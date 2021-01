Ministr Toman: Pan ministr Blatný naprosto zbytečně straší a nemluví pravdu

reklama

Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, já musím reagovat na vystoupení, které tady měl můj pan kolega vážený, pan ministr Blatný. Já musím říct, že když to zjednoduším, tak řeknu, že to bylo naprosto zbytečné strašení a nemluvení pravd. Od roku 2020 máme potravinová právo Evropské unie. To znamená, my se tady bavíme, co říká SZPI o potravinovém právu od roku 2002. Zákon na ochranu zdraví obyvatelstva není nijak dotčen. Od roku 2015 kontroluje SZPI 30 tisíc provozoven. To znamená, přibylo by k tomu 15 tisíc provozoven, ostatní, jako jsou školní jídelny, další věci, uzavřené stravování, zůstává v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. To je za prvé. To znamená, epidemiologické vyšetření zůstává - a zdravotní - všechno na hygieně. Nepřevádí se kompetence, pouze se to sjednocuje.

Upozorňuji, že my na to si nedáváme žádný nárok na lidi a ani na korunu nákladů, my to všechno zvládneme z naší optimalizace. To je potřeba zdůraznit. My na to nechceme ani jednoho člověka, ani korunu nákladů ze státního rozpočtu. Takže teď. My se řídíme pouze potravinovým právem. Druhá tečka. Třetí, zákon na ochranu zdraví není dotčen. Tečka. Takže, prosím. Prosím, neříkejme ty věci. Já bych tady mohl předčítat ještě půl hodiny další věci a prostě není pravdou, že by SZPI nemohla kontrolovat zdravotní způsobilost pracovníků v potravinářských provozech. V případě nesplnění požadavků na osobní hygienu podle nařízení ES č. 852/2004 je SZPI oprávněna nařídit vyřazení pracovníka ze všech činností potravinářského podniku. Tady v té souvislosti také musím zdůraznit, že kontrola požadavků potravinového práva, která je předmětem daného pozměňovacího návrhu, není podmíněna a není nijak vázána na zdravotnické vzdělání. SZPI jako centrálně řízení úřad provádí kontrolu požadavků potravinového práva v celé šíři napříč Českou republikou jednotně, předvídatelně a transparentně. Své výsledky zveřejňuje na jednom místě, to jsou ty Potraviny na pranýři. Zároveň, když se toto sjednotí, bude rovný přístup k podnikatelům v otevřeném stravování a také spotřebitel bude mít zajištěno, že to bude jednotné. To znamená, my nepřebíráme opravdu ani jednoho pracovníka, my nepřebíráme ani jednu korunu, my se řídíme pouze podle potravinového práva, chceme to zjednodušit ve prospěch podnikatelů a spotřebitelů. To je všechno. Děkuji.

Ing. Miroslav Toman BPP



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Blatný: Pozměňovací návrh poslance Birkeho zásadně sníží úroveň ochrany zdraví spotřebitelů SPD: Jasně se stavíme proti netransparentnímu korespondenčnímu hlasování HSHMP: Důrazně varujeme před přijetím poslanecké novely zákona o potravinách SVS: Přes 70 kg mořských plodů a masa neznámého původu převáželo vozidlo na Mostecku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.