Ministr Toman: Snažíme se zamezit týrání zvířat během přepravy

Dobrý den, vážený pane předsedo, dámy a pánové,

musím v prvé řadě zdůraznit, že Česká republika vždycky podporovala a stále podporuje iniciativy, které vedou ke zlepšení úrovně pohody zvířat v Evropské unii včetně ochrany zvířat při přepravě. Musím také zdůraznit, že Česká republika dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti důsledného a jednotného vymáhání platných pravidel vzájemné spolupráce dozorových orgánů co se týká sjednocení výkladů jak na úrovni Evropské unie, tak při jednání se třetími zeměmi. To je právě také důvod, proč navrhujeme jako jedno z témat nadcházejícího českého předsednictví revize nařízení Rady číslo 1/2005, o které tady byla řeč, o ochraně zvířat během přepravy, protože si uvědomujeme, že je důležité zpřesnit nebo doplnit nejasný výklad některých ustanovení tak, aby byla zlepšena jejich vymahatelnost.

Nad rámec evropské legislativy je v České republice zákonem omezena doba přepravy zvířat. A samozřejmě Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou tzn. dozorovým orgánem to monitorujeme a snažíme se přijímat opatření s cílem zamezit týrání zvířat během přepravy. Ten dozor vykonávají úřední veterinární lékaři krajských veterinárních správ, kteří odbavují zásilky.

Co se týká exportu, např. teď v letních měsících, tak jak říkala paní poslankyně, nebo psala, omlouvám se, tam je stanoveno rozmezí teplot, které je nutné pro zvířata v dopravním procesu udržovat. Tam je rozsah mezi 5 a 30 stupni Celsia. Tam je tolerance plus minus pět stupňů podle venkovní teploty. Samozřejmě, že my respektujeme dodržení maximálních teplot během přepravy a několik let zpětně se to kontroluje. To znamená, za prvé informujeme dopravce živých zvířat dozorových orgánů o nemožnosti přepravovat zvířata v nevhodných teplotních podmínkách. Pozastavujeme odbavování zásilek hospodářských zvířat na vzdálenost delší než 600 km pokud stanovené tepelné limity nelze po celou dobu dodržet.

Samozřejmě že uplatňujeme sankční opatření při nedodržení. A samozřejmě kontrolujeme v systému zpětných kontrol knihy jízd a teplotního záznamu, na což existuje metodika. Musím říci, že Státní veterinární správa zavedla právě ten systém zpětných kontrol, v jehož rámci musí dopravci zaslat příslušné krajské veterinární správy do 30 dnů od ukončení cesty věrohodnou kopii knihy jízd a teplotního záznamu. Pokud by bylo zjištěno překročení těchto teplotních limitů či dopravce požadované dokumenty nedodá, tak je mu uložena minimálně pokuta. A s dopravcem, u něhož by se tento obdobný přestupek opakoval, tak samozřejmě s ním je okamžitě zahájeno řízení o pozastavení činnosti. A v případě zahraničního subjektu řízení o dočasném zákazu přepravy zvířat na území České republiky.

Co se týká metodiky, předpokládám, že Státní veterinární správa tu metodiku může dát k dispozici. Tam bych v tom neviděl nějaký zásadní problém.

Tolik zatím úvodem. Děkuju.

