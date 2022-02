Ministr Válek: Pandemický zákon v žádném případě neomezuje občany

reklama

Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane senátore, dámy a pánové, o pandemickém zákonu tady zazněla už opakovaně dlouhá diskuse. Já se tedy pokusím stručně shrnout, proč je nutné, abychom novelizovaný pandemický zákon přijali.

Situace v České republice se sice zlepšuje zavedením opatření, nicméně v celé Evropě a na celém světě stále pandemie trvá, stále jsou tady problémy s covidem a na podzim nás může čekat jakákoliv další mutace, jakákoliv další vlna, může se kdykoliv objevit krizový stav, kdy bude nutné zavádět mimořádná opatření a ta jde zavádět pouze pod hlavičkou dvou možných legislativních norem v České republice, a to je pandemický zákon, nebo nouzový stav. Nouzový stav je těžká zbraň a není vhodné ji používat. Ta správná zbraň v této situaci, dokud se nepodaří novelizovat krizový zákon, je právě pandemický zákon. Pandemický zákon jednak v té novelizované formě zohledňuje přímé odškodnění nákladů, dále zohledňuje všechny výtky správního soudu. Je to pojistka, je to zákon, který, tak jako jakákoliv pojistka, zůstává zaparkován a v případě potřeby může být použit.

Pandemický zákon sám o sobě nic neovlivňuje, nikoho neomezuje, pandemický zákon sám o sobě nikomu nečiní žádná příkoří. Ale mimořádná opatření vydávaná v souladu s pandemickým zákonem - proto bylo nutné ho novelizovat, aby ta vydávaná opatření byla opravdu v souladu s pandemickým zákonem - umožňují jednak řadu technických věcí, které zajišťují komfort a servis občanům České republiky, zajišťují jim možnost mít informace prakticky okamžitě v elektronické podobě o negativních PCR testech, o provedeném očkování, pokud kdekoli v zahraničí mají jakýkoli problém s prokazováním testů či certifikátů, pak to, že tato opatření platí v souladu s pandemickým zákonem, tato mimořádná opatření, tak umožňuje, aby se občané obraceli na telefonní číslo označené v Tečce a prakticky online jim můžeme ty certifikáty upravit, změnit problémy, které v certifikátech jsou. A toto všechno jde pouze a jenom, pokud máme platný pandemický zákon a pokud tím pádem platí tato technická opatření. V současné době těchto technických opatření je více než deset. To je další důvod, proč je nutné pandemický zákon mít. (Hluk v sále.)

Pandemický zákon v žádném případě neomezuje občany ani je omezovat nebude.

Pandemický zákon - já už budu končit - tedy má dva hlavní cíle. Pojistka pro bezpečí občanů České republiky, kdyby se kdykoli objevila jakákoli nová mutace, kdyby se situace zhoršovala, tak jako každý prozíravý hospodář má takové pojistky schované, tak i tento pandemický zákon je taková pojistka a je to jakási záruka toho, že se nebude opakovat situace z předchozích dvou let nebo z předchozí doby, kdy pandemický zákon nebyl. Druhý důvod, proč potřebujeme mít funkční platný novelizovaný pandemický zákon, je celá série technických opatření, která ve svém důsledku umožňuje fungovat řadě softwarů (?), umožňuje posílat do nich online informace z očkovacích center, z testovacích center a nabízí komfort občanům České republiky, pokud chtějí cestovat kdekoli do zahraničí a po světě. V žádném případě to není nic, co by omezovalo jakýmkoli způsobem občany České republiky, protože sám o sobě pandemický zákon tuto roli nemá, neměl a ani mít nemůže. To je vše a já děkuji a prosím o zvážení hlasovat kladně o tomto zákoně. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Podobnou větu si o sobě Miroslava Němcová ještě nepřečetla. Chcípl PES se nepřímo zaměřil na její věk To Válkovi neřekli. Čtvrtá dávka a roušky: Beran dodal vážná fakta Ať se Válek věnuje raději kartám. Rakušan chce jen odvést pozornost, myslí si předseda Svobodných Svobodní: Ministr Válek by se radši měl věnovat karbanu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama