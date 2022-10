Ministr Stanjura: V resortu Ministerstva obrany opravdu není žádná změna

reklama

Tak já jsem samozřejmě připraven odpovídat na otázky, a nejenom na resort Ministerstva financí, ale i na ty ostatní. Ale abychom byli třeba spravedlivý, nevím kdo z předřečníků se domáhal toho, že tady není paní ministryně obrany, která má jiné pracovní jednání, ale je tam nula změn v rozpočtu Ministerstva obrany. Nula. Tak tam samozřejmě sice může padnout dotaz, ale na rozpočet, který byl schválený před mnoha měsíci, nebo na budoucí rozpočet. Ale ani jeden z těch materiálů neprojednáváme, tak v resortu Ministerstva obrany opravdu není žádná změna z vlády, a mám pocit, že ani v pozměňujících návrzích není žádný návrh, který se týká Ministerstva obrany. Kolegové bezesporu přijdou a já se pokusím na případné dotazy odpovědět.

Tady jenom zazněla jedna nepřesnost, v tom návrhu, který předkládal mj. předseda hospodářského výboru pan poslanec Ivan Adamec, těch 8 miliard jde na úsporný tarif. To není 16, ale 24. Ano, ono to je na obsluhu dluhu, protože my jsme ty peníze uvolnili, když se vláda rozhodla, že to nebude 25 %, jak by to bývalo kalendářně, ale že to bude 40 % v letošním roce, tak na ten úsporný tarif se použilo o 8 miliard víc. Ale je to normální. My jsme potřebovali ty peníze poslat dřív, myslím, že občané na zálohách už vidí úsporný tarif, jak mají snížené záruky, teď se to jenom tím rozpočtovým opatřením, které načetl pan poslanec Ivan Adamec, vrací zpět. Jenom na vysvětlení. To je k té části pozměňujícího návrhu.

Ta druhá část, 30 miliard, bylo popsáno zcela přesně.

