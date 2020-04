Ministr Vojtěch: Chroničtí neplatiči nemají nic společného s krizí

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu debatu a taktéž za všeobecnou podporu toho návrhu zákona. Myslím si, že je to naprosto vitální, nejenom pro tento rok, ale právě i pro ten rok příští. Já tady odpovídám, proč je to důležité o tom rozhodnout dnes. Protože právě probíhá v této chvíli do června dohadovací řízení o úhradách pro příští rok, které musí být tedy dokončeno do června tak, aby na základě toho mohla být vytvořena úhradová vyhláška.

Je jasné, že pokud jsme dneska v nejistotě o výši zdrojů pro příští rok v rámci systému veřejného zdravotního pojištění, tak není o čem jednat. Zdravotní pojišťovny v takovém případě by musely všem poskytovatelům nabídnout v zásadě nulový nárůst úhrad. Pravděpodobně by možná došlo i ke snížení a to jsme nechtěli dovolit. Já si myslím, že musíme zajistit nějaký stabilní růst ve zdravotnictví, postupný. Ona i takto to nebude nějaká obrovská party. Bavíme se v rámci úhrad o nárůstu někde kolem tří procent. Ale je to nějaký nárůst do budoucna, který nám zkrátka dává teď možnost toto rozhodnout a dává tedy možnost se dohodnout mezi jednotlivými segmenty zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami v právě probíhajícím dohadovacím řízení.

A samozřejmě nevíme úplně přesně, jaké ty parametry budou, jaká bude nezaměstnanost, jaký bude počet státních pojištěnců. Takže je jasné, že je tam jistá míra nejistoty. Ale ta míra nejistoty by byla mnohem větší, pokud bychom toto nepřijali a v zásadě by tedy nebylo vůbec o čem jednat v rámci tedy dohadovacího řízení mezi pojišťovnami a jednotlivými segmenty. Takže proto je nutné to připravit dnes, respektive schválit dnes tak, abychom postavili celou tu věc trošku víc najisto.

Pokud jde o OBZP, já s tím návrhem nemohu souhlasit. Myslím si, že ten návrh systém připraví zhruba o miliardu korun a to bude tak jediný jeho přínos. Ti lidé, o kterých se bavíme, tak se samozřejmě můžeme bavit o nějakých teoretických případech spíše jedinců. Ale často jsou to chroničtí neplatiči, často jsou to pronajímatelé, rentiéři, kteří platí takovýto minimální odvod na pojistném. Vůbec nevím, co to má úplně společného s krizí.

Skutečně si myslím, že u OBZP těch lidí, kteří jsou skutečně postiženi krizí, tak je minimum. Jsou to lidé, kteří většinou jsou doma a skutečně se to nedá srovnávat s OSVČ, s lidmi, kteří byli skutečně postiženi krizí tím, že museli zavřít svoji živnost, byli omezeni v rámci svého podnikání. U osob bez zdanitelných příjmů to tak skutečně není. Ano, mohou být některé případy, ale nemyslím si, že je to skutečně na to, abychom takto dělali zásek do systému, který bude minimálně jedna miliarda, možná i více.

Takže já skutečně tento návrh nepodpořím, nemyslím si, že je to na místě. My nemáme nějaké signály o tom, že by to byli lidé, kteří by, jak tady bylo řečeno, byly proti nim vedeny exekuce a tak dále. Jsou to často skutečně třeba i pronajímatelé, rentiéři, kteří se takto živí. Takže já si nemyslím, že to je na místě a nemyslím si, že toto je spojeno jakkoliv s krizí. Takže za mě skutečně tento návrh podpořit nemohu a požádám vás, abyste schválili a podpořili tedy návrh zákona tak, jak byl předložen, protože si myslím, že ten návrh skutečně v tom znění a ve výši nárůstu odvodů za státní pojištěnce zajistí nejenom stabilitu v tomto roce, ale zejména stabilní růst i v roce příštím. Děkuji.

