Ministr Válek: Lékař po atestaci by měl jistotu 78 014 korun

Reakce na vyjádření zdravotnických odborářů.

Na úvod zmíním to hlavní. Peníze, které lékaři dostali letos, tedy oněch 5, 8 a 15 tisíc korun, dostanou i v příštím roce. O tyto peníze nepřijdou, navíc dostanou panem Středulou na tripartitě vyjednaných 1400 korun.

Teď vezmu ty stěžejní body z tiskové konference. Omlouvám se, ten text je vzhledem ke standardům sociálních sítí delší, ale tady nejde o nějaká úderná hesla, ale o fakta:

V prosinci jsem slíbil, že připravím zákon na sjednocení odměňování zdravotníků. To jsem splnil, navíc hned třikrát. Opakovaně jsme zapracovali požadavky odborů, ale jasně jsem jim řekl, že prostě víc než 5-7 miliard dát nelze, protože na to nejsou prostředky. I to nicméně stačí na nárůsty platů/mezd, které jsou více než férové. Zcela konkrétně, co jsme včera nabídli a co odboráři pro nemocniční lékaře odmítli:

Lékař po absolvování lékařské fakulty by měl jistotu 60 677 Kč oproti dnešním 46 380 Kč

Lékař po zkoušce po kmeni by měl jistotu 65 012 Kč oproti dnešním 57 150 Kč

Lékař po atestaci by měl jistotu 78 014 oproti dnešním 70 160 Kč

Jde o základní plat lékaře ve veřejných i soukromých nemocnicích – bez přesčasů, bez odměn, bez dalších příplatků. Tady bych chtěl ještě jednou poděkovat zástupcům Sekce mladých lékařů ČLK, kteří k jednání přistupovali konstruktivně. Bohužel nedokázali na svou stranu strhnout své kolegy. Za mě zcela nepochopitelně, jde o férový návrh.

Musím říct, že mě to mrzí. I když jsem osobně chtěl, aby více peněz šlo na mladé lékaře, považoval jsem to za férový kompromis a myslel si, že to protistrana vnímá stejně. Jen dodám, že navýšení jsme navrhli i nelékařským zdravotníkům. A rovněž všem zdravotníkům přibude i s odborovou centrálou domluvených 1400 Kč

Odbory přišly s drtivým požadavkem na desítky miliard, pro jejichž splnění bych buď musel sebrat jiným lékařům, nebo zvýšit zdravotní pojištění, nebo zvednout daně. Nic z toho není správné, ani možné. Rezervy pojišťoven sice existují, je z nich hrazena mj. prevence, podpora lékařů v regionech s hůře hrazenou péčí a mnoho dalších věcí. Přesun těchto peněz na platy by jednak toto vše zlikvidoval, ale hlavně by to ty rezervy vysálo za jediný rok a další rok by na to už nebylo. To vše jsem odborářům opakovaně vysvětlil. Odpovědí byl výsměch, ignorování ekonomické reality a další urážky v médiích.

Odbory dnes zpochybnily Hegerovo memorandum a z něj plynoucí principy, které je součástí prosincové dohody na základě jejich, a to dvakrát podtrhuji, požadavku. Přijde mi nefér něco navrhnout, stvrdit podpisem a následně to zpochybnit.

Abych to shrnul: Dohodu jsem splnil a když si ji kdokoli přečte, tak nemůže dojít k jinému závěru. Medicíně, zdravotnictví a vzdělávání zdravotníků se věnuji celý svůj profesní život a mrzí mě, že po 40 letech práce lékaře poslouchám urážky od odborů, ale vracet je nehodlám, asi je to jejich práce, za kterou jsou placení. Faktem ale je, že po mně byly požadovány peníze, které systém nemá a museli bychom je pro další navýšení platů vzít někomu jinému – občanům nebo jiným kolegům ve zdravotnictví. A to jako ministr zdravotnictví prostě musím odmítnout.

