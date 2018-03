Ministr Ťok: Chceme být féroví i k těm, kteří nemají šanci cestovat vlakem

Stát přispěje seniorům nad 65 let, žákům a studentům od 6 do 26 let na cestování vlakem a autobusem 75 procent z ceny jízdného. O nových státem nařízených slevách rozhodla vláda s platností od 10. června, kdy se mění jízdní řády. Děti do šestého roku života budou nadále jezdit zdarma, stejně tak zdravotně postiženým zůstává stávající sleva.

„Sleva se bude týkat všech seniorů nad 65 let a to i těch, kteří cestují jen občas a nevyplatilo by se jim kupovat si nějaké roční předplatné. Když pojedete vlakem a sleva se Vás bude týkat, tak bude stačit, abyste při nákupu jízdenky ukázali občanku, a slevu dostanete. Slevu poskytneme nejenom pro jízdné na železnici, ale také pro jízdné v autobusech. V České republice máme 6 258 obcí, pouze 1 663 obcí má železniční spojení, ale plných 6 203 obcí je obsluhováno autobusovou dopravou, většinou dotovanou z veřejných zdrojů. Takže chceme být féroví i k těm, kteří nemají šanci cestovat z domova vlakem,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.

Sleva z jízdného zlepší podle Ťoka dostupnost veřejné dopravy pro významnou skupinu obyvatel, která má nižší příjmy, a tím pádem i omezenou možnost využívat častěji cestování vlaky a autobusy. Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií. Cestující od 18 let budou předkládat studentský průkaz, o jehož podobě se s dopravci jedná.

Dopravci budou mít možnost některé spoje ze slevy vyloučit. O jaké spoje půjde konkrétně, je však ještě předmětem jednání.

Kompenzace slev bude provádět Ministerstvo dopravy obdobným způsobem, kterým nyní zajišťuje kompenzace současných státem nařízených slev na komerčních spojích v železniční a autobusové dopravě. V současnosti stát platí 100 procent za děti do šesti let, půlku za děti mezi šestým a patnáctým rokem nebo 62,5 procent pro žáky do patnácti let nebo 25 procent pro studenty do 26 let na cestu do školy. Zdravotně postižení (ZTP, ZTP/P) mají v současnosti 75 procentní slevu, která jim zůstane. Zavedení nových slev pro žáky, studenty a seniory si letos vyžádá kompenzace ztrát dopravcům ve výši zhruba tří miliard korun a od roku 2019 šesti miliard korun, z čehož je zhruba polovina pro železniční osobní dopravu a druhá polovina pro autobusovou dopravu.

Systém nových slev se zavede úpravou Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Ten od 10. června nahradí a doplní současné slevy nařízené dopravcům ve veřejné dopravě. Dále bude nezbytné provést úpravu počítačových systémů jednotlivých dopravců a úpravu smluv stanovujících podmínky poskytování veřejných služeb. Tímto krokem dojde k výraznému sjednocení doposud složitého systému slev, aniž by bylo zapotřebí vytvářet další administrativu.

