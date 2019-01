Ministr Ťok: Vysokorychlostní trať do Drážďan zkrátí cestu na jednu hodinu

Příprava výstavby vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan pokračuje, šanci mají také nové regionální tratě a silnice

Práce na projektové přípravě výstavby vysokorychlostního spojení z Prahy do Drážďan intenzivně pokračují. Příprava studie proveditelnosti je aktuálně ve druhé etapě. Ke kompletnímu dokončení dokumentů, které vyhodnotí ekonomickou efektivitu celého projektu a vyberou výslednou variantu technického řešení pro další projektovou přípravu, by mělo dojít v druhé polovině letošního roku. Při dnešním jednání v Drážďanech to zaznělo na schůzce mezi českým ministrem dopravy Danem Ťokem a jeho saským protějškem Martinem Duligem. Ministři řešili také propojení železnice mezi Rumburkem a Seifhennersdorfem.

„Nová vysokorychlostní trať do Drážďan patří mezi prioritní spojení, po jejím dokončení se zkrátí cesta z Prahy do Drážďan na jednu hodinu a současně odvede část dopravy z dlouhodobě přetížené trati v údolí Labe“, říká ministr dopravy Daň Ťok. Součástí plánované tratě je také 26 kilometrů dlouhý tunel přes Krušné hory. V současné době Správa železniční dopravní cesty společně s Deutsche Bahn (DB NETZ) řeší jeho technické parametry.

Ministři dopravy v rámci dnešního jednání hovořili také o vybudování nového čtyřkilometrového přeshraničního spojení mezi Rumburkem a Seifhennersdorfem, kterým by se prodloužilo dnes už existující železniční spojení Děčín – Sebnitz – Dolní Poustevna – Rumburk a spojit jej s tratí Varnsdorf – Zittau – Hrádek nad Nisou – Liberec.

Dalším tématem jednání bylo rovněž silniční spojení mezi Lobendavou a Neustadtem, o jejíž vybudování se dlouhodobě zajímá jak Sasko, tak i Ústecký kraj. Saská strana při jednání uvedla, že se bude zabývat ekonomickou náročností tohoto projektu, který by umožnil jednoduší cestování. Tzv. Drážďanka je v současnosti přeshraniční turistická stezka a pro běžný automobilový provoz je uzavřená.

