Ministr Stanjura: Přicházíme s parametrickými změnami ve prospěch spotřebitelů

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ještě jednou bych omluvil svého vládního kolegu pana ministra průmyslu a obchodu, který je v izolaci, tudíž se nemůže osobně účastnit dnešního jednání pléna v Poslanecké sněmovně. Ale podle informací, které mám k dispozici, se včera alespoň online účastnil jednání hospodářského výboru, kterému paní předsedkyně nařídila projednat tento návrh zákona.

Děkuji všem, kteří umožnili, abychom tento návrh zákona projednali ve stavu legislativní nouze. Ty důvody jsou evidentní, já se o nich krátce zmíním. Nicméně tím hlavním důvodem, proč k tomu přistupujeme, je zvýšení energetické bezpečnosti České republiky. Poté, co Putin a jeho vojska vtrhli na Ukrajinu, tak vznikla velmi komplikovaná situace, co se týče dodávek plynu z Ruska do členských států Evropské unie.

My bohužel patříme k těm, kteří jsou takřka ve 100 % závislí na dodávkách ruského plynu. Současně na území České republiky máme zásobníky na uskladnění plynu, které pokrývají zhruba 40 % roční spotřeby. Pokud vás zajímá přesnější číslo, tak ta celková kapacita je zhruba 3,4 miliardy kubických metrů plynu. Od 1. dubna stát vyvíjí úsilí, aby se ty plynové zásobníky plnily rychleji, než v předchozích letech právě s ohledem na nebezpečnou energetickou situaci v Evropě.

K dnešnímu dni máme naplněné zásobníky přibližně z 54 %. Je tam 1,86 miliardy kubíků. Je to nejnovější informace, kterou máme k dispozici. Jenom připomenu, že roční spotřeba plynu byla v minulém roce zhruba 9,4 miliardy kubíků. Z toho 2,5 miliardy kubíků spotřebovaly naše domácnosti. Znamená to, že v okamžiku, kdy budou plné zásobníky, tak nebude žádný problém se zásobováním našich domácností.

Není náhodou, že mnohé kapacity v plynových zásobnících v Evropské unii si pronajala ruská firma Gazprom, která systematicky od léta roku 2020 snižovala faktickou naplněnost těchto zásobníků a to v celé západní Evropě, kam bezesporu patří i Česká republika.

V tuto chvíli, kdy platí nouzový stav, využil pan ministr průmyslu a obchodu svoji zákonnou pravomoc a svým mimořádným opatřením nařídil naplňování těchto plynových zásobníků. Abychom v tom mohli pokračovat a abychom se vyhnuli tomu nebezpečí, že si ty kapacity vysoutěží ruský Gazprom a současně je nenaplní, to znamená, že ty plynové zásobníky nebudou k užitku, přichází vláda s principem use it or lose it. Omlouvám se za ten anglický výraz.

Pokud bych to volně přeložil, buď to budeš používat, to znamená plnit, nebo o tu kapacitu přijdeš. V okamžiku, kdy se nám povede ve stavu legislativní nouze tento návrh přijmout v obou komorách Parlamentu a připojí podpis pan prezident, nebude potřeba k naplňování plynových zásobníků využívat nouzového stavu. To je první důležitá část tohoto návrhu zákona. Druhá důležitá část se týká režimu dodavatele poslední instance. Bohužel v loňském roce zhruba milion domácností získalo osobní zkušenost s tímto režimem. Musíme říct, že tento režim zafungoval a že nakonec nikdo nezůstal bez dodávek plynu či elektřiny. Nicméně přicházíme s parametrickými změnami, které jsou ve prospěch spotřebitelů. Zaprvé ten zákon je limit šesti měsíců, kdy odběratel v režimu dodavatele poslední instance zkracujeme na tři měsíce. Pokud si vzpomenete na ten šok z toho, když se to stalo, tak vlastně byly příliš vysoké zálohy, protože ty zálohy se nerozpočítaly na dvanáct měsíců, jak je to obvyklé u standardního kontraktu, u standardní smlouvy, ale pouze na těch šest měsíců, kdy maximálně může trvat režim dodavatele poslední instance. A tudíž byly matematicky minimálně dvakrát vyšší než je potřeba. Současně přichází vylepšení, které je ve prospěch těch, kteří řádně platí. Pokud se jim stane, že spadnou do režimu dodavatele poslední instance a budou řádně platit, nemusí o nic žádat, nemusí nikam chodit a po třech měsících se stanou standardním zákazníkem dodavatele poslední instance, který jim poskytuje službu, respektive dodávku v tomto režimu. Zdůrazňuji, že podmínkou je, že řádně platí. Tam dostane ze zákona, pokud ho schválíme, standardní smlouvu na dobu neurčitou jako kterýkoliv jiný zákazník toho dodavatele, který si vybral dodávky, ať už plynu, nebo elektřiny na dobu neurčitou.

To jsou dvě základní věci, které přináší tato novela. Mohu potvrdit slova pana poslance Kubíčka. Ano, v této chvíli probíhají práce na další novele energetického zákona, ale tato dvě opatření jsme potřebovali udělat mimořádně rychle. Proto jsme zvolili, a jsem rád, že Poslanecká sněmovna tomuto návrhu vyhověla, ten výjimečný režim projednávání návrhu zákona v legislativní nouzi.

Děkuji za pozornost.

