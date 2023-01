Ministr Válek: Antibiotika, která dorazila v prvním týdnu tohoto roku, jsme zařizovali už mezi svátky

reklama

To snad ani nebudou... Děkuji, paní předsedající. Já jsem tady byl včera a jsem tady dneska. Budu tady, sleduji tu debatu, teď jsem zadal úkol, abych zjistil, co si to vaším prostřednictvím, mohl pan poslanec Juchelka koupit za čípek na té pumpě v Polsku, protože mám o něj obavy, čípky se musí skladovat poměrně za přísných podmínek, ke překvapení, že jsou na pumpě, a za jakých podmínek to legislativa v Polsku umožňuje.

Druhou věc, co řeším, tak je náhradní termín zdravotního výboru. Já chci, abychom se setkali se zdravotním výborem. Předpokládám, že to chtějí všichni členové. Protože takhle mají šanci se bavit s úředníky ministerstva a tu předtím většinou neměli. Nevím, jestli můj předchůdce svolával někdy zdravotní výbor na ministerstvu a potkávali se s úředníky, ale asi ano. Nicméně teď chci, aby to bylo pravidelně, takže hledám další termín a samozřejmě on-line jednám s distributory, myslím si, že to jsou věci, které jsou důležité. A samozřejmě sleduji velmi pečlivě program, pokud se to týká zdravotnictví. Vždycky se tady objevím. Víte koneckonců všichni, že tak já i vy máte ve svých kancelářích monitory a můžete to tak dělat.

V každém případě si myslím, že nemá smysl, abych znovu a znovu opakoval, že jsme reagovali včas. To, že po novém roce - vím já, ví to vaším prostřednictvím i kolega Mašek, ale chápu, že to musí takhle říkat, ale jenom pak prosím, nedělejme takové ty věci, že si pak mezi čtyřma očima říkáme: Já jsem to takhle nemyslel. Tak já vím, že to tak nemyslíte, vaším prostřednictvím, já to také tak nemyslím, ale nepřehánějme to. Vy víte stejně dobře, tak jako já, vaším prostřednictvím, paní předsedající, kolego Mašku, že nurofen sem dorazil před 24. prosincem. To znamená toto jsme začali zřizovat 15. prosince. To určitě není začátek letošního roku. Objednávky antibiotik, které dorazily v prvním týdnu tohoto roku, jsme zařizovali už mezi svátky. Prostě tak to je. Vy to víte, já to vím. Já vám pak rád předám všechny ty doklady, kdy jsme co objednávali. (Předsedající: Čas.) A bezesporu budu rád za každou radu a doporučení, která (Předsedající: Prosím o dodržení času.) zlepší situaci v České republice. Děkuji.

