakou křivku od roku 2011, jak rostly platy civilních zaměstnanců státního zastupitelství, nebo u soudů. A je to skutečně číslo, které řekl. Ale v porovnání to nevypadá tak dramaticky, že to je o 10 000 níž než jinde. No protože to je všech. To je, jestli to vezmeme, veřejná sféra, tak je to včetně platu soudců. Ne, ne, těch 32 800, když vezmu průměrný plat ve veřejné sféře, tak ve veřejné sféře jsou i soudci samozřejmě a všichni, kteří jsou placení z těchto peněz. Hledal jsem to pro vnitro, takže je to stránka 43 očíslovaná v důvodové zprávě, 43 je to číslo, jinak je to, kdo se podívá na internetu, stránka 45 důvodové zprávy. Ve všeobecné pokladní správě je 1,3 miliardy korun na navýšení od září pro všechny kapitoly.

Proč to nebylo posláno? No protože rozpočet ještě není schválený, tato novela. Takže platí to, co jsem říkal. Na to navýšení, pokouším se komunikovat s panem poslancem Vondráčkem prostřednictvím pana místopředsedy. Není pravdivá informace, že jsme navýšili tarify a neposlali peníze. Je to v důvodové zprávě. Já nerozumím tomu, že to někdo neví. Teď nemyslím poslance, ale z těch, kterých se to týká. A je logické, že jestli to dneska schválíme, vyjde to ve sbírce zákonů, ještě to musí podepsat pan prezident, že pak ty peníze budou uvolněny. Je to opravdu strana 43 důvodové zprávy. 2,2 miliardy jsou dodatečné výdaje, které souvisejí s navýšením tarifů od 1. září. 900 milionů má přímo kapitola MŠMT, ostatní kapitoly 1,3 miliardy jsou ve všeobecné pokladní správě. Až to budou schváleno, budou se distribuovat ty peníze.

Doufám, že jsem to popsal dobře. Neplatí, že podprůměrní si pomohou, průměrní zůstanou na svém a sebere se to těm nadprůměrným. To by platilo, kdyby tam byla 0. Je tam 1,3 miliardy. Odpovídá to propočtům z MPSV, kolik znamenalo navýšení tarifů od 1. září v první skupině.

K průměrným platům říkám, není to žádná hitparáda, neříkám, že to je dobře, jenom to srovnání není úplně přesné. Já jsem ho měl taky. Tyto tabulky jsem dostal, až když jsem si nechal zpracovat podrobnější podklady poté, co jsem jednal se zástupci soudů. Budeme s nimi jednat dál. Nijak to nezlehčuji.

Co se týče bagatelních exekucí, těch odměn, tak můžu zopakovat tu naši debatu z minula. V tom původním návrhu rozpočtu tam byla nula, že? pro rok 2022. Pokud se stane, co jste říkal, já zatím ty signály nemám, tak na to je vládní rozpočtová rezerva, protože zase v mém chápání světa je to mandatorní výdaj. Máme vládní rozpočtovou rezervu. Kdyby se ukázalo, že na 6 týdnů, 7 týdnů je potřeba to navýšit do konce kalendářního roku, tak tam bezesporu takové rozpočtové opatření uděláme. Není možné, aby stát neplatil své závazky. Na tom se určitě shodujeme, v tom se nebudeme přít a určitě se shodujeme na tom, že demokratický stát potřebuje nezávislou justici.

A jestli chceme nějak systémově zvednout ty platy, to znamená nějakým způsobem skokově, tak se na to můžeme připravit. Musíme si to umět zdůvodnit, musíme si říct, proč jedné skupině, a já to nijak nezpochybňuji, to skokově přidáváme a ostatním ne, protože v okamžiku, kdy to uděláme, tak logicky přijdou zástupci těch ostatních skupin, budou mít tu tabulku a budou se ptát, proč je to na České správě sociálního zabezpečení nižší v této platové třídě než tady nebo jinde. Že tam ty peníze potřebujeme dostat, to je pravda. Jednáme o tom s panem ministrem spravedlnosti. Zatím jsme ta jednání neukončili, ale budeme se tomu věnovat i dál. To je všechno, co bych k tomu chtěl říct. A omlouvám se za tolik čísel. V případě zájmu jsem schopen ty tabulky s tím porovnáním přeposlat, ať můžeme pokračovat v té debatě. A říkám, u těch bagatelních exekucí, pokud bude potřeba, tak se to vykryje z vládní rozpočtové rezervy, protože to by stát stejně doběhlo a stát své závazky prostě platit musí. Děkuju.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Stanjura: Pokračující válečný konflikt na Ukrajině, důvod většího státního dluhu Ministr Stanjura: Proč je důležitá pomoc zemi, zmítané válkou Už chápete ten bizár? Nevinní lidé budou platit diletanství politiků, ukazuje Šichtařová Ministr Stanjura: Kdyby nebylo Putinovy agrese, o žádné mimořádné dani bychom se dnes nebavili

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama