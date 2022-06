Ministr Válek: Někteří ředitelé odborů jsou špičkoví pracovníci

reklama

Děkuji, paní předsedající. Já rozhodně nemám ambice zasahovat do odborné diskuze, protože služební zákon je záležitost, která se týká právníků, ale při vší úctě vaším prostřednictvím k paní poslankyni Vildumetzové se musím ohradit vůči slůvku trafiky.

Mám na ministerstvu zdravotnictví dva politické náměstky, neznám více pracovité lidi než je pan náměstek Dvořáček a pan náměstek Pavlovic. Velmi bych ocenil, kdyby členové zdravotního výboru toto potvrdili a popřeli, že se v jejich případě jedná o jakoukoliv trafiku. Protože opravdu jsou to lidé, kteří tam jsou o soboty, o neděle, jsou tam o víkendech, jsou tam ve všední dny do večera. Intenzivně pracují a pokud to srovnám s tím, co bylo předtím, tak se za jeden rok těch odborných náměstků vystřídalo pět na zdravotním úseku. Já bych je mohl jmenovat: pan profesor Černý, pan profesor Šedo, bývalý děkan 1. lékařské fakulty, pan profesor Prymula, finálně paní profesorka Vašáková. Já jejich odbornost nezpochybňuji, ale to, že to byli odborní náměstci neznamená, že se nestřídali jak apoštolové na Orloji.

Stejně tak si vzpomeňme, jak rychle se střídali hlavní hygienici. To člověk ani nestíhal, kdo je zrovna hlavní hygienik. A byli to odborní náměstci, to znamená z mého pohledu nejde o ta slůvka, o ta slovíčka, ale jde o to, jestli ten člověk je pracovitý, jestli tu práci opravdu chce profesionálně dělat, jestli se jí věnuje. Všechny, které jsem jmenoval jsou profesionálové ve svých oborech, Aleksi Šedo byl vynikající děkan, nicméně jako náměstek ministerstva zdravotnictví vydržel poměrně krátkou dobu.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



Paní profesorka Vašáková je špičková odbornice přes plicní problematiku, ale jako náměstkyně vydržela krátkou dobu. Pan profesor Prymula je jistě expert, ale také jako odborný náměstek vydržel krátkou dobu. A já bych si opravdu myslel, že klíčové je, aby ti náměstci byli ti, kteří intenzivně pracují, proto řada z těch náměstků na ministerstvu zůstala a řada z těch náměstků z ministerstva odešla. Alespoň na zdravotnictví to tak je, jsou tam neskutečně pracovití odborníci. Někteří ředitelé odborů jsou špičkoví pracovníci. A já bych to chtěl říct na konkrétním případě.

Já jsem nevypsal výběrové řízení na náměstka vlastně pro zdravotnickou problematiku, co byli ti střídající se profesor Černý, profesor Prymula, profesor Šedo, profesorka Vašáková z toho prostého důvodu, že tento úsek je skutečně velmi odborným úsekem, který má dvě sekce. Ta jedna sekce se věnuje vzdělávání a ta druhá sekce se věnuje vlastně zdravotnické problematice, spolupráce s kraji, spolupráci se zdravotními rady krajů. Dnes v deset bude setkání se zdravotními rady krajů a řeší se tam opravdu praktické věci. Já jsem se nakonec rozhodl, že oba dva ti ředitelé těch příslušných odborů jsou daleko podstatnější pro fungování té činnosti, než ten vlastní náměstek.

Já v podstatě nedokážu žádným způsobem vybrat kvalitního náměstka, který by oba dva ty úseky řídil lépe, než je řídí ti jednotliví ředitelé odborů. Proto ti ředitelé odborů chodí na porady ministra a já je považuji za naprosto zásadní spolupracovníky, protože ten jeden se specializuje s celým týmem svých podřízených na vzdělávání a já jsem se rozhodl, že požádám Asociaci děkanů, aby vybrala ze svého středu někoho, kdo bude ve spolupráci s tímto vzděláváním koordinovat.

Ano, pokud ten služební zákon projde bude to politický náměstek, protože tak, jak se mění co čtyři roky složení Asociace děkanů a mění se děkani a možná i předseda, tak se bude měnit ten, co je bude reprezentovat, protože tady mi jde především o co nejlepší spolupráci, co se vzdělávání týče ministerstva, Asociace děkanů a doškolováků, obou. A tady z logiky věci je pak lepší, aby ten člověk byl spíše ten, který je tam po určitou dobu a střídá se tak, jak se lehce mění ty trendy ve vzdělávání.

Na druhou stranu ten úsek zdravotní, to je čistě odborně administrativní záležitost. Velmi komplikovaná a tady naprosto souhlasím s tím příkladem, který tady zazněl vaším prostřednictvím z úst paní poslankyně, která vystupovala jako první, tak že tady se jedná o záležitost například stanovení některých legislativních předpisů ve zdravotnictví, a tam opravdu ten náměstek, ať je odborný nebo politický úplně nepomůže. Tam musí ministr přímo jaksi do toho děje vstupovat. Je to podobné jako u některých dalších činností. Z toho důvodu já bych opravdu preferoval, abychom se bavili o kvalitě těch lidí a chtěl bych říct, že jak pan náměstek Dvořáček, tak pan náměstek Pavlovic jsou nesmírně, nesmírně schopní odborníci, kteří se věnují na full-time té práci, věnují se jí extrémně intenzivně a členové zdravotního výboru, pokud tady některý z nich je, to jistě potvrdí.

A ano, jsou to političtí náměstci, ale jsou obrovským přínosem pro české zdravotnictví, pro mě a pro ministerstvo zdravotnictví. Na druhé straně je tam obrovské množství nesmírně pracovitých úředníků a budu rád, když se posílí pozice těch ředitelů odborů, protože ty já považuji za klíčové pracovníky.

Děkuji.

